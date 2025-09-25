Новини
Onet: Ракетата, ударила къща в Полша, вероятно е изстреляна от нидерландски F-35

Onet: Ракетата, ударила къща в Полша, вероятно е изстреляна от нидерландски F-35

25 Септември, 2025 05:49, обновена 25 Септември, 2025 05:55 1 426 34

Инцидентът може да е станал по време на патрулиране на изтребителя, смята медията

Onet: Ракетата, ударила къща в Полша, вероятно е изстреляна от нидерландски F-35 - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ракетата-прехващач, която се разби в къща във Вирики, Източна Полша, в нощта на 10 септември, вероятно е била изстреляна от нидерландски изтребител F-35 по време на патрул, съобщи портала Onet.

По-рано вестник „Rzeczpospolita“, позовавайки се на източници в агенциите за държавна сигурност, предаде, че обектът, който се разби в къща във Вирики, е ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от изтребител F-16 на полските военновъздушни сили. Властите първоначално твърдяха, че става въпрос за дрон, но след това се появи информация за „неидентифициран обект“. Прокуратурата все още не е приключила разследването си и не коментира официално.

Сутринта на 10 септември Оперативното командване на полската армия обяви за унищожаването на няколко обекта, нарушили въздушното пространство на страната и идентифицирани като безпилотни летателни апарати.

Според руското Министерство на отбраната, в нощта на 9 срещу 10 септември руските войски са нанесли удари по обекти на украинската отбранителна промишленост в Житомирска, Ивано-Франковска и Хмелницка области, както и във Виница и Лвов, но не са планирали цели за удари в Полша.

Обхватът на безпилотните летателни апарати, за които се твърди, че са пресекли полската граница, не надвишава 700 км. Руското Министерство на отбраната заяви, че е готово да се консултира с полската страна по този въпрос.


Полша
  • 1 пешо

    40 3 Отговор
    те и дроновете са си техни

    05:57 25.09.2025

  • 2 Ужас

    43 2 Отговор
    Даже още не знаят от кой самолет е изстреляна ракетата тези военолюбци!??

    05:58 25.09.2025

  • 3 А бе,

    46 3 Отговор
    ей, натовците изтрепахте се, бе !

    05:58 25.09.2025

  • 4 Кюпеков

    23 2 Отговор
    Това е повод за война !

    Коментиран от #15

    06:00 25.09.2025

  • 5 Анонимен

    25 2 Отговор
    Нима някой се е съмнявал?

    06:00 25.09.2025

  • 9 РАЗБИРА СЕ

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали":

    С ПРОСТАМОЛ

    06:07 25.09.2025

  • 11 пешо

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали":

    вчера върви като пале след тиквата

    06:16 25.09.2025

  • 12 ,Дудов

    16 0 Отговор
    Нато це се самоубие, без руска помощ

    06:20 25.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    18 0 Отговор
    И КАКВО, НАТЮВЦИТЕ ЩЕ СЕ САМОИЗТРЕПЯТ!А БРАТУШКИТЕ СА ИМ ВИНОВНИ, ЧЕ СА РОЗОВИ ПОНИТА! И ОЩЕ КОЛКО ОЩЕ ЩЕ СИ ПРИЗНАЯТ!

    06:21 25.09.2025

  • 14 хихи

    20 0 Отговор
    Какво е това политнекоректно заглавие в демократична медия???? Поне да бяхте писали, че къщата е на руски шпиони!

    Всеки демократ още от първата война в Ирак,знае, че демократичните оръжия поразяват само военни.......

    06:22 25.09.2025

  • 15 Полски Хусар

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кюпеков":

    Така е, но трябва да се задейства член 5, първо

    Коментиран от #17

    06:23 25.09.2025

  • 17 Ако

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Полски Хусар":

    не чл. 6 !

    06:25 25.09.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор
    Висне ли от башнята геостратега от калното мазе ще се оправят нещата веднага‼️

    06:40 25.09.2025

  • 31 Артилерист

    7 0 Отговор
    Ама тя приятелска таз ракета, бе, кво и търсите стопанина. Вземете пример от българите, когато беше ударена Горна Баня. Нии си знаехме, че е дошла без да ще от приятелите партньори и затуй изобщо не питахме от кой ни е изпратена. Да не споменавам, че е имало и завистници за хубавия ремонт(в смисъл де такъв късмет и за нас) на ударната къща...

    06:51 25.09.2025

  • 33 Хи их хи

    1 0 Отговор
    Пет дена не могат да разберат кой изпусна ракетата! Че дроновете са руски разбраха още преди да са паднали на земята! Хем беларусците ги предупредиха, че от Украйна през тяхна територия летят дронове посока Полша! Сега цяла гАйЮропа сънува дронове под кревата, в гардероба и в хладилника и плаши свободните юропейци будали с руската заплаха!

    07:11 25.09.2025

  • 34 оня с коня

    1 0 Отговор
    Много й дойде на Полша - от една страна я стреля Украйна,сега пък и Холандия я подпука,затова и съвсем логично си затвори границата с Беларус та поне от там да не ВЛЕТИ нещо.

    07:14 25.09.2025

