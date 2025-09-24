Новини
Украйна очаква допълнителни $15 милиарда от западните страни за военно-промишления си комплекс
  Тема: Украйна

Украйна очаква допълнителни $15 милиарда от западните страни за военно-промишления си комплекс

24 Септември, 2025 05:50, обновена 24 Септември, 2025 05:55 493 8

  • украйна-
  • запад-
  • средства-
  • армия

Сумата не включва финансова подкрепа, която може да достигне до 60 милиарда долара през 2026 г.

Украйна очаква допълнителни $15 милиарда от западните страни за военно-промишления си комплекс - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна очаква да получи допълнителни 15 милиарда долара от западните страни за развитието на своя военно-промишлен комплекс през 2025-2026 г.

Това е посочено в програмата за дейности за 2025-2026 г., представена на Върховната рада от украинското правителство, предаде ТАСС.

Както е отбелязано в програмата, украинското правителство възнамерява да осигури „финансиране на украинския отбранително-промишлен комплекс от партньори на ниво от най-малко 5 милиарда долара“ до 31 декември 2025 г. и най-малко 10 милиарда долара през 2026 г. Като цяло се очаква финансирането на военно-промишления комплекс в Украйна да се удвои в сравнение с 2025 г. (точният размер не е посочен).

Тези суми представляват само военно-промишлено финансиране; те не включват финансова подкрепа, която може да достигне до 60 милиарда долара през 2026 г., нито директни доставки на оръжия, техника и боеприпаси, които възлизат на приблизително 1-2 милиарда долара на месец.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето Мнение

    3 8 Отговор
    Бая къщи в сащ могат да си купят с тия пари зеленски, мърцула и сие.

    Коментиран от #7

    06:11 24.09.2025

  • 2 1234

    3 7 Отговор
    не знам как ще оцелее еврозоната с такива подаръци , но нашия бюджет помислите откъде ще се пълни за да спонсорираме украйна !!!

    Коментиран от #3

    06:12 24.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Е как от къде, в европа жинжърите се увеличават в геометрична прогресия, никой не ражда въпреки опитите. Това са спесдтени пари от деца.

    06:15 24.09.2025

  • 4 Добро утро!

    8 0 Отговор
    Украйна ще получи много повече от това което очаква.

    06:20 24.09.2025

  • 5 Мефистофел

    1 1 Отговор
    Под развитие на украинския военно-промишлен комплекс разбирайте масово разграбване на мангизите.

    06:26 24.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Зеленски очаква...

    06:27 24.09.2025

  • 7 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето Мнение":

    Ти дам салама?

    06:30 24.09.2025

  • 8 Георгиев

    0 1 Отговор
    Има още много за крадене. Сега по трудно оръжие се продава на черния пазар. Но долари и евро лесно се замитат. Трябваше пожарът в Калифорния, за да съобщят за трите изгорели къщи на украински военни началници. Такава информация се пази и крие. Вече го няма Байдън и е по трудно, но все пак става.

    06:31 24.09.2025

Новини по държави:
