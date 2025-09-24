Медведев: Тръмп отново живее в „алтернативна реалност“ за войната в Украйна

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отговори на изявленията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп относно конфликта в Украйна, като заяви, че "за пореден път той е попаднал в алтернативна реалност", предава News.bg.
Президентът на САЩ "изрече редица политически заклинания на тема 'Колко слаба е Русия'", написа Медведев в Telegram. "След среща с клоуните в Киев и Париж, той публикува колоритен пост. В него се споменава окончателната победа на Киев, връщането към предишните граници, провалената военна икономика на Русия, опашките за бензин и 'хартиения тигър'", допълни ястребът на Кремъл.
Освен това Медведев предположи, че Тръмп "ще се върне. Той винаги се връща", като добави, че "след няколко дни вероятно ще предложи" на украинския президент Володимир Зеленски, когото той нарече "зеления пианист", да "подпише капитулацията. Или да отлети до Марс с Мъск, на когото е простил. Или да направи нещо друго много важно, което ще го направи достоен за Нобелова награда", заключи Медведев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В В.П.
Коментиран от #14
15:29 24.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
вечна слава на император ПУТИН!
Коментиран от #6, #8
15:31 24.09.2025
3 ТРЪМПИ Е СЪЩОТО КУКУРИГУ
Коментиран от #20
15:31 24.09.2025
4 да ти кажа
15:32 24.09.2025
5 РЪМПАКА не е ходил в казармата
15:32 24.09.2025
6 Слава ,слава
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Слава ,слава на Русия !
15:32 24.09.2025
7 Шопо
15:33 24.09.2025
8 да ти кажа
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":надявам се, че го казваш със сърказъм, иначе са зле нещата при тебе.
15:33 24.09.2025
9 Уточнение
И защо търпим това безобразие?
Богатите станаха по- богати, а ние бедните дух@ ме супата.
15:33 24.09.2025
10 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
🤯 Тръмп: „Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да воюва и да си върне цялата територия в първоначалните ѝ граници.“
🔥 Въоръжените сили на Украйна удариха линейна производствено-диспечерска станция (ЛПДС) „8-N“ край Найтоповичи, Брянска област.
💥 Повторен удар и по ЛПДС „Самара“.
✈️ Потвърдено е, че две самолета са поразени на военното летище „Кача“ в Крим.
🦅 „Бавовна“ (взривове) в Московска област, Таганрог и Горловка!
💥 Два дрона удариха конвой на мобилен пост на 31-ва дивизия ПВО край Волочаевка и унищожиха радарна установка.
‼️ Дрон повреди система за ПВО „Панцир-С1“ край Донское, район Симферопол. Един военнослужещ е ранен.
👀 Казарми, клуб, учебна сграда и столова на позиция на 31-ва дивизия край Витино са повредени при два удара.
🇸🇪 Шведският министър на отбраната заяви, че страната е готова да сваля руски изтребители, нарушаващи шведското въздушно пространство.
🇩🇪 Германия планира да лекува до 1000 ранени войници дневно в случай на война с Русия, използвайки цивилни болници, влакове и автобуси – Reuters.
🇬🇧 Естония е готова да приеме британски изтребители, способни да носят ядрени оръжия – The Telegraph.
🇩🇪 От 83 млрд. евро за отбрана Германия ще даде под 10% за американско оръжие – Politico.
🇺🇸 Военновъздушните сили на САЩ възложиха на Lockheed Martin договор за 26 млн. долара за поддръжка на програмата за F-16 за Украйна.
Коментиран от #12
15:35 24.09.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":"И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
15:35 24.09.2025
13 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
💥 В резултат на удара по ЛПДС „Самара“ са поразени помпени инсталации и резервоар – Dnipro Osint.
💥 Дронове унищожиха няколко тактически ракетни комплекса „Искандер“ и повредиха още един „Панцир-С1“ в Краснодарски край.
🔥 Газпромовият Астрахански газопреработвателен завод спря производството на горива след пожар, причинен от дрон – Reuters.
🇺🇦 Зеленски обяви, че благодарение на инициативата Bring Kids Back UA вече 1 625 деца, депортирани от Русия, са върнати в Украйна.
🔥 Железопътната гара във Валуйки, Белгородска област, гори.
🇺🇸 Тръмп: „Изключително уважаваме борбата на Украйна. Това е наистина впечатляващо.“
‼️ Тръмп: „Руската икономика е в ужасно състояние. Тя се срива. Украйна върши чудесна работа, спирайки тази огромна армия.“
🇺🇦 Според Зеленски украинската армия е деокупирала 360 кв. км през последните седмици.
👏 „Нашите войници обкръжиха 1 000 руски военни. Разбира се, искаме размяна на пленници,“ подчерта Зеленски.
📉 Износът на руски дизел пада до 5-годишно дъно след дроновите удари по рафинериите – FT.
🇺🇦 Зеленски: „Много съм благодарен на Тръмп. Не мога да споделя подробности, но той има важна информация за ситуацията на фронта.“
🇨🇳 „Без Китай Русия е нищо, но по някаква причина Пекин мълчи. Очакваме САЩ да предприемат конкретни стъпки, за да принудят Русия към мир,“ каза Зеленски.
Коментиран от #18, #21
15:35 24.09.2025
14 Трол
До коментар #1 от "В В.П.":Г-н Тръмп е първият император на обединена Северна Америка от ледовития океан до карибския залив. Украйна му е само за хоби.
15:36 24.09.2025
15 Кажи честно ... 🤣
15:36 24.09.2025
16 Соваж бейби
15:37 24.09.2025
17 Ясно
15:38 24.09.2025
18 Гн.Зел2нски
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Вярно ли е че войната ще продължите до последният украинец.
Зеленски...Аз съм евреин.
Коментиран от #23
15:40 24.09.2025
19 Тръмп
15:40 24.09.2025
21 Уточнение
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ама останаха ли украински братя, май клоуна ги изтреби
15:42 24.09.2025
22 Радио Ереван
15:44 24.09.2025
23 Махмуд
До коментар #18 от "Гн.Зел2нски":За това войната в Украйна трябва да продължи до последния евреин.
15:46 24.09.2025