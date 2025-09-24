Икономическо чудо: невероятният напредък на Полша

Докато германската икономика стагнира, тази на Полша нараства със забележителни темпове: прогнозата за 2025 г. е за икономически ръст от 3,6 процента. Какво прави съседката на Германия по-добре от нея?
За първи път в историята на Европа Полша е стабилна и състоятелна държава, която играе ключова роля в геополитически план, пише в своя публикация швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). Според изданието това е изключително събитие в историята на европейската геоикономика, а неговата уникалност се откроява още повече при поглед назад към историята.
Само преди малко повече от 100 години страната въобще не е съществувала, припомня НЦЦ. В края на 18-и век трите велики сили Австрия, Прусия и Русия си разпределят територията на кралската република Полша-Литва. А когато след Първата световна война поляците най-накрая се сдобиват със собствена национална държава - става дума за разпокъсани земи без обща инфраструктура и институции.
Наследените железопътни линии са с различна широчина, няма обща валута, нито единна данъчна система. Стартовите условия не биха могли да бъдат по-трудни, посочва швейцарското издание. Въпреки хиперинфлацията, военния преврат и депресията обаче страната израства, докато през 1939-а не се оказва отново на мушката на Германия и Русия - разделена е отново и преживява катастрофа. По време на Втората световна война Полша губи шест милиона от жителите си (17 процента от населението), сред които три милиона евреи.
По покупателна способност се мери с Япония и Испания
След 1945-а поляците си връщат държавата, но тя е изместена няколкостотин километра на запад: Сталин анексира Източна Полша, но пък Полша получава за сметка но това германски области. Над един милион поляци са преселени принудително, германците са прогонени от новите полски области. Същевременно новосформираната страна трябва да се утвърди като съветски сателит, макар отношенията с централата в Москва и със съседната държава ГДР да са били лоши.
Няма нищо случайно в това, че залезът на Източния блок започва с основаването на независимия профсъюз „Солидарност“ в Гданск. След падането на Желязната завеса свободно избраното полско правителство решава да приложи шокова икономическо-политическа терапия. За кратко време приватизира голяма част от държавната собственост, намалява инфлацията, стабилизира валутата, санира държавните финанси и отваря страната за чужди инвестиции. Това, което в Русия напълно се проваля, в Полша функционира.
След кратка рецесия страната расте от година на година. Според изчисленията на Международния валутен фонд (МВФ) днес покупателната способност на глава от населението в Полша е подобна на тази в Япония и Испания и скоро ще достигне нивата в Италия и Великобритания, пише НЦЦ.
Полша естествено има своите проблеми, продължава швейцарското издание, посочвайки например драматичния спад в раждаемостта до 1,16 деца на жена. Въпреки това вече никой не може да заобиколи Варшава, обобщава швейцарското издание.
Добро място за чуждестранни инвестиции
Германското списание „Фокус“ от своя страна пише, че очакванията на Европейската комисия са за 3,6 процента икономически ръст в Полша през тази година. То цитира икономическата консултантка Рената Кабаш-Коморничак, според която и без това високият интерес на чуждестранните инвеститори към Полша само предстои да се засилва – особено заради стабилните икономически рамкови условия. Експертката изтъква, че никоя друга икономика в Средна и в Източна Европа не расте толкова бързо, колкото полската. Същото важи и за чуждестранните преки инвестиции, с което Полша изпреварва страни като Чехия, Унгария, България или Румъния.
Кабаш-Коморничак посочва като фактори за тази привлекателност на Полша като място за инвестиции високия дял работещи жени (52 процента), както и големия брой украински бежанци, пристигнали в Полша и участващи в трудовия пазар. При това не са само те – в страната се трудят и мигранти от Беларус и други постсъветски държави като Узбекистан, Таджикистан или Грузия, голямата част от които също са добре интегрирани.
Полша разполага не само с работна ръка, но и с отлично квалифицирани хора с изключителни езикови познания. „Изучаването на английски започва още в детската градина, освен това много поляци владеят добре немски.“ Същевременно трудовите разходи остават по-ниски: средната работна заплата в Полша е около 1 860 евро, програмистите получават между 3 000 и 5 000 евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Мишел
18:12 24.09.2025
6 Пламен
18:12 24.09.2025
7 ТОДОР СТОЯНОВ
18:15 24.09.2025
8 име
18:15 24.09.2025
9 Стига простотии бе, бате
До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Налудничаво е, ама що го преписваш?
18:16 24.09.2025
10 жиась
18:17 24.09.2025
11 Иван Танев
18:17 24.09.2025
13 Докога сигурност
18:18 24.09.2025
14 Ама всичко ли каза верно?
До коментар #7 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Е, много постно беше. По-добре да си беше мълчал.
Размърдай мазъчната молекула. Па може и друго да дойде. И пак да се изкажеш като Ташунка Витко.
18:19 24.09.2025
15 Нормално е
Докато тук вече правнучетата им ще управляват.
18:21 24.09.2025
17 Сталин
18:22 24.09.2025
18 М3дент са некадърници-Младост3 импланти
18:28 24.09.2025
19 Много верни неща
Аз обаче при тази ръждаемо която се предполага че ще падне още предвиждам след 25 години рязах спад във всички отношения
Все пак и Луна се същото но ние сме по-зле защото имаме големи групи нежелани малцинства
18:29 24.09.2025
20 При нападение от агресор
До коментар #16 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Каквато се явява Русия, нападнатата страна дава най-много жертви, докато се организира и отрази удара.
А твоята табличка е обърната наопаки.
Този казал, оня рекъл. Мисли с главата си.
18:29 24.09.2025
21 АМИ СИЧКО
До коментар #14 от "Ама всичко ли каза верно?":КОЛКО Е БОРЧА НА ПОЛША БЕ УМНИЯ
ПРИЛИЧАТ НА 24 ГОДИШЕН КЕЛНЕР С ПОРШЕ НА КРЕДИТ
18:32 24.09.2025
22 ЕСССР
18:34 24.09.2025
24 фактЪт
18:35 24.09.2025
25 Сделка
До коментар #5 от "Мишел":Няколко милиона поляци са само в Британия ( та колко е добре икономиката им??? , !!!обаче в България цените в супер а са британски...
18:36 24.09.2025
26 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #20 от "При нападение от агресор":АМА РУСИЯ НАПАДНА МИРОЛЮБИВИТЕ АЗОВЦИ НАЙ НЕОЧАКВАНО
И КЪДЕ ГИ НАПАДНА ПРИ ДЕБАЛЦЕВО ИЛИ ИВАЙЛОВСК
ПОМНИШ ЛИ КАК ВСУ СЕ ИЗМЪКВАХА ОТ
ОБКРЪЖЕНИЕ С ДИГНАТИ РЪЧИЧКИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АГРЕСОРА РУСИЯ
АМА ДЕ ДА ПОМНИШ ТО ТОВА БЕШЕ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МИНУТИ
18:37 24.09.2025
27 Паисий е жив
18:37 24.09.2025
28 Съвсем алогично го подкара
До коментар #26 от "АМА ВЕРНО ЛИ":По-добре дай пак табличката.
18:41 24.09.2025
29 Щом
18:41 24.09.2025
30 Ама преди това
До коментар #27 от "Паисий е жив":отрязаха бившите комунисти от всякакви държавни постове.
Щото те крадат повече от мургавите навлеци.
18:43 24.09.2025
32 Журналистическото Чудо DW
А сега когато растежа на Русия спадна с 1% и е вече колкото на Полша, това е "икономическа трагедия" :):)
И между другото Германия не в стагнация както ни лъжат в статията си, а в рецесия и необратима деиндустриализация. Обяснението за разликата между Полша и Германния е, че ден след като на Германия и гръмнаха тръбата, пуснаха тръба на Полша от Норвегия.
DW го знаят това, но нали трябва да правят модерна журналистика,
18:50 24.09.2025
33 селяк
18:53 24.09.2025
34 Съветският пeHиc аkp00батTT
До коментар #20 от "При нападение от агресор":Ха ха, мисли малко ако имаш с какво да мислиш де. Урккитте са организирани и напомпани с оръжие още от 2014 което руснаците унищожиха през първите две години. Сега им остана само пyшeчHоTo месо хваанато всекидневно по улиците и насилствено изпратено на фронта което руснаците унищожават но скоро и то ще свърши
18:54 24.09.2025
35 Стига пропаганда
19:01 24.09.2025