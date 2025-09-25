Новини
Свят »
Германия »
Германия предупреждава за нарастваща руска заплаха в космоса

Германия предупреждава за нарастваща руска заплаха в космоса

25 Септември, 2025 16:49 762 21

  • германия-
  • русия-
  • космос-
  • руска заплаха

Министърът на отбраната Борис Писториус обяви, че руски спътници следят Intelsat и настоя за развитие на отбранителни и настъпателни способности

Германия предупреждава за нарастваща руска заплаха в космоса - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди в четвъртък за засилваща се заплаха от руските космически дейности. По думите му два руски спътника следят движението на сателити на компанията Intelsat, използвани от германските въоръжени сили и други партньори, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Русия и Китай значително разшириха възможностите си за водене на война в космоса през последните години: те могат да нарушават работата на сателити, да ги заслепяват, манипулират или унищожават кинетично,“ заяви Писториус на космическа конференция в Берлин.

Той подчерта необходимостта от преговори за развиване на отбранителни и дори настъпателни способности в космоса като средство за възпиране, позовавайки се на дейността на руските спътници Luch Olymp, които се използват за проследяване на Intelsat.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 7 Отговор
    Космос точно будет Наш!

    Коментиран от #4

    16:51 25.09.2025

  • 2 Сатана Z

    20 4 Отговор
    И какво общо има Германия с Космоса за да се кОси?

    16:51 25.09.2025

  • 3 Нали е смачкахте Русия

    26 1 Отговор
    Ракети няма, чипове от перални, пък сега космоса. Циганите са с повече достойнство от вас. Отвратихте хората от запада.

    16:52 25.09.2025

  • 4 Сатана Z

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Абсолютно.
    «Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше»

    16:53 25.09.2025

  • 5 Не се спряха тия фашисти

    1 22 Отговор
    Русия вече не ѝ стига да руши на земята – сега поглежда и към космоса.
    Кремъл превръща космоса не в поле за наука и развитие, а в арена за заплахи и шантаж.
    Когато една държава се провали в икономика, технологии и доверие, остава ѝ само едно – да плаши света с ракети и „звездни войни“.
    Но и в космоса важи същото: който сее страх, накрая жъне ужас.

    Коментиран от #10, #16

    16:54 25.09.2025

  • 6 Трол

    11 4 Отговор
    Ако не вземем мерки, руската заплаха ще се разпространи на съседната звезда Проксима Кентавър.

    16:55 25.09.2025

  • 7 8888

    22 2 Отговор
    По-добре направете роботи които постоянно да проверяват под леглата Ви дали не са се скрили руснаци!

    16:56 25.09.2025

  • 8 Просто е решението

    19 3 Отговор
    „Русия и Китай значително разшириха възможностите си за водене на война в космоса". Ами простичко е решението, просто ще избягват да се бият с руснаците в космоса. Ето, аз сутрин си пия кафето на терасата и от руснаците не се притеснявам. Защо ли? Ами защото не ходя да се бия с тях в космоса. И така си спестявам куп главоболия. Трябва и Писториус да опита

    16:56 25.09.2025

  • 9 Малкото джуджи

    2 14 Отговор
    Обезпокоен от „неспазването на православните ценности“ в Русия, Путин решава да проведе тайна акция срещу гей клубовете в Москва. Като стара пушка от КГБ, знае, че добрият разузнавач се нуждае от безупречно прикритие. За целта се облича като жена — стяга ботокса, епилира се, обува високите токове и влиза в клуба.

    На бара се запознава с едър русоляв и синеок мъж в генералска униформа и шапка. След третото питие започват откровения:

    – Да си призная — казва мъжагата и се усмихва — всъщност съм жена и обичам палавите игри, по-специално да изненадвам мъжете 😋
    – Тогава и аз ще си призная — отвръща Путин — тук съм на тайна мисия, но не казвай на никого. И не съм жена, а мъж.

    Мъжагата се засмива:
    – Значи и ти явно си падаш по игричките! Нека те почерпя няколко шота!

    След бурната нощ, сутринта Путин и Мария Захарова се събуждат в едно легло, объркани и с конфуз:

    – Как стигнахме тук? — прошепва Захарова, гледайки надолу и установявайки, че е сложила „обичайния колан за изненади на мъже“.
    – Оох… не знам — казва Путин, усещайки остра болка под гърба. — Но борбата за православните ценности определено се оказа доста трудна задача. 🤣🤣🤣

    16:56 25.09.2025

  • 10 По добре

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не се спряха тия фашисти":

    мисли за заплахата зад океана, отколкото за глупавата и ниско интелигентна пропаганда.

    16:57 25.09.2025

  • 11 Пич

    11 2 Отговор
    Ами , направете нещо за да спрете руснаците !!! Или...... космоса не може да се достигне с капачките които вадят очите ?!

    Коментиран от #12

    16:59 25.09.2025

  • 12 1212

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    С тия капачки всеки ден псувам ЕС!

    17:01 25.09.2025

  • 13 ТЕЖЪК КОМПЛЕКС

    8 2 Отговор
    ОТ ЗАГУБЕНИТЕ ВОЙНИ.

    17:03 25.09.2025

  • 14 а германците

    2 0 Отговор
    С инженерите на меркелица застанали плътно зад тях могат само да разширяват очи ... за да виждат руските и китайски спътници, ей така натюр без телескопи.

    17:16 25.09.2025

  • 15 Когато Русия достигне червената

    2 0 Отговор
    линия, Войната в Украйна ще спре.

    Войната работи за ВВП и Русия.
    Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.

    17:22 25.09.2025

  • 16 Я у лево

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Не се спряха тия фашисти":

    Я у лево,с този комсомолски патос,присъщ на комсомолските секретари от -70 те на миналия век.То апломб на килограм,то патетика! Руснака го може,има научни изследвания,технологии,защо да не го прави и прилага? Или ако е в западна Европа,или зад океана,ще пееш Оди за възхваланали? Звучиш смешно!

    17:28 25.09.2025

  • 17 Факторите за войната в Украйна се

    2 0 Отговор
    коренят във Войните на Балканите или по точно Войната на НАТО срещу Сърбия 1999 г. за да достигнат нивото на Бойна Готовност и Въоръжение на Руснаците им трябваха 25 години, това при условие че Русия наследи най големият военно индустриален комплекс в света на СССР.

    Европа е като пинчер лаещ пред бърлогата на мечка?

    17:29 25.09.2025

  • 18 Защо така,

    3 0 Отговор
    космосът да не е ваш? Вие къде спахте, че не развихте космонавтиката си, която нямате? Ами щом могат, ще ви гледат. Вие какво можете да направите, освен да се оплачете на дядо Господ, че отворихте границите на Европа за инженери и космонавти, които върнаха европейците в средновековието?

    Коментиран от #19

    17:29 25.09.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Защо така,":

    Америка няма да даде на Германия суверенные излаз към космоса

    17:38 25.09.2025

  • 20 През далечната 1999 г. Руснаците нямаха

    2 0 Отговор
    Сателитен Военен Комплекс освен отделни сателити.

    1999г. Китай и Русия записват прилежно че повторно Косово срещу Китай и Русия няма да има.

    Офицерът от Руската Армия, Евкуров, под което командване бе извършено превземането на Летището в Прищина от Руските ВДВ 1999 днес е командващ в Щаба на Руската Армия.

    17:38 25.09.2025

  • 21 Краят на 500 г. Европейското Военно

    2 0 Отговор
    световно превъзходство настъпи с войната в Украйна.
    Реално с краят на ВСВ, дефакто с войната в Украйна.

    17:43 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания