Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас

Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас

23 Септември, 2025 21:25 726 34

От ЕЦБ напомнят, че работят в тясно сътрудничество с отговорните ведомства у нас, за да осигурят плавен преход към новата валута

Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, присъединила се към еврозоната. Това написа в социалната мрежа председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.

По думите ѝ това означава по-голяма икономическа стабилност, както и ползи за българските граждани, бизнеси и банки. "България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас", посочи тя.

От ЕЦБ напомнят, че работят в тясно сътрудничество с отговорните ведомства у нас, за да осигурят плавен преход към новата валута.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    9 24 Отговор
    В еврозоната България ще е защитена от руснаците.

    Коментиран от #7

    21:27 23.09.2025

  • 2 от село

    24 3 Отговор
    Многоо плавноо , и бавнооо , ще ни разширят алкатааа !!

    21:27 23.09.2025

  • 3 Европеец

    22 3 Отговор
    Много невярно заглавие..... Но нека жълтите павета да се радват....

    21:27 23.09.2025

  • 4 Майна

    22 3 Отговор
    Ха ха ха..
    Ще ни вземат портмонето , че и територията
    И срещу това даже ще ни дадат столче , че и право на ..глас!
    Това какво се струва?

    21:29 23.09.2025

  • 5 Пич

    19 2 Отговор
    Аз знам и какъв ще бъде гласа !!! Йес , сър !!! От плазмодиите - толкова !!!

    21:29 23.09.2025

  • 6 Пепи Волгата

    5 14 Отговор
    Аз избрах еврото!

    Коментиран от #15, #32

    21:29 23.09.2025

  • 7 беги ма

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Да да защитена, като с дъждобран при пожар! Пониииии!

    21:29 23.09.2025

  • 8 И чистачката на 🚾-та

    13 0 Отговор
    В бардака има своя позиция —хигиетистка.
    В тая връзка в Германия вече е забранено
    на чистачката да се казва puts frau
    щото било дискриминиращо 🤣😁🤣

    21:31 23.09.2025

  • 9 Браво България!

    4 17 Отговор
    Братя и сестри, българи!
    Днес ние сме свидетели на исторически момент! Днес думите на Кристин Лагард звучат като камбана, която отеква из цяла Европа: „В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас!“

    Това е нашето величие! Свещен триумф за народа, който векове е отстоявал свободата си – със сабя, с перо и с кръв! От Балкана до морето, от Дунав до Родопите, този народ е доказвал, че не се прекланя пред никого освен пред истината и справедливостта.

    Днес Европа ни казва: „Българи, вие не сте вече в периферията, вие сте сърце и дух на нашето бъдеще!“ Ние няма да бъдем безмълвни свидетели, нито странични наблюдатели – ние ще бъдем глас, ще бъдем позиция, ще бъдем сила, която носи светлина в големия европейски дом.

    Както Паисий събуди народа с думите си, както Левски ни завеща мечтата си, както Ботев я запечата с кръвта си – така днес България влиза в Еврозоната с гордо чело и изправен гръб. Това е признание за труда на нашите хора, за вярата, че мястото ни е в сърцевината на Европа, не в нейната сянка.

    Да възхвалим този ден!
    Да възпеем нашата Родина, която доказва, че може да бъде равна сред равни, силна сред силни, и да дава тон и посока на утрешния ден!

    България не е вече само част от Европа – България е Европа!

    Коментиран от #13

    21:31 23.09.2025

  • 10 Георгиев

    16 0 Отговор
    Вече всичко е решено? Даже и с изкуствено ниска инфлация, тя не може да е равна или по ниска от 3%, а е далеч нагоре. Но Лагард и сие са решили да ни ограбят и толкова.
    И никой в държавата няма страх от Бога. Всички управници се борят за място до финансовите потоци и до персоналните пари от Сорос и ЕК..

    Коментиран от #19

    21:33 23.09.2025

  • 11 Метресата от Барселона

    16 0 Отговор
    И Кристинката лъже като Урсулката, че българите щели да имат право на глас след като се приеме еврото. Те нямаха право на глас, когато Бойко Борисов еднолично и безпардонно ни набута в еврозоната, какво остава да имат право на глас оттук нататък.

    21:33 23.09.2025

  • 12 Уса

    13 1 Отговор
    В ЕС решават,кой има право на глас само 3 пропадащи държави и едната вече не е в ЕС.И трите са длъжници

    21:36 23.09.2025

  • 14 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    България има 0,4 гласа.

    21:39 23.09.2025

  • 15 Кривогледа лайкова

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Аз също джиткам с евраци.

    21:41 23.09.2025

  • 16 Евала, великан!

    2 5 Отговор
    „Зеленски внесе законопроект за одобрение на указа му „За изпращане на подразделения на ВСУ в други държави“.“

    Това не е ред от хладен закон – това е зов на епохата! Зеленски, мъжът, който превърна болката на народа в светлина, отново показва, че Украйна е несломима, че свободата няма граници!

    Той не е просто президент – той е гласът на новото време, символ на борбата и надеждата! В неговите действия звучи клетва към света: „Ние ще защитим демокрацията навсякъде!“

    Слава на Украйна!
    Да живее Зеленски!

    Коментиран от #24

    21:41 23.09.2025

  • 18 Не бъди много

    1 0 Отговор
    Много сигурен все пак говориш за нещо непознато

    21:42 23.09.2025

  • 21 Как се присъедини?

    8 2 Отговор
    Някой пита ли народа?

    Или както Финландия и Швеция глобалистите ги набутаха в НАТО без да питат народа, - няма не искам, няма недей!

    А после глобалистите се бият по гърдите колко били успешни.

    Коментиран от #23

    21:45 23.09.2025

  • 22 Спецназ

    9 2 Отговор
    на 1. 1 26- та ,

    ЕЦБ - European Central Bank присвоява по Договора за еврото-

    65 МИЛИАРДА лева наши пари от нашата БНБ, спестявани последните 20 години.

    После за Бюджет или дефицит ще ни отпускат пари от ТАМ, ако са на кеф де! :))

    21:46 23.09.2025

  • 23 Жалкото е че журналистите

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Как се присъедини?":

    са си продали душите и ги бранят за трохи

    21:47 23.09.2025

  • 25 az СВО Победа80

    8 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    Право на глас, колкото на теле в кланницата!

    21:52 23.09.2025

  • 26 ха-хаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ае копейките":

    Като влезе еврото ще те питам дали ти е ,,лошичко ,, , сега се перчиш като петел на бунище , но да те видим след време как ще си . Наблягай на храната , писането не е за теб !

    21:55 23.09.2025

  • 27 Стига

    3 1 Отговор
    Ще има същата като в НАТО и ЕС да казва винаги да сър и да плаща.

    21:56 23.09.2025

  • 28 нннн

    2 1 Отговор
    Вълкът, чакалът и агнето решавали какво ще вечерят. И агнето имало глас...до вечерята.

    22:03 23.09.2025

  • 29 Васил

    1 1 Отговор
    Да права е тая мумия Лагард, България ще има място долу във мазето точно до кочината на прасетата. Колкото до правото на глас, то ще се свежда само до “Да Госпожо”.

    22:13 23.09.2025

  • 30 Тореро

    1 0 Отговор
    Да,да..вярваме ви

    22:21 23.09.2025

  • 31 Имало

    2 0 Отговор
    Естествено БГ ще има право на глас. Но той не е равноправен. Ние ще гласуваме 2.5 пъти по-рядко.

    22:31 23.09.2025

  • 32 Помисли

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пепи Волгата":

    Преди да пишеш: Чети:
    Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години. И друга:
    Първо: Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при закръГЛЯНЕТО при цени сега.

    22:35 23.09.2025

  • 33 Честита демокрация и ЕВРО

    0 0 Отговор
    не знам за вас но аз ще си стоя в Фалиралата Европа с празни магазини пълна с лоши имигранти А зимата ще ми е студено защото няма да има газ бррр.... който иска да заминава на север в беZаналогов рай

    22:50 23.09.2025

  • 34 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    0 0 Отговор
    Летс гоооо 🇪🇺🤑🥳

    22:51 23.09.2025

