Onet: Ракетата, ударила къща в Полша, вероятно е изстреляна от нидерландски F-35

Ракетата-прехващач, която се разби в къща във Вирики, Източна Полша, в нощта на 10 септември, вероятно е била изстреляна от нидерландски изтребител F-35 по време на патрул, съобщи портала Onet.
По-рано вестник „Rzeczpospolita“, позовавайки се на източници в агенциите за държавна сигурност, предаде, че обектът, който се разби в къща във Вирики, е ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от изтребител F-16 на полските военновъздушни сили. Властите първоначално твърдяха, че става въпрос за дрон, но след това се появи информация за „неидентифициран обект“. Прокуратурата все още не е приключила разследването си и не коментира официално.
Сутринта на 10 септември Оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, нарушили въздушното пространство на страната и идентифицирани като безпилотни летателни апарати.
Според руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските войски са нанесли удари по обекти на украинската отбранителна промишленост в Житомирска, Ивано-Франковска и Хмелницка области, както и във Виница и Лвов, но не са планирали цели за удари в Полша.
Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са пресекли полската граница, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово да се консултира с полската страна по този въпрос.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
05:57 25.09.2025
2 Ужас
05:58 25.09.2025
3 А бе,
05:58 25.09.2025
4 Кюпеков
Коментиран от #15
06:00 25.09.2025
5 Анонимен
06:00 25.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РАЗБИРА СЕ
До коментар #8 от "Дали":С ПРОСТАМОЛ
06:07 25.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пешо
До коментар #8 от "Дали":вчера върви като пале след тиквата
06:16 25.09.2025
12 ,Дудов
06:20 25.09.2025
13 Боруна Лом
06:21 25.09.2025
14 хихи
Всеки демократ още от първата война в Ирак,знае, че демократичните оръжия поразяват само военни.......
06:22 25.09.2025
15 Полски Хусар
До коментар #4 от "Кюпеков":Така е, но трябва да се задейства член 5, първо
Коментиран от #17
06:23 25.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ако
До коментар #15 от "Полски Хусар":не чл. 6 !
06:25 25.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:40 25.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Артилерист
06:51 25.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи их хи
07:11 25.09.2025
34 оня с коня
07:14 25.09.2025