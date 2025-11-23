Само в брой! В първите часове на Нова година ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал

В първите часове на новата година ще може да се плаща само в брой, съобщава bTV.
Банковият сектор се подготвя за преминаване към еврото веднага след полунощ на 31 декември.
В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой.
След 0.00 часа на 1 януари освен в лева вече ще можем вече плащаме и с новата валута.
Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а следващата седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът.
"Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да има кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си. Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на Нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 ч.", обясни председателят на Асоциацията на заведенията в България Ричард Алибегов.
1 Хаха
Ще плащаме като в Китай
Сестра ми живее там и каза че само се усмихваш пред камерата и плащането е успешно 🤣
19:25 23.11.2025
3 С банкоматите ще е трудно
19:30 23.11.2025
4 Червената шапчица
Коментиран от #7, #16, #18, #25
19:35 23.11.2025
5 Вужъст
19:35 23.11.2025
6 Мака
19:37 23.11.2025
7 Хаха
До коментар #4 от "Червената шапчица":Не е вярно. На Ганю му харесва. Даже разтваря бузите с ръце за по-чувствено изживяване. Хаха.
19:38 23.11.2025
8 геврек
До коментар #2 от "Госпуд да гиубииЕВРОПАДЖИИТЕ":Ами той Путин стана от комунист капиталист,ти за нашите си тръгнал да ревеш.
Коментиран от #12
19:39 23.11.2025
10 над 70-80% са картовите плащания
19:42 23.11.2025
12 Капитан Крийч
До коментар #8 от "геврек":Путята е дружа с олигарсите. Така или иначе е за пенсия. Руснаците трябва да възстановят социализма и СССР. Дългосрочно им трябва китайски модел. Сталин им е показал пътя, само трябва да го следват.
19:43 23.11.2025
13 Гумен Чеп за Обща употреба
Коментиран от #22
19:44 23.11.2025
14 Професор
19:45 23.11.2025
15 Хаха
До коментар #11 от "заради Еврозоната 90те год не идват":Да не си от тея дето си въобразяват, че еврото само по себе си е предпоставка за инвестиции и икономическо развитие. Хаха. Тук няма квалифицирана/ евтина работна ръка, корупцията процъфтява, законодателството е непредвидимо, българите са най-мързеливите и крадливи същества. Забравяш. Конго на Балканите. Неизбежно е.
19:46 23.11.2025
19 Винету
До коментар #17 от "Питане":Не ни трябват. Ние с Киро, Шиши, Флинстон и Чалгаря си имаме евро и долари в Швейцария.
19:49 23.11.2025
20 Посетител
Коментиран от #26
19:49 23.11.2025
21 Теб
До коментар #2 от "Госпуд да гиубииЕВРОПАДЖИИТЕ":Вече те е стигнало пожеланието ти, "товариш" бланий !
19:50 23.11.2025
22 Хаха
До коментар #13 от "Гумен Чеп за Обща употреба":Туй щото Карлуково нема капацитет и евроатлантическите идиоти плъзнаха навсякъде.
19:50 23.11.2025
23 Абе
19:50 23.11.2025
24 хахаха
До коментар #9 от "Хаха":90 те години бяха с Лева,... един хляб струваше 1000 лева. Добре, че се вързахме към германската марка и впоследствие към еврото за да не плащаме 1000 лева за един хляб. Лева още оттогава изчезна. Още от тогава всички апартаменти се продават цена в евро, защо не ревахте толкова години
Коментиран от #27
19:51 23.11.2025
26 Хаха
До коментар #20 от "Посетител":Евроатлантическия планктон ше ходи да пазарува в Гърция и Сърбия или от Амазон. Важното е да сме в клуба на богатите.
19:52 23.11.2025
27 Хаха
До коментар #24 от "хахаха":Аз не рева бе. Кой реве? Наблюдавам с огромен кеф. 2026 година ще е шоу отвсякъде.
Коментиран от #48
19:53 23.11.2025
28 Магарето носи колкото му натоварят
Коментиран от #29
19:56 23.11.2025
29 Капитан Крийч
До коментар #28 от "Магарето носи колкото му натоварят":Да не вземат да ви занулят сметките на 1 Януари и да ви кажат сори? Вече намалиха максималната сума за теглене от банкомат. Бедни и щастливи. Свиквайте.
Коментиран от #51
19:58 23.11.2025
31 Съвет
Коментиран от #32
20:03 23.11.2025
32 хе хе
До коментар #31 от "Съвет":Може и албански Леки да съберете, че знае ли се какво ще му хрумне на другаря путин...
20:07 23.11.2025
33 Никой
20:12 23.11.2025
34 Жалки некадърници
20:13 23.11.2025
35 таксиджия 🚖
20:19 23.11.2025
36 Баба Гошка
Коментиран от #37
20:19 23.11.2025
37 вие с виетнамските Донги
До коментар #36 от "Баба Гошка":сте застраховани
Коментиран от #43
20:22 23.11.2025
38 az СВО Победа 80
Добре фошли в клубът на "богатите"!
🤣🤣🤣
Коментиран от #41
20:29 23.11.2025
39 ?????
Коментиран от #54
20:34 23.11.2025
40 Пуфи
20:37 23.11.2025
41 голем кеф
До коментар #38 от "az СВО Победа 80":рашките си заминавате от България
20:37 23.11.2025
42 Комунистически ценности
Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
Коментиран от #47
20:42 23.11.2025
43 А имаш ли представа...
До коментар #37 от "вие с виетнамските Донги":... каква е покупателната способност на виетнамските донги?! Или, просто така си шляпаме напосоки...
Коментиран от #45
20:44 23.11.2025
44 Гост
20:47 23.11.2025
45 Хаха
До коментар #43 от "А имаш ли представа...":Дори Афганистан си имат национална валута. А между другото и храната си произвеждат.
Коментиран от #50, #58
20:48 23.11.2025
46 ...
Защо беше този голям зор банкоматите да дават евро точно от началото на годината?
Те, левчетата ще вървят през целия януари. Достатъчно време да се настроят банкоматите...
20:52 23.11.2025
47 Посетител
До коментар #42 от "Комунистически ценности":Търновската конституция, за която ревеш, беше отменена още през 1934-та година! След преврата на 19 Май... Идването на власт на Отечествения фронт на 09.09.1944 , беше с цел ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО на Търновската конституция! Отделно, търсенето на отговорност от виновните за поредната национална катастрофа!
20:52 23.11.2025
48 И теб няма да те подмине
До коментар #27 от "Хаха":Да не се смееш със сълзи.
20:54 23.11.2025
49 Дик диверсанта
Коментиран от #53
20:57 23.11.2025
51 Дик диверсанта
До коментар #29 от "Капитан Крийч":Пропагандата не прави хората прости, а ги намира.
Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.
21:00 23.11.2025
52 незнайко
21:08 23.11.2025
53 Грую
До коментар #49 от "Дик диверсанта":Трай бе комуне гладно и продънено.
Коментиран от #62
21:12 23.11.2025
54 така е
До коментар #39 от "?????":Кешът са твоите пари, в картата са парите на банката - ако иска ще ти ги даде, ако не иска няма - ти сам си дал властта върху парите ти на банката, която няма как да пропусне да не ти ги вземе.
Коментиран от #57, #64
21:20 23.11.2025
57 глупости
До коментар #54 от "така е":ЕС ти е гарантирал до 100 000 Евро кеш в банката.
21:30 23.11.2025
58 мхм
До коментар #45 от "Хаха":Афганистан кога влезе в ЕС?
Коментиран от #61
21:31 23.11.2025
59 Курдо Колянов
Коментиран от #60
21:35 23.11.2025
60 голем кеф
До коментар #59 от "Курдо Колянов":рашките напускате България. Най-после.
21:42 23.11.2025
61 Хаха
До коментар #58 от "мхм":Да не са луди?
Коментиран от #63
21:43 23.11.2025
62 Посетител
До коментар #53 от "Грую":Той не е комуне а атланте... Грешно го възприемаш..
21:47 23.11.2025
63 мхм
До коментар #61 от "Хаха":Някой канил ли ги е? Или гроздето е кисело?
21:48 23.11.2025
64 оня с коня
До коментар #54 от "така е":НИКОЯ БАНКА досега не ми е вземала парите както ПРОКОБВАШ , напротив - там са ни сигурно място.ЗАЩО ОБАЧЕ Дебили като тебе си позволяват да исказват НЕДЪГАВОТО СИ мнение след като нямат и стотинка влог,а само 5 лв за Баничка с боза в Джоба?
22:31 23.11.2025
65 След като приемем еврото
Сега почитаме цар Лев който е конвертируем с всяка световна валута
В еврозоната идва европрокуратурата която ще ни следи за злоупотреби с еврото
Демек всеки ще е виновен до доказване на противното имаш връзки с Русия и си готов за обвинение
23:14 23.11.2025
66 Докато сме с лева ще ни лъжат и ухажват
Влезем ли в еврозоната ще спрат да ни лъжат и ухажват
България има лоша история в Европа
великите сили имат афинитет към Турция да владее балканите
23:26 23.11.2025