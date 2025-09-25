Германия предупреждава за нарастваща руска заплаха в космоса

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди в четвъртък за засилваща се заплаха от руските космически дейности. По думите му два руски спътника следят движението на сателити на компанията Intelsat, използвани от германските въоръжени сили и други партньори, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
„Русия и Китай значително разшириха възможностите си за водене на война в космоса през последните години: те могат да нарушават работата на сателити, да ги заслепяват, манипулират или унищожават кинетично,“ заяви Писториус на космическа конференция в Берлин.
Той подчерта необходимостта от преговори за развиване на отбранителни и дори настъпателни способности в космоса като средство за възпиране, позовавайки се на дейността на руските спътници Luch Olymp, които се използват за проследяване на Intelsat.
1 честен ционист
Коментиран от #4
16:51 25.09.2025
2 Сатана Z
16:51 25.09.2025
3 Нали е смачкахте Русия
16:52 25.09.2025
4 Сатана Z
До коментар #1 от "честен ционист":Абсолютно.
«Есть такое старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то — наше»
16:53 25.09.2025
5 Не се спряха тия фашисти
Кремъл превръща космоса не в поле за наука и развитие, а в арена за заплахи и шантаж.
Когато една държава се провали в икономика, технологии и доверие, остава ѝ само едно – да плаши света с ракети и „звездни войни“.
Но и в космоса важи същото: който сее страх, накрая жъне ужас.
Коментиран от #10, #16
16:54 25.09.2025
6 Трол
16:55 25.09.2025
7 8888
16:56 25.09.2025
8 Просто е решението
16:56 25.09.2025
9 Малкото джуджи
На бара се запознава с едър русоляв и синеок мъж в генералска униформа и шапка. След третото питие започват откровения:
– Да си призная — казва мъжагата и се усмихва — всъщност съм жена и обичам палавите игри, по-специално да изненадвам мъжете 😋
– Тогава и аз ще си призная — отвръща Путин — тук съм на тайна мисия, но не казвай на никого. И не съм жена, а мъж.
Мъжагата се засмива:
– Значи и ти явно си падаш по игричките! Нека те почерпя няколко шота!
След бурната нощ, сутринта Путин и Мария Захарова се събуждат в едно легло, объркани и с конфуз:
– Как стигнахме тук? — прошепва Захарова, гледайки надолу и установявайки, че е сложила „обичайния колан за изненади на мъже“.
– Оох… не знам — казва Путин, усещайки остра болка под гърба. — Но борбата за православните ценности определено се оказа доста трудна задача. 🤣🤣🤣
16:56 25.09.2025
10 По добре
До коментар #5 от "Не се спряха тия фашисти":мисли за заплахата зад океана, отколкото за глупавата и ниско интелигентна пропаганда.
16:57 25.09.2025
11 Пич
Коментиран от #12
16:59 25.09.2025
12 1212
До коментар #11 от "Пич":С тия капачки всеки ден псувам ЕС!
17:01 25.09.2025
13 ТЕЖЪК КОМПЛЕКС
17:03 25.09.2025
14 а германците
17:16 25.09.2025
15 Когато Русия достигне червената
Войната работи за ВВП и Русия.
Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.
17:22 25.09.2025
16 Я у лево
До коментар #5 от "Не се спряха тия фашисти":Я у лево,с този комсомолски патос,присъщ на комсомолските секретари от -70 те на миналия век.То апломб на килограм,то патетика! Руснака го може,има научни изследвания,технологии,защо да не го прави и прилага? Или ако е в западна Европа,или зад океана,ще пееш Оди за възхваланали? Звучиш смешно!
17:28 25.09.2025
17 Факторите за войната в Украйна се
Европа е като пинчер лаещ пред бърлогата на мечка?
17:29 25.09.2025
18 Защо така,
Коментиран от #19
17:29 25.09.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Защо така,":Америка няма да даде на Германия суверенные излаз към космоса
17:38 25.09.2025
20 През далечната 1999 г. Руснаците нямаха
1999г. Китай и Русия записват прилежно че повторно Косово срещу Китай и Русия няма да има.
Офицерът от Руската Армия, Евкуров, под което командване бе извършено превземането на Летището в Прищина от Руските ВДВ 1999 днес е командващ в Щаба на Руската Армия.
17:38 25.09.2025
21 Краят на 500 г. Европейското Военно
Реално с краят на ВСВ, дефакто с войната в Украйна.
17:43 25.09.2025