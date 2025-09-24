Украйна очаква допълнителни $15 милиарда от западните страни за военно-промишления си комплекс

Украйна очаква да получи допълнителни 15 милиарда долара от западните страни за развитието на своя военно-промишлен комплекс през 2025-2026 г.
Това е посочено в програмата за дейности за 2025-2026 г., представена на Върховната рада от украинското правителство, предаде ТАСС.
Както е отбелязано в програмата, украинското правителство възнамерява да осигури „финансиране на украинския отбранително-промишлен комплекс от партньори на ниво от най-малко 5 милиарда долара“ до 31 декември 2025 г. и най-малко 10 милиарда долара през 2026 г. Като цяло се очаква финансирането на военно-промишления комплекс в Украйна да се удвои в сравнение с 2025 г. (точният размер не е посочен).
Тези суми представляват само военно-промишлено финансиране; те не включват финансова подкрепа, която може да достигне до 60 милиарда долара през 2026 г., нито директни доставки на оръжия, техника и боеприпаси, които възлизат на приблизително 1-2 милиарда долара на месец.
1 Вашето Мнение
Коментиран от #7
06:11 24.09.2025
2 1234
Коментиран от #3
06:12 24.09.2025
3 Вашето Мнение
До коментар #2 от "1234":Е как от къде, в европа жинжърите се увеличават в геометрична прогресия, никой не ражда въпреки опитите. Това са спесдтени пари от деца.
06:15 24.09.2025
4 Добро утро!
06:20 24.09.2025
5 Мефистофел
06:26 24.09.2025
6 Данко Харсъзина
06:27 24.09.2025
7 Смешник
До коментар #1 от "Вашето Мнение":Ти дам салама?
06:30 24.09.2025
8 Георгиев
06:31 24.09.2025