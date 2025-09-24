Новини
Свят »
Полша »
Икономическо чудо: невероятният напредък на Полша

Икономическо чудо: невероятният напредък на Полша

24 Септември, 2025 18:07 1 033 35

  • полша-
  • еврозона-
  • доналд туск-
  • анджей дуда-
  • право и справедливост

За първи път в историята на Европа Полша е стабилна и състоятелна държава, която играе ключова роля в геополитически план

Икономическо чудо: невероятният напредък на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Докато германската икономика стагнира, тази на Полша нараства със забележителни темпове: прогнозата за 2025 г. е за икономически ръст от 3,6 процента. Какво прави съседката на Германия по-добре от нея?

За първи път в историята на Европа Полша е стабилна и състоятелна държава, която играе ключова роля в геополитически план, пише в своя публикация швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг“ (НЦЦ). Според изданието това е изключително събитие в историята на европейската геоикономика, а неговата уникалност се откроява още повече при поглед назад към историята.

Само преди малко повече от 100 години страната въобще не е съществувала, припомня НЦЦ. В края на 18-и век трите велики сили Австрия, Прусия и Русия си разпределят територията на кралската република Полша-Литва. А когато след Първата световна война поляците най-накрая се сдобиват със собствена национална държава - става дума за разпокъсани земи без обща инфраструктура и институции.

Наследените железопътни линии са с различна широчина, няма обща валута, нито единна данъчна система. Стартовите условия не биха могли да бъдат по-трудни, посочва швейцарското издание. Въпреки хиперинфлацията, военния преврат и депресията обаче страната израства, докато през 1939-а не се оказва отново на мушката на Германия и Русия - разделена е отново и преживява катастрофа. По време на Втората световна война Полша губи шест милиона от жителите си (17 процента от населението), сред които три милиона евреи.

По покупателна способност се мери с Япония и Испания

След 1945-а поляците си връщат държавата, но тя е изместена няколкостотин километра на запад: Сталин анексира Източна Полша, но пък Полша получава за сметка но това германски области. Над един милион поляци са преселени принудително, германците са прогонени от новите полски области. Същевременно новосформираната страна трябва да се утвърди като съветски сателит, макар отношенията с централата в Москва и със съседната държава ГДР да са били лоши.

Няма нищо случайно в това, че залезът на Източния блок започва с основаването на независимия профсъюз „Солидарност“ в Гданск. След падането на Желязната завеса свободно избраното полско правителство решава да приложи шокова икономическо-политическа терапия. За кратко време приватизира голяма част от държавната собственост, намалява инфлацията, стабилизира валутата, санира държавните финанси и отваря страната за чужди инвестиции. Това, което в Русия напълно се проваля, в Полша функционира.

След кратка рецесия страната расте от година на година. Според изчисленията на Международния валутен фонд (МВФ) днес покупателната способност на глава от населението в Полша е подобна на тази в Япония и Испания и скоро ще достигне нивата в Италия и Великобритания, пише НЦЦ.

Полша естествено има своите проблеми, продължава швейцарското издание, посочвайки например драматичния спад в раждаемостта до 1,16 деца на жена. Въпреки това вече никой не може да заобиколи Варшава, обобщава швейцарското издание.

Добро място за чуждестранни инвестиции

Германското списание „Фокус“ от своя страна пише, че очакванията на Европейската комисия са за 3,6 процента икономически ръст в Полша през тази година. То цитира икономическата консултантка Рената Кабаш-Коморничак, според която и без това високият интерес на чуждестранните инвеститори към Полша само предстои да се засилва – особено заради стабилните икономически рамкови условия. Експертката изтъква, че никоя друга икономика в Средна и в Източна Европа не расте толкова бързо, колкото полската. Същото важи и за чуждестранните преки инвестиции, с което Полша изпреварва страни като Чехия, Унгария, България или Румъния.

Кабаш-Коморничак посочва като фактори за тази привлекателност на Полша като място за инвестиции високия дял работещи жени (52 процента), както и големия брой украински бежанци, пристигнали в Полша и участващи в трудовия пазар. При това не са само те – в страната се трудят и мигранти от Беларус и други постсъветски държави като Узбекистан, Таджикистан или Грузия, голямата част от които също са добре интегрирани.

Полша разполага не само с работна ръка, но и с отлично квалифицирани хора с изключителни езикови познания. „Изучаването на английски започва още в детската градина, освен това много поляци владеят добре немски.“ Същевременно трудовите разходи остават по-ниски: средната работна заплата в Полша е около 1 860 евро, програмистите получават между 3 000 и 5 000 евро.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    8 4 Отговор
    От десетина години Полша опитва да замени Германия като икономически локомотив на ЕС и ще го направи.

    Коментиран от #25

    18:12 24.09.2025

  • 6 Пламен

    11 15 Отговор
    Голямото предимство на Полша е че нямат руски мекерета

    Коментиран от #12

    18:12 24.09.2025

  • 7 ТОДОР СТОЯНОВ

    8 8 Отговор
    ПОЛША Е...КЪЩА ОТ ХАРТИЯ...КВА ИКОНОМИКА, КВИ РЪСТОВЕ...ПОЛША Е "СТОЧНА ГАРА" НА ЕВРОПА!ТОВА Е!КАЗАХ ВСИЧКО!

    Коментиран от #14

    18:15 24.09.2025

  • 8 име

    13 3 Отговор
    Каква груба грешка на дойче ВЦ. Полша не са в еврозоната, а имат икономически ръст. Как сега, на фона на тази статия, да приемем всички празни приказки, изречени включително и от дойче ВЦ, за ползите и нуждата от влизане в еврозоната? Нали уо ако не сме в еврозоната, няма да ни канят да играем в А отбора на ЕССР, ще изпадаме от европейската икономика

    18:15 24.09.2025

  • 9 Стига простотии бе, бате

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Налудничаво е, ама що го преписваш?

    Коментиран от #16

    18:16 24.09.2025

  • 10 жиась

    2 1 Отговор
    Там няма Тикава и свиня, за това е. Там такива пропаднали крадци изобщо не ги търпят и не ги допускат до държавна власт. Няма чудо, просто поляците не търпят крадци и Слава Богу дават ги за пример на успех. Ако Тиквата им направи 1 магистрала и ще имат да дават.

    18:17 24.09.2025

  • 11 Иван Танев

    1 0 Отговор
    Брожения сред пропагандистите в Кремъл.

    18:17 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Докога сигурност

    5 0 Отговор
    Печелиш близо 900 милиарда, дължиш 500 милиарда. Това ли е сигурност, като всяка година теглиш по 20-30 милиарда.

    18:18 24.09.2025

  • 14 Ама всичко ли каза верно?

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Е, много постно беше. По-добре да си беше мълчал.
    Размърдай мазъчната молекула. Па може и друго да дойде. И пак да се изкажеш като Ташунка Витко.

    Коментиран от #21

    18:19 24.09.2025

  • 15 Нормално е

    3 5 Отговор
    Полша още при Балцерович навря комунистите... където им е мястото.
    Докато тук вече правнучетата им ще управляват.

    18:21 24.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    7 2 Отговор
    Икономическо чудо = 5000 000 000 дълг ,зарибяват ляхите да ги пращат да се борят с мечката

    18:22 24.09.2025

  • 18 М3дент са некадърници-Младост3 импланти

    3 0 Отговор
    Нищо чудно, преди доста време четох инфо, че тогава САЩ е дала на Полша 100 млд долл.

    18:28 24.09.2025

  • 19 Много верни неща

    0 0 Отговор
    Има в тази статия
    Аз обаче при тази ръждаемо която се предполага че ще падне още предвиждам след 25 години рязах спад във всички отношения
    Все пак и Луна се същото но ние сме по-зле защото имаме големи групи нежелани малцинства

    18:29 24.09.2025

  • 20 При нападение от агресор

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Каквато се явява Русия, нападнатата страна дава най-много жертви, докато се организира и отрази удара.
    А твоята табличка е обърната наопаки.
    Този казал, оня рекъл. Мисли с главата си.

    Коментиран от #26, #31, #34

    18:29 24.09.2025

  • 21 АМИ СИЧКО

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ама всичко ли каза верно?":

    КОЛКО Е БОРЧА НА ПОЛША БЕ УМНИЯ
    ПРИЛИЧАТ НА 24 ГОДИШЕН КЕЛНЕР С ПОРШЕ НА КРЕДИТ

    18:32 24.09.2025

  • 22 ЕСССР

    3 0 Отговор
    Всички евроатлантици, които си дават и последния залък и цент на агресивното НАТО ги хвалят и тупат по главичките! Браво Другари пани атлантици, ще ядете трици!

    18:34 24.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 фактЪт

    4 0 Отговор
    Колко пъти ще препечтвате тази статия?

    18:35 24.09.2025

  • 25 Сделка

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Няколко милиона поляци са само в Британия ( та колко е добре икономиката им??? , !!!обаче в България цените в супер а са британски...

    18:36 24.09.2025

  • 26 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "При нападение от агресор":

    АМА РУСИЯ НАПАДНА МИРОЛЮБИВИТЕ АЗОВЦИ НАЙ НЕОЧАКВАНО
    И КЪДЕ ГИ НАПАДНА ПРИ ДЕБАЛЦЕВО ИЛИ ИВАЙЛОВСК
    ПОМНИШ ЛИ КАК ВСУ СЕ ИЗМЪКВАХА ОТ
    ОБКРЪЖЕНИЕ С ДИГНАТИ РЪЧИЧКИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА АГРЕСОРА РУСИЯ
    АМА ДЕ ДА ПОМНИШ ТО ТОВА БЕШЕ ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МИНУТИ

    Коментиран от #28

    18:37 24.09.2025

  • 27 Паисий е жив

    1 0 Отговор
    Ся баче ви ще ви каже. Поляците не вкараха няколко десетки милиона радикализирани ислямски хрантутници. Има няколко форми на джихад (не значи война, а стремеж). 1. Военен - ясно ни е. 2. Културен - включително и насилствено. 3. Религиозен - включително насилствено. 4. Популационен - пълниш територия с милиони подчинени, бързо размножаващи се хора, разсипваш социалната система на дадената територия, след което преминаваш към другите форми на джихад. Ефекта - след 100год населението е забравило за това, което е било. Поляците време оно казаха на западняците да вземат мамелюците и да си ги заврат в Париж, Берлин и Лондон....

    Коментиран от #30

    18:37 24.09.2025

  • 28 Съвсем алогично го подкара

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "АМА ВЕРНО ЛИ":

    По-добре дай пак табличката.

    18:41 24.09.2025

  • 29 Щом

    0 0 Отговор
    средната работна заплата в Полша е около 1 860 евро да почват стачки в България тогава.

    18:41 24.09.2025

  • 30 Ама преди това

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Паисий е жив":

    отрязаха бившите комунисти от всякакви държавни постове.
    Щото те крадат повече от мургавите навлеци.

    18:43 24.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Журналистическото Чудо DW

    3 1 Отговор
    Въобще не се впечатли на 4.6% растеж на Русия до сега и 4то място по покупателна способност нанаселението. Но на 3.6% на Полша. която не е под хиляда санкции като Русия, DW е във възтор.
    А сега когато растежа на Русия спадна с 1% и е вече колкото на Полша, това е "икономическа трагедия" :):)

    И между другото Германия не в стагнация както ни лъжат в статията си, а в рецесия и необратима деиндустриализация. Обяснението за разликата между Полша и Германния е, че ден след като на Германия и гръмнаха тръбата, пуснаха тръба на Полша от Норвегия.
    DW го знаят това, но нали трябва да правят модерна журналистика,

    18:50 24.09.2025

  • 33 селяк

    0 0 Отговор
    Ми щото Поляците не са безмозъчни като нас и политиците им се интересуват от народа докато ние гласуваме за политици които им дреме само как да пълнят чекмеджета, а не да се грижат за народа

    18:53 24.09.2025

  • 34 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "При нападение от агресор":

    Ха ха, мисли малко ако имаш с какво да мислиш де. Урккитте са организирани и напомпани с оръжие още от 2014 което руснаците унищожиха през първите две години. Сега им остана само пyшeчHоTo месо хваанато всекидневно по улиците и насилствено изпратено на фронта което руснаците унищожават но скоро и то ще свърши

    18:54 24.09.2025

  • 35 Стига пропаганда

    1 0 Отговор
    Расте дудуци...половин Полша се е заселила в Нидерландия,а колко още има по Германия и Белгия

    19:01 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания