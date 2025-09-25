Експерти: Тръмп няма шанс за Нобелова награда за мир

Експерти са на мнение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да спечели Нобеловата награда за мир, която толкова желае, тъй като разрушава международния ред, който комитетът цени, пише "Ройтерс", предава News.bg.

Лобирането му вероятно ще бъде контрапродуктивно. Комитетът по награждаването предпочита да работи независимо, подчерта един от членовете му.

Вместо това петчленният орган може да пожелае да отличи хуманитарна организация, работеща в среда, която е станала по-предизвикателна, отчасти заради съкращения на помощта от САЩ при Тръмп. Нобеловата награда ще бъде обявена на 10 октомври.

Това може да означава награда за Агенцията на ООН за бежанците, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Детската агенция на ООН - УНИЦЕФ, Червения кръст, "Лекари без граници" или местни организации, като "Стаи за спешно реагиране" в Судан.

Асле Свийн, историк и изследовател на наградата, смята, че Тръмп няма шанс за Нобел, поради подкрепата му за Израел във войната в Газа и усилията му за сближаване с руския президент Владимир Путин.

Завещанието на Алфред Нобел гласи, че наградата трябва да бъде присъдена на този, "който е направил най-много или най-добре за развитието на другарството между народите". Според Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло, Тръмп не отговаря на този критерий, тъй като е изтеглил САЩ от Световната здравна организация и Парижкото споразумение за климата, и е водил търговски войни срещу съюзници.

В миналото има изненадващи лауреати, като Барак Обама и Хенри Кисинджър. Хенрик Сисе, бивш член на Норвежкия нобелов комитет, отбелязва, че наградата е връчвана и на личности с противоречиво досие, но след признание и усилия за поправяне на грешките.

Ако Тръмп успее да убеди Путин да прекрати войната в Украйна или Нетаняху да спре конфликта в Газа, той може да бъде обсъждан като кандидат, смята Грегер.

Тръмп активно лобира за наградата, включително при обръщение към Общото събрание на ООН. Заместник-председателят на Норвежкия нобелов комитет Асле Тойе подчертава, че подобни кампании често имат негативен ефект, защото комитетът предпочита независимост.

Възможни други кандидати са хуманитарни организации, институции на ООН като Международния съд или самата ООН, а също и журналистически организации заради усилията им в конфликтни зони. Местни мирни комитети също могат да бъдат отличени.

"Всеки от тях би заслужавал наградата", заяви Карим Хагаг, ръководител на Стокхолмския международен институт за изследване на мира.