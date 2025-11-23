Само в брой! В първите часове на Нова година ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал

В първите часове на новата година ще може да се плаща само в брой, съобщава bTV.

Банковият сектор се подготвя за преминаване към еврото веднага след полунощ на 31 декември.

В новогодишната нощ за определен интервал от време обаче ще е невъзможно тегленето от банкомат или плащането с карта на ПОС терминал. Заради прекъсването на тези услуги единственото разплащателно средство ще са парите в брой.

След 0.00 часа на 1 януари освен в лева вече ще можем вече плащаме и с новата валута.

Техническото прекъсване е свързано с настройването на банковите системи, а следващата седмица от банковия сектор ще обявят за колко часа точно ще продължи блокажът.

"Ако говорим за 20 или 30 минути, няма да има кой знае какъв проблем за хората да изчакат да си платят сметката, ако нямат кеш в себе си. Ако станат обаче час, час и половина-два, това вече прави работата като цяло невъзможна, защото в последните години се наблюдава, че хората ползват много малко кеш на Нова година, над 70-80% са картовите плащания след 12 ч.", обясни председателят на Асоциацията на заведенията в България Ричард Алибегов.