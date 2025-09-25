Германия предупреждава за нарастваща руска заплаха в космоса

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди в четвъртък за засилваща се заплаха от руските космически дейности. По думите му два руски спътника следят движението на сателити на компанията Intelsat, използвани от германските въоръжени сили и други партньори, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

„Русия и Китай значително разшириха възможностите си за водене на война в космоса през последните години: те могат да нарушават работата на сателити, да ги заслепяват, манипулират или унищожават кинетично,“ заяви Писториус на космическа конференция в Берлин.

Той подчерта необходимостта от преговори за развиване на отбранителни и дори настъпателни способности в космоса като средство за възпиране, позовавайки се на дейността на руските спътници Luch Olymp, които се използват за проследяване на Intelsat.