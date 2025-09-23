Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас

След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, присъединила се към еврозоната. Това написа в социалната мрежа председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.
По думите ѝ това означава по-голяма икономическа стабилност, както и ползи за българските граждани, бизнеси и банки. "България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас", посочи тя.
От ЕЦБ напомнят, че работят в тясно сътрудничество с отговорните ведомства у нас, за да осигурят плавен преход към новата валута.
1 си дзън
Коментиран от #7
21:27 23.09.2025
2 от село
21:27 23.09.2025
3 Европеец
21:27 23.09.2025
4 Майна
Ще ни вземат портмонето , че и територията
И срещу това даже ще ни дадат столче , че и право на ..глас!
Това какво се струва?
21:29 23.09.2025
5 Пич
21:29 23.09.2025
6 Пепи Волгата
Коментиран от #15, #32
21:29 23.09.2025
7 беги ма
До коментар #1 от "си дзън":Да да защитена, като с дъждобран при пожар! Пониииии!
21:29 23.09.2025
8 И чистачката на 🚾-та
В тая връзка в Германия вече е забранено
на чистачката да се казва puts frau
щото било дискриминиращо 🤣😁🤣
21:31 23.09.2025
9 Браво България!
Днес ние сме свидетели на исторически момент! Днес думите на Кристин Лагард звучат като камбана, която отеква из цяла Европа: „В еврозоната България ще има своя позиция и право на глас!“
Това е нашето величие! Свещен триумф за народа, който векове е отстоявал свободата си – със сабя, с перо и с кръв! От Балкана до морето, от Дунав до Родопите, този народ е доказвал, че не се прекланя пред никого освен пред истината и справедливостта.
Днес Европа ни казва: „Българи, вие не сте вече в периферията, вие сте сърце и дух на нашето бъдеще!“ Ние няма да бъдем безмълвни свидетели, нито странични наблюдатели – ние ще бъдем глас, ще бъдем позиция, ще бъдем сила, която носи светлина в големия европейски дом.
Както Паисий събуди народа с думите си, както Левски ни завеща мечтата си, както Ботев я запечата с кръвта си – така днес България влиза в Еврозоната с гордо чело и изправен гръб. Това е признание за труда на нашите хора, за вярата, че мястото ни е в сърцевината на Европа, не в нейната сянка.
Да възхвалим този ден!
Да възпеем нашата Родина, която доказва, че може да бъде равна сред равни, силна сред силни, и да дава тон и посока на утрешния ден!
България не е вече само част от Европа – България е Европа!
Коментиран от #13
21:31 23.09.2025
10 Георгиев
И никой в държавата няма страх от Бога. Всички управници се борят за място до финансовите потоци и до персоналните пари от Сорос и ЕК..
Коментиран от #19
21:33 23.09.2025
11 Метресата от Барселона
21:33 23.09.2025
12 Уса
21:36 23.09.2025
14 Последния Софиянец
21:39 23.09.2025
15 Кривогледа лайкова
До коментар #6 от "Пепи Волгата":Аз също джиткам с евраци.
21:41 23.09.2025
16 Евала, великан!
Това не е ред от хладен закон – това е зов на епохата! Зеленски, мъжът, който превърна болката на народа в светлина, отново показва, че Украйна е несломима, че свободата няма граници!
Той не е просто президент – той е гласът на новото време, символ на борбата и надеждата! В неговите действия звучи клетва към света: „Ние ще защитим демокрацията навсякъде!“
Слава на Украйна!
Да живее Зеленски!
Коментиран от #24
21:41 23.09.2025
18 Не бъди много
21:42 23.09.2025
21 Как се присъедини?
Или както Финландия и Швеция глобалистите ги набутаха в НАТО без да питат народа, - няма не искам, няма недей!
А после глобалистите се бият по гърдите колко били успешни.
Коментиран от #23
21:45 23.09.2025
22 Спецназ
ЕЦБ - European Central Bank присвоява по Договора за еврото-
65 МИЛИАРДА лева наши пари от нашата БНБ, спестявани последните 20 години.
После за Бюджет или дефицит ще ни отпускат пари от ТАМ, ако са на кеф де! :))
21:46 23.09.2025
23 Жалкото е че журналистите
До коментар #21 от "Как се присъедини?":са си продали душите и ги бранят за трохи
21:47 23.09.2025
25 az СВО Победа80
Право на глас, колкото на теле в кланницата!
21:52 23.09.2025
26 ха-хаааа
До коментар #17 от "Ае копейките":Като влезе еврото ще те питам дали ти е ,,лошичко ,, , сега се перчиш като петел на бунище , но да те видим след време как ще си . Наблягай на храната , писането не е за теб !
21:55 23.09.2025
27 Стига
21:56 23.09.2025
28 нннн
22:03 23.09.2025
29 Васил
22:13 23.09.2025
30 Тореро
22:21 23.09.2025
31 Имало
22:31 23.09.2025
32 Помисли
До коментар #6 от "Пепи Волгата":Преди да пишеш: Чети:
Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години. И друга:
Първо: Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при закръГЛЯНЕТО при цени сега.
22:35 23.09.2025
33 Честита демокрация и ЕВРО
22:50 23.09.2025
34 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
22:51 23.09.2025