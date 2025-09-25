Новини
Експерти: Тръмп няма шанс за Нобелова награда за мир

25 Септември, 2025 13:50 694 18

  • доналд тръмп-
  • нобелова награда за мир

Според анализатори, действията на бившия президент противоречат на принципите на наградата, а лобирането му може да е контрапродуктивно.

Експерти: Тръмп няма шанс за Нобелова награда за мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Експерти са на мнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да спечели Нобеловата награда за мир, която толкова желае, тъй като разрушава международния ред, който комитетът цени, пише "Ройтерс", предава News.bg.

Лобирането му вероятно ще бъде контрапродуктивно. Комитетът по награждаването предпочита да работи независимо, подчерта един от членовете му.

Вместо това петчленният орган може да пожелае да отличи хуманитарна организация, работеща в среда, която е станала по-предизвикателна, отчасти заради съкращения на помощта от САЩ при Тръмп. Нобеловата награда ще бъде обявена на 10 октомври.

Това може да означава награда за Агенцията на ООН за бежанците, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Детската агенция на ООН - УНИЦЕФ, Червения кръст, "Лекари без граници" или местни организации, като "Стаи за спешно реагиране" в Судан.

Асле Свийн, историк и изследовател на наградата, смята, че Тръмп няма шанс за Нобел, поради подкрепата му за Израел във войната в Газа и усилията му за сближаване с руския президент Владимир Путин.

Завещанието на Алфред Нобел гласи, че наградата трябва да бъде присъдена на този, "който е направил най-много или най-добре за развитието на другарството между народите". Според Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло, Тръмп не отговаря на този критерий, тъй като е изтеглил САЩ от Световната здравна организация и Парижкото споразумение за климата, и е водил търговски войни срещу съюзници.

В миналото има изненадващи лауреати, като Барак Обама и Хенри Кисинджър. Хенрик Сисе, бивш член на Норвежкия нобелов комитет, отбелязва, че наградата е връчвана и на личности с противоречиво досие, но след признание и усилия за поправяне на грешките.

Ако Тръмп успее да убеди Путин да прекрати войната в Украйна или Нетаняху да спре конфликта в Газа, той може да бъде обсъждан като кандидат, смята Грегер.

Тръмп активно лобира за наградата, включително при обръщение към Общото събрание на ООН. Заместник-председателят на Норвежкия нобелов комитет Асле Тойе подчертава, че подобни кампании често имат негативен ефект, защото комитетът предпочита независимост.

Възможни други кандидати са хуманитарни организации, институции на ООН като Международния съд или самата ООН, а също и журналистически организации заради усилията им в конфликтни зони. Местни мирни комитети също могат да бъдат отличени.

"Всеки от тях би заслужавал наградата", заяви Карим Хагаг, ръководител на Стокхолмския международен институт за изследване на мира.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стига сте публикували

    14 0 Отговор
    статии тип боза. Какъв мир иска човек, който поощрява избиването на хиляди цивилни в Гааза, нападна Иран и обслужва войната в Украйна! Аман от пропагандна ниско интелигентна боза. Имайте поне малко уважение към себе си.

    13:54 25.09.2025

  • 2 😂😂😂😂 Харесвам

    10 0 Отговор
    Шeгитe нa Tpъмп c EC в ОOH: Щом казвате, Укpaйнa щe cи въpнe вcички тepитopии cъc cилa, ycпex нa вcички!

    Коментиран от #6

    13:56 25.09.2025

  • 3 Атина Палада

    7 8 Отговор
    Тръмп е единственият американски президент ,който не е разпалил нито една война до сега..
    Заслужава за тази награда!

    13:56 25.09.2025

  • 4 Трол

    2 2 Отговор
    Г-н Тръмп трябва да получи Нобелова награда за икономика.

    13:56 25.09.2025

  • 5 Мдааа

    10 0 Отговор
    Бай Дончо е биз бизе с фашагите Хитлеряху и Зеленко, определено трябва да спечели наградата за Мор!

    13:57 25.09.2025

  • 6 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "😂😂😂😂 Харесвам":

    Тръмп иронизираше /подиграваше с европейците и Украйна,а тия не могат да разберат иронията му и пишат,че сменил тона спрямо Русия:)))

    13:58 25.09.2025

  • 7 Човек,

    5 0 Отговор
    който постоянно се кара, изнудва с мита, сочи с пръст и си променя мнението на всеки 5 минути, заслужава жълта книжка, а не нобелова награда.

    14:11 25.09.2025

  • 8 Соваж бейби

    6 2 Отговор
    Съжалявам много ,ама ще е голяма ирония ако му се даде такава награда на рижия лунатик! Той е виновен за геноцида в Палестина даде зелена светлина на Израел, иска да разсели хората от там.Той е виновен за продължаване на войната в Украйна, като шантажира Европа да купува американското оръжие за Украйна ,той е виновен и за много други неща лъжец .........!

    14:13 25.09.2025

  • 9 Зъл пес

    4 1 Отговор
    За бай Дончо наградата е фурнаджииска лопата.

    14:15 25.09.2025

  • 10 9689

    4 1 Отговор
    Ненормален престъпник и награда за мир.........

    14:18 25.09.2025

  • 11 Що не

    0 2 Отговор
    Ако натисне путин и се приключи войната в Украйна, не вижадм по - подходящ за тази награда!
    А по принцип не мога да го понасям.

    14:21 25.09.2025

  • 12 123

    1 1 Отговор
    Знаем, ще иде при Нетаняху!

    14:22 25.09.2025

  • 13 за награда

    3 1 Отговор
    точно пък на този рижав климбарник мога да му връча член-кореспондента ми да го оближе по главата за награда

    14:23 25.09.2025

  • 14 Професор

    1 1 Отговор
    Нетаняху заслужава тази награда. Това да умориш над 60 хиляди цивилни си е постижение.

    14:23 25.09.2025

  • 15 Много е глупав по природа

    2 0 Отговор
    Каква нобелова награда за мир, като е за носенето и ползването на огнестрелно оръжие от сульо и пульо. Те затова и не му се получават нещата с мира в украйна.

    14:33 25.09.2025

  • 16 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бай Дончо може да бъде предложен за Герой на Руската федерация.Пак ще се снима с Владимир Путин и ще се надува от гордост.

    14:42 25.09.2025

  • 17 Весело

    1 0 Отговор
    Ако имаше световна награда за глупост или за лицемерие или за къса памет със сигурност щеше а спечели.

    "Нека отново направим Америка Велика" ще доведе до КРАЙ на АМЕРИКА ЗАВИНАГИ.

    14:44 25.09.2025

  • 18 Шмрък

    0 0 Отговор
    По какво си приличат Тръмп и Борисов.Единият е спрял 7 войни ,а другия 3 Руски проекта.

    14:44 25.09.2025