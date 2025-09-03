Новини
Испания: Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа

Испания: Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа

3 Септември, 2025 13:40

Испанският премиер заяви, че конфликтът в Газа е "една от най-тъмните страници на международните отношения през 21 век"

Европа се провали с отговора си на конфликта в ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА, предаде БТА.

Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон. Испанският премиер заяви пред британското издание, че конфликтът в Газа е "една от най-тъмните страници на международните отношения през 21 век".

"Това е провал. Абсолютно. Също така, реалността е такава, че в рамките на ЕС има разделение между страните, що се отнася до начина, по който следва да се окаже въздействие върху Израел", каза още Санчес.

"Смятам, че е неприемливо и че не можем да отлагаме повече, ако искаме да увеличим доверието в нас, когато става дума за други кризи, като например тази в Украйна", поясни испанският лидер.

В понеделник британският външен министър Дейвид Лами каза в британския парламент, че Обединеното кралство все още планира да признае палестинска държава този месец, подобно на Испания и други европейски страни.


  • 1 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    2 0 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    13:51 03.09.2025

  • 2 Международна изолация

    3 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за собственост за разлика от ционистите нацисти крадливи

    13:52 03.09.2025

  • 3 Ааааааа не !

    3 0 Отговор
    ШПЕРЦА СЕ ОБЪРКА ТОТАЛНО И ИСКА ДА ВКАРВА ПУТИН ВЪВ ЗАТВОРА ВМЕСТО НЕГОВАТА ЖЕРТВА КОЯТО ФРИЦОВЕТЕ ПРАВИХА НА САПУН !!!!!!!!

    13:52 03.09.2025

  • 4 Усъмнен

    2 0 Отговор
    Прав е испанецът.

    13:53 03.09.2025

  • 5 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Някой да ми каже има ли едно мнение във европейските изкукали "лидери" ??????? Ей тъй ще ни загробят всички народи на ес без да им мигне окото !!!!!!!!!!!!

    13:55 03.09.2025

  • 6 Шперца да отиде във Москва и незабавно

    3 0 Отговор
    Да арестува ПУТИН !!!!! А да видим дали му стиска или само надува балони ?????

    13:58 03.09.2025

  • 7 Малоумник

    3 0 Отговор
    А нетаняху какъв е ....за нобелова награда за мир ли ще се бори ?

    13:59 03.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зелето се вкисна , нетаняху губи позиции

    1 0 Отговор
    Скоро доминото построено от краварите , ще се срути !

    14:02 03.09.2025

  • 10 Вместо да помогнат на Палестина

    1 0 Отговор
    Те помагат на Украйна която самата тя е агресор. Направиха се на глухи за агресията на Азербайджан в Армения. Така ще направят и с България ако се наложи.

    14:05 03.09.2025

  • 12 Ужас(истински)

    1 0 Отговор
    Първата тъмна страница за века беше бомбенето на Донбас в периода 2008 - 2014 от украинските власи, когато оцеляващите деца живееха в землянки и "мълчанието на агнетата" в Европа..

    14:05 03.09.2025

