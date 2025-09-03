Испания: Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа

Европа се провали с отговора си на конфликта в ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА, предаде БТА.
Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон. Испанският премиер заяви пред британското издание, че конфликтът в Газа е "една от най-тъмните страници на международните отношения през 21 век".
"Това е провал. Абсолютно. Също така, реалността е такава, че в рамките на ЕС има разделение между страните, що се отнася до начина, по който следва да се окаже въздействие върху Израел", каза още Санчес.
"Смятам, че е неприемливо и че не можем да отлагаме повече, ако искаме да увеличим доверието в нас, когато става дума за други кризи, като например тази в Украйна", поясни испанският лидер.
В понеделник британският външен министър Дейвид Лами каза в британския парламент, че Обединеното кралство все още планира да признае палестинска държава този месец, подобно на Испания и други европейски страни.
1 До кога ? До кога бре хора? До кога.....
13:51 03.09.2025
2 Международна изолация
13:52 03.09.2025
3 Ааааааа не !
13:52 03.09.2025
4 Усъмнен
13:53 03.09.2025
5 Неразбрал
13:55 03.09.2025
6 Шперца да отиде във Москва и незабавно
13:58 03.09.2025
7 Малоумник
13:59 03.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зелето се вкисна , нетаняху губи позиции
14:02 03.09.2025
10 Вместо да помогнат на Палестина
14:05 03.09.2025
11 Вместо да помогнат на Палестина
14:05 03.09.2025
12 Ужас(истински)
14:05 03.09.2025