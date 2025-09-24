Украйна очаква допълнителни $15 милиарда от западните страни за военно-промишления си комплекс

Украйна очаква да получи допълнителни 15 милиарда долара от западните страни за развитието на своя военно-промишлен комплекс през 2025-2026 г.

Това е посочено в програмата за дейности за 2025-2026 г., представена на Върховната рада от украинското правителство, предаде ТАСС.

Както е отбелязано в програмата, украинското правителство възнамерява да осигури „финансиране на украинския отбранително-промишлен комплекс от партньори на ниво от най-малко 5 милиарда долара“ до 31 декември 2025 г. и най-малко 10 милиарда долара през 2026 г. Като цяло се очаква финансирането на военно-промишления комплекс в Украйна да се удвои в сравнение с 2025 г. (точният размер не е посочен).

Тези суми представляват само военно-промишлено финансиране; те не включват финансова подкрепа, която може да достигне до 60 милиарда долара през 2026 г., нито директни доставки на оръжия, техника и боеприпаси, които възлизат на приблизително 1-2 милиарда долара на месец.