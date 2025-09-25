Onet: Ракетата, ударила къща в Полша, вероятно е изстреляна от нидерландски F-35

Ракетата-прехващач, която се разби в къща във Вирики, Източна Полша, в нощта на 10 септември, вероятно е била изстреляна от нидерландски изтребител F-35 по време на патрул, съобщи портала Onet.

По-рано вестник „Rzeczpospolita“, позовавайки се на източници в агенциите за държавна сигурност, предаде, че обектът, който се разби в къща във Вирики, е ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от изтребител F-16 на полските военновъздушни сили. Властите първоначално твърдяха, че става въпрос за дрон, но след това се появи информация за „неидентифициран обект“. Прокуратурата все още не е приключила разследването си и не коментира официално.

Сутринта на 10 септември Оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, нарушили въздушното пространство на страната и идентифицирани като безпилотни летателни апарати.

Според руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските войски са нанесли удари по обекти на украинската отбранителна промишленост в Житомирска, Ивано-Франковска и Хмелницка области, както и във Виница и Лвов, но не са планирали цели за удари в Полша.

Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са пресекли полската граница, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово да се консултира с полската страна по този въпрос.