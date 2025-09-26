Новини
Руското разузнаване: ЕС се готви да окупира Молдова, НАТО разполага войски в Одеска област ВИДЕО

26 Септември, 2025 06:08, обновена 26 Септември, 2025 06:20 492 7

Целта е да се сплаши Приднестровието, гласи доклад на службите

Руското разузнаване: ЕС се готви да окупира Молдова, НАТО разполага войски в Одеска област ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Поради провала на фронта, Владимир Зеленски ще се опита да организира информационна провокация в Приднестровието преди изборите, заяви пред ТАСС Дмитрий Сорокин, ръководител на Руско-молдовския център за приятелство и сътрудничество.

Според доклад на пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР), получен от ТАСС, Европейският съюз е решен да окупира Молдова и се готви да разположи войски на НАТО в Одеска област, за да сплаши Приднестровието.

„Относно десанта, мисля, че Зеленски се опитва да заплете история, за да държи хората в Приднестровието в страх, да получи предимство пред Русия. Защото нямаме сухопътен коридор до Приднестровието. Ако нещо се случи, ще бъде трудно за Русия да защити приднестровците или да разположи войските си. Те знаят това и тъй като нещата са зле на фронтовата линия, мисля, че ще се опитат да се изявят в медиите, да се опитат да провокират. Ако искаха да атакуват Приднестровието, нямаше да питат никого; просто щяха да отворят втори фронт и да се бият“, отбеляза Сорокин.

Според него това е трудно за организиране, тъй като „Зеленски не е независима фигура“ и действа само съвместно с европейските разузнавателни служби. „Мисля, че Зеленски просто показва мускули тук, прави шоу преди изборите. Разузнавателни служби от 35 държави работят срещу нашата страна. И нека ви напомня, че военните складове в Колбасна съхраняват огромно количество оръжие още от съветската епоха“, добави експертът.

По-рано беше съобщено, че според информация, получена от Службата за външно разузнаване, първата група кадрови военни от Франция и Великобритания вече е пристигнала в Одеса.

СВР добави, че Брюксел не възнамерява да се откаже от плановете си за окупация на Молдова, дори ако ситуацията в републиката веднага след изборите не изисква външна намеса. Според пресбюрото, „страхувайки се от пряка конфронтация с голямата Русия, европейците възнамеряват да си отмъстят на малката Молдова“.


Молдова (Република)
