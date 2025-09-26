Новини
Заради връзката с "Газпром": САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври

26 Септември, 2025 05:55, обновена 26 Септември, 2025 04:59 714 11

Ще платим висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на компанията, заяви президентът Александър Вучич

Заради връзката с "Газпром": САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври, съобщи президентът Александър Вучич, предаде РТС, цитирана от БТА.

Вучич, който се намира в Ню Йорк за участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, заяви че САЩ са отложили санкциите срещу НИС само с още четири дни и съответно те влизат в сила в първия ден на идния месец.

Шестото поредно отлагане на американските санкции изтича на 27 септември.

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

"Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence), стана ясно преди дни според данни на Белградската фондова борса.

"Ще платим висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на НИС. Така че - за да бъдем абсолютно ясни и за да стане абсолютно ясно на всички наши граждани – ние бяхме изключително коректни към нашите руски и американски партньори", заяви сръбският президент.

Той посочи, че резервите ще са налице в следващия период, но че ще има проблем с изплащането на заплатите на служителите на НИС, както и с всички други транзакции, тъй като никоя банка няма да иска да сътрудничи с компания, която е под санкции на САЩ.

"Нека почакаме, може би до 1 октомври ще се случи чудо. Предстои ни трудно време и тежка зима. Ще направим всичко възможно гражданите да имат топла зима в домовете си и да не се тревожат за горивото за автомобилите си, включително тези, които шофират камиони. А всичко останало ще бъде много, много по-трудно", подчерта Вучич.

Той отбеляза днес, че Сърбия работи по намирането на решение след въвеждането на санкциите, но че има много слаб интерес от страна на определени страни към проблемите, пред които е изправена страната.

Държавният глава обяви, че в момента не вижда решение на този проблем, и призова всички в Сърбия да посочат решение, ако го видят.

"Какво да правя - да заплашвам руснаците, американците? Ние сме малки, няма смисъл, а аз трябва да осигурявам петрол за хората“, подчерта Вучич.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    12 6 Отговор
    Те, сърбите, война с НАТО преживяха, едни санкции няма да ги уплашат. Особено, след като до тях стои Китай.

    Коментиран от #2

    05:03 26.09.2025

  • 2 гост

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Да , преживяха , хахха ! И затова сега са най-бедната държава на балканския полуостров !! Даже от България са два пъти по-зле , а от Румъния и Гърция даже няма да смятам ! Само гледай какво става като затворят бензиностанциите , сегашните протести ще му се видят парти на Вучич , скоро ще прави компания на Асад в Масква !!

    Коментиран от #3, #7, #8

    05:13 26.09.2025

  • 3 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    България цъфти !

    Коментиран от #5

    05:42 26.09.2025

  • 4 Асад Башаров

    3 5 Отговор
    Вучич чакам те .

    Само в Мускалието можеш да отървеш
    Кожата .

    05:44 26.09.2025

  • 5 Наистина

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    и скоро ще върже !

    05:45 26.09.2025

  • 6 Тервел

    2 7 Отговор
    Заради тоя руски слуга мултимилиардер Вучич ,страда цяла Сърбия.

    05:45 26.09.2025

  • 7 Ганьо Евромустаков

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Имат по-хубави пътища от вас..

    05:51 26.09.2025

  • 8 някой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Сърбите имаха наложено ембарго за горива и тогава не затвориха бензиностанциите, та сега ли! Няма как да стане! Мечтай си!

    05:53 26.09.2025

  • 9 Кремълските Тампони

    1 2 Отговор
    Веднага взеха да поемат
    Червената Урина

    Хаха хахаха хахаха.

    Трябва винаги да са напоени
    С аромата на Блатна Мърша .

    05:59 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Архимандрисандрит Бибиан

    0 1 Отговор
    На пейката на визионерите дядя Ваня се помръдна и мазно пръцна! Намести черчевето и отвори широко ченето : Веднага каза че мо организираме на Вуче нафтичка од де да суче! Од Петрол и Лукойл че мо пратиме конвой!

    06:11 26.09.2025

