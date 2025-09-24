Съдия поиска съпругата на испанския премиер да бъде съдена

Испанският съдия, разследващ предполагаема злоупотреба с публични средства от страна на съпругата на испанския премиер, приключи разследването си и поиска Бегоня Гомес да бъде изправена пред съдебен състав, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебни документи, предаде БТА.

Съдия Хуан Карлос Пейнадо смята, че асистентка, назначена от канцеларията на премиера Педро Санчес да помага на съпругата му, също така ѝ е помагала в нейните външни професионални дейности, докато тя е ръководила магистърска програма в университета "Комплутенсе" в Мадрид.

Решението подлежи на обжалване и не е окончателно.

Според съдебните документи, съдията смята, че задълженията на поста "асистент" на съпругата на премиера "включват управление на нейния график и кореспонденция, осигуряване на подкрепа за сигурността и протокола по време на всички пътувания и организиране на срещи или появи в качеството ѝ на премиерска съпруга".

"Недостатъчно доказателства" обаче показват, че Бегоня Гомес може да е искала повече от своята асистентка, особено по отношение на "връзките си с компании от "Барабес Груп", ръководени от бизнесмен, който може да е финансирал нейната магистърска програма.

"Това би представлявало явно отклонение в изпълнението на нейната функция като временен служител на администрацията", каза съдията, който също поиска въпросната асистентка, както и лицето, което я е наело да бъдат изправени пред съда.

Освен това той смята, че "предварително съществуващото лично приятелство" между Бегоня Гомес и асистентката ѝ, "причината за назначението ѝ на позиция, за която се изисква много високо доверие", може да представлява "злоупотреба с публични ресурси за лична изгода".

Бегоня Гомес беше изслушвана няколко пъти от този съдия и по време на последното ѝ изслушване на 10 септември отрече всякаква злоупотреба със средства, уверявайки, че само е искала от асистентката си да изпрати няколко съобщение "от време на време". Съпругата на премиера подчерта, че нейната асистентка никога не ѝ е помагала в професионалните ѝ задължения.

От април 2024 г. Бегоня Гомес е разследвана и за корупция и търговия с влияние. Г-жа Гомес, която до началото на учебната 2024 г. ръководеше магистърска програма по мениджмънт, е заподозряна, че е използва позицията на съпруга си в своя полза, за да спечели финансиране, най-вече от бизнесмена Хуан Карлос Барабес, отбеляза АФП.