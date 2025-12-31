Новини
Почина Аврам Тодоров, един от доайените на БСП - Варна

31 Декември, 2025 16:43 429 3

Дългогодишен общински съветник и общественик в града

Почина Аврам Тодоров, един от доайените на БСП - Варна - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на най-светлите празници в нашия календар и след дълго боледуване ни напусна Аврам Тодоров. Това написа във фейсбук профила си Павел Раличков от БСП.

"Истински партиец, човек дал много на партийните организации на БСП във Варна и областта. Дългогодишен общински съветник и общественик в града. За мен бат Аврам беше един от дoайените в БСП - Варна. Човек, чиито изказвания винаги са били точни, аналитични, понякога критични, но винаги градивни!", добавя още той.

Погребението ще се състои в 12 ч. на 2 януари 2026 г. на Централните гробища във Варна.

"Съболезнования на близките! Светъл път, другарю Тодоров!", завършва Павел Раличков.


  • 1 хаирлия

    2 0 Отговор
    да е !

    16:48 31.12.2025

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    То бесепето умря ма

    16:59 31.12.2025

  • 3 123

    0 0 Отговор
    На "другаря" да му се издигне мавзолей и признателните варненци да ходят на поклонение.
    Вечна дружба с КГБ и ЦК на КПСС !
    Да здраствует !!!

    17:06 31.12.2025

