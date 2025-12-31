Почина Аврам Тодоров, един от доайените на БСП - Варна

По време на най-светлите празници в нашия календар и след дълго боледуване ни напусна Аврам Тодоров. Това написа във фейсбук профила си Павел Раличков от БСП.

"Истински партиец, човек дал много на партийните организации на БСП във Варна и областта. Дългогодишен общински съветник и общественик в града. За мен бат Аврам беше един от дoайените в БСП - Варна. Човек, чиито изказвания винаги са били точни, аналитични, понякога критични, но винаги градивни!", добавя още той.

Погребението ще се състои в 12 ч. на 2 януари 2026 г. на Централните гробища във Варна.

"Съболезнования на близките! Светъл път, другарю Тодоров!", завършва Павел Раличков.