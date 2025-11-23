Новини
Само в брой! В първите часове на Нова година ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал

23 Ноември, 2025 19:20 2 737 66

Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а следващата седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът

Само в брой! В първите часове на Нова година ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
В първите часове на новата година ще може да се плаща само в брой, съобщава bTV.

Банковият сектор се подготвя за преминаване към еврото веднага след полунощ на 31 декември.

В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой.

След 0.00 часа на 1 януари освен в лева вече ще можем вече плащаме и с новата валута.

Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а следващата седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът.

"Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да има кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си. Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на Нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 ч.", обясни председателят на Асоциацията на заведенията в България Ричард Алибегов.


  • 1 Хаха

    32 3 Отговор
    Само в брой! В първите часове на Нова година ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал

    Ще плащаме като в Китай
    Сестра ми живее там и каза че само се усмихваш пред камерата и плащането е успешно 🤣

    19:25 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 С банкоматите ще е трудно

    24 4 Отговор
    Трябва физически да се подменят касетите пълни с левове с такива, които са пълни с евро.

    19:30 23.11.2025

  • 4 Червената шапчица

    39 3 Отговор
    Когато се наведеш и видиш, че имаш 4 топки, това не значи, че си станал голямата работа, а значи че някой е плътно зад теб и няма къде да мърдаш, дори и само за игра. Понякога боли. С времето болката отминава, но срамът остава.

    Коментиран от #7, #16, #18, #25

    19:35 23.11.2025

  • 5 Вужъст

    41 6 Отговор
    ГЕРБ- ново начало съсипват на народа празниците!

    19:35 23.11.2025

  • 6 Мака

    32 1 Отговор
    Бойко се е приготвил с пачки евро в чекмеджето.

    19:37 23.11.2025

  • 7 Хаха

    26 4 Отговор

    До коментар #4 от "Червената шапчица":

    Не е вярно. На Ганю му харесва. Даже разтваря бузите с ръце за по-чувствено изживяване. Хаха.

    19:38 23.11.2025

  • 8 геврек

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Госпуд да гиубииЕВРОПАДЖИИТЕ":

    Ами той Путин стана от комунист капиталист,ти за нашите си тръгнал да ревеш.

    Коментиран от #12

    19:39 23.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 над 70-80% са картовите плащания

    8 19 Отговор
    тогава каква им е драмата с лева за който Възраждане орева орталъка?

    19:42 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Капитан Крийч

    2 16 Отговор

    До коментар #8 от "геврек":

    Путята е дружа с олигарсите. Така или иначе е за пенсия. Руснаците трябва да възстановят социализма и СССР. Дългосрочно им трябва китайски модел. Сталин им е показал пътя, само трябва да го следват.

    19:43 23.11.2025

  • 13 Гумен Чеп за Обща употреба

    26 2 Отговор
    Ей, Путин е навсякъде. Без значение дали темата е за приемането на Еврото или глобалното затопляне. На където се обърнеш, все Путин изскача 🤣

    Коментиран от #22

    19:44 23.11.2025

  • 14 Професор

    13 10 Отговор
    А някога бяхме държава с 1000% инфлация. Не можехме и да мислим за Европа а днес парите ни стават евро-банкноти. Важното е водката да е евтина.

    19:45 23.11.2025

  • 15 Хаха

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "заради Еврозоната 90те год не идват":

    Да не си от тея дето си въобразяват, че еврото само по себе си е предпоставка за инвестиции и икономическо развитие. Хаха. Тук няма квалифицирана/ евтина работна ръка, корупцията процъфтява, законодателството е непредвидимо, българите са най-мързеливите и крадливи същества. Забравяш. Конго на Балканите. Неизбежно е.

    19:46 23.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Винету

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Питане":

    Не ни трябват. Ние с Киро, Шиши, Флинстон и Чалгаря си имаме евро и долари в Швейцария.

    19:49 23.11.2025

  • 20 Посетител

    15 3 Отговор
    Я-я, що така бе, Миме?!? Нали всичко щеше да е тип-топ, устремно влизахме в "клуба на богатите", мед и масло щяха да потекат от чешмите... Ако наистина се стигне до блокаж, то това ще е провал на прехода ни към еврозоната! Защото, до този момент, никъде не съм чел, гледал за подобен момент! Във всички държави -членки, още от първите секунди, тегленето от банкоматите е било безпроблемно! И през 2002-ра, когато първите страни, като Германия, Франция, Италия и т.н. хората можеха да си спокойно евро!

    Коментиран от #26

    19:49 23.11.2025

  • 21 Теб

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Госпуд да гиубииЕВРОПАДЖИИТЕ":

    Вече те е стигнало пожеланието ти, "товариш" бланий !

    19:50 23.11.2025

  • 22 Хаха

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гумен Чеп за Обща употреба":

    Туй щото Карлуково нема капацитет и евроатлантическите идиоти плъзнаха навсякъде.

    19:50 23.11.2025

  • 23 Абе

    21 6 Отговор
    Никой освен 7% жълтопаветници не ви иска умрелото евро бе

    19:50 23.11.2025

  • 24 хахаха

    9 14 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    90 те години бяха с Лева,... един хляб струваше 1000 лева. Добре, че се вързахме към германската марка и впоследствие към еврото за да не плащаме 1000 лева за един хляб. Лева още оттогава изчезна. Още от тогава всички апартаменти се продават цена в евро, защо не ревахте толкова години

    Коментиран от #27

    19:51 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Посетител":

    Евроатлантическия планктон ше ходи да пазарува в Гърция и Сърбия или от Амазон. Важното е да сме в клуба на богатите.

    19:52 23.11.2025

  • 27 Хаха

    14 2 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    Аз не рева бе. Кой реве? Наблюдавам с огромен кеф. 2026 година ще е шоу отвсякъде.

    Коментиран от #48

    19:53 23.11.2025

  • 28 Магарето носи колкото му натоварят

    4 4 Отговор
    Важното е, че всички са доволни. Слава на €вропа, И$раел и демокрацията !

    Коментиран от #29

    19:56 23.11.2025

  • 29 Капитан Крийч

    12 5 Отговор

    До коментар #28 от "Магарето носи колкото му натоварят":

    Да не вземат да ви занулят сметките на 1 Януари и да ви кажат сори? Вече намалиха максималната сума за теглене от банкомат. Бедни и щастливи. Свиквайте.

    Коментиран от #51

    19:58 23.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Съвет

    12 5 Отговор
    Събирайте кеш в лева за поне половин месец Януари, аможе и за целия. Спирания на тока, хакерски атаки, електронното правителство на г-н Дончев, софтуерните проблеми на банките и по касите, нищо не може да Ви спре да си платите

    Коментиран от #32

    20:03 23.11.2025

  • 32 хе хе

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    Може и албански Леки да съберете, че знае ли се какво ще му хрумне на другаря путин...

    20:07 23.11.2025

  • 33 Никой

    2 1 Отговор
    Еми така ни се случи.

    20:12 23.11.2025

  • 34 Жалки некадърници

    7 2 Отговор
    Поредната шашма на мафията

    20:13 23.11.2025

  • 35 таксиджия 🚖

    2 3 Отговор
    Я съм си добре - моят труд се заплаща колкото в Германистан. Вий със заплатките му мислетИ! Ама не държавните служители, а вий в частния сектор.

    20:19 23.11.2025

  • 36 Баба Гошка

    11 5 Отговор
    Ха честитУ ви евробир. Вкарват ви в кошарата и сте обрани за последно.

    Коментиран от #37

    20:19 23.11.2025

  • 37 вие с виетнамските Донги

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Баба Гошка":

    сте застраховани

    Коментиран от #43

    20:22 23.11.2025

  • 38 az СВО Победа 80

    12 4 Отговор
    Хаосът стартира на 01.01.2026г. !

    Добре фошли в клубът на "богатите"!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    20:29 23.11.2025

  • 39 ?????

    15 2 Отговор
    Кешът винаги е най-доброто.

    Коментиран от #54

    20:34 23.11.2025

  • 40 Пуфи

    5 4 Отговор
    Не се косете, еврото е канселирано, че си цъкаме с левчета

    20:37 23.11.2025

  • 41 голем кеф

    4 9 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 80":

    рашките си заминавате от България

    20:37 23.11.2025

  • 42 Комунистически ценности

    1 6 Отговор
    И сега е същото: След идването на Комунистите на власт, никога не е имало референдум! Търновската Конституция бе сменена без референдум - запитване на народа, понеже дойдоха на власт комунистите. Сега ни управляват баджанаците на същите комунисти и пак никой не запитва народа чрез референдум за запазване на Българския Лев. Та къде отиде?
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    Коментиран от #47

    20:42 23.11.2025

  • 43 А имаш ли представа...

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "вие с виетнамските Донги":

    ... каква е покупателната способност на виетнамските донги?! Или, просто така си шляпаме напосоки...

    Коментиран от #45

    20:44 23.11.2025

  • 44 Гост

    6 1 Отговор
    Като си знаем експертите, къде 3 януари, по икиндия, моооже и да тръгне нещо!

    20:47 23.11.2025

  • 45 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "А имаш ли представа...":

    Дори Афганистан си имат национална валута. А между другото и храната си произвеждат.

    Коментиран от #50, #58

    20:48 23.11.2025

  • 46 ...

    9 1 Отговор
    Брей...
    Защо беше този голям зор банкоматите да дават евро точно от началото на годината?
    Те, левчетата ще вървят през целия януари. Достатъчно време да се настроят банкоматите...

    20:52 23.11.2025

  • 47 Посетител

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Комунистически ценности":

    Търновската конституция, за която ревеш, беше отменена още през 1934-та година! След преврата на 19 Май... Идването на власт на Отечествения фронт на 09.09.1944 , беше с цел ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО на Търновската конституция! Отделно, търсенето на отговорност от виновните за поредната национална катастрофа!

    20:52 23.11.2025

  • 48 И теб няма да те подмине

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хаха":

    Да не се смееш със сълзи.

    20:54 23.11.2025

  • 49 Дик диверсанта

    2 5 Отговор
    За последно ще пуснат гювеч на рос дебилите.

    Коментиран от #53

    20:57 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дик диверсанта

    3 6 Отговор

    До коментар #29 от "Капитан Крийч":

    Пропагандата не прави хората прости, а ги намира.
    Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.

    21:00 23.11.2025

  • 52 незнайко

    8 1 Отговор
    Хора разбирате ли какво става ? Само при една смяна на ВАЛУТАТА и задължително плащане в брой със старата валута ! Непрекъснато ни заливат с помия, че няма да има проблеми а сега изведнъж ПРОБЛЕМ ! ЗАЩО СИ ГО ПРИЧИНЯВАМЕ ? Еврото да не МИРИШЕ по добре от БЪЛГАРСКИТЕ банкноти ? Знаете ли колко пари ще им струва на собствениците на кафемашини например които са най малката брънка ? А парите за глобалната пренастройка на банкоматите мислите ли кой ще я плати ? Рабира се че НИЕ - ПРОСТОЛЮДИЕТО което вървим като ОВЦЕ там където ни кажат !!!

    21:08 23.11.2025

  • 53 Грую

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Дик диверсанта":

    Трай бе комуне гладно и продънено.

    Коментиран от #62

    21:12 23.11.2025

  • 54 така е

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "?????":

    Кешът са твоите пари, в картата са парите на банката - ако иска ще ти ги даде, ако не иска няма - ти сам си дал властта върху парите ти на банката, която няма как да пропусне да не ти ги вземе.

    Коментиран от #57, #64

    21:20 23.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "така е":

    ЕС ти е гарантирал до 100 000 Евро кеш в банката.

    21:30 23.11.2025

  • 58 мхм

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Хаха":

    Афганистан кога влезе в ЕС?

    Коментиран от #61

    21:31 23.11.2025

  • 59 Курдо Колянов

    3 2 Отговор
    То и във вторите и следващите часове ще е така ! Въобще , безпаричието идва ! Честито на печелившите !!!

    Коментиран от #60

    21:35 23.11.2025

  • 60 голем кеф

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Курдо Колянов":

    рашките напускате България. Най-после.

    21:42 23.11.2025

  • 61 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "мхм":

    Да не са луди?

    Коментиран от #63

    21:43 23.11.2025

  • 62 Посетител

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Грую":

    Той не е комуне а атланте... Грешно го възприемаш..

    21:47 23.11.2025

  • 63 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хаха":

    Някой канил ли ги е? Или гроздето е кисело?

    21:48 23.11.2025

  • 64 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "така е":

    НИКОЯ БАНКА досега не ми е вземала парите както ПРОКОБВАШ , напротив - там са ни сигурно място.ЗАЩО ОБАЧЕ Дебили като тебе си позволяват да исказват НЕДЪГАВОТО СИ мнение след като нямат и стотинка влог,а само 5 лв за Баничка с боза в Джоба?

    22:31 23.11.2025

  • 65 След като приемем еврото

    0 0 Отговор
    Ще станем евРоНин самураи без Шогун
    Сега почитаме цар Лев който е конвертируем с всяка световна валута
    В еврозоната идва европрокуратурата която ще ни следи за злоупотреби с еврото
    Демек всеки ще е виновен до доказване на противното имаш връзки с Русия и си готов за обвинение

    23:14 23.11.2025

  • 66 Докато сме с лева ще ни лъжат и ухажват

    2 0 Отговор
    Колко хубаво е с евро
    Влезем ли в еврозоната ще спрат да ни лъжат и ухажват
    България има лоша история в Европа
    великите сили имат афинитет към Турция да владее балканите

    23:26 23.11.2025

