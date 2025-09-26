Новини
Захарова: Bloomberg пусна русофобска измислица

26 Септември, 2025 09:56 636 19

Говорителят на Руското външно министерство отхвърли твърденията на Bloomberg за европейско предупреждение към Москва като измислица, целяща да подхрани русофобска реторика.

Захарова: Bloomberg пусна русофобска измислица - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новината за предполагаемото предупреждение на Европа към Москва за готовност да сваля руски военни самолети е фантазия, която задоволява русофобията. Това заяви в интервю за ТАСС говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предава Фокус.

По-рано информационна агенция Bloomberg съобщи, позовавайки се на източници, че Западна Европа е предупредила Русия за готовността си да отговори с "пълна сила" на евентуални случаи на нарушаване на въздушното ѝ пространство, включително да сваля нарушителите. Според агенцията позицията е била доведена до знанието на Русия по време на "напрегната среща в Москва", проведена в Министерството на външните работи на страната.

"Знаете, аз видях това, но изобщо не разбирам за какво става дума“, отговаря Захарова. "Струва ми се, че това са поредните измислици на тази конкретна западна агенция. Ако поне успеем да разберем за каква среща става дума, тогава ще можем да разберем и на каква тема са всички тези фантазии. А така е просто невъзможно да коментираме.“

Дипломатът добавя, че тази "новина в кавички" е "измислена, за да развие темата на тази абсолютно русофобска, агресивна, ненормална реторика на западноевропейците“.

"Струва ми се, че това се прави умишлено и специално с цел да се придаде по-голяма тежест на изявленията на представителите на страните от Европейския съюз, които нагнетяват тази агресивна риторика и съответно атмосферата около Русия и изобщо бъдещето на европейския континент“, продължава говорителят на руското МВнР.

"Когато безкрайно говорят за необходимостта от милитаризация, за необходимостта да се разправят с нашата страна с различни методи - обвинения, отново там, в безпилотните самолети, в кибератаките и така нататък".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 10 гласа.
  • 1 Пич

    8 13 Отговор
    Тъй като от известно време виждам как отново не схващате нищо и се заяждате безмислено , ще ви кажа ! Никой в НАТО не очаква и не иска война с Русия !!! Но ще използват страховете на Европа за да я ограбят повече , отколкото с ковида я ограбиха. Просто видяха новата златна жила за експлоатация !!! На какво базирам тези разсъждения ?! Първо , в НАТО , САЩ не се готви за конфликт с руския ! Но второ - в НАТО , ЕС се готви за конфликт с Русия , която щяла да ги нападне до 2029 година...!!!??? Или , ще започне мимикрия на превъоръжаване при което ще бъдат окрадени трилиони от европейските граждани !!! И ще бъдат поделени между ЕС и САЩ ! Едните ще въоръжават , другите ще лапат комисионни и ще пишат фалшиви фактури !!! Но този път гражданите на ЕС не клъвнаха толкова лесно... Макар че ги подхлъзват редовно с такива " информации " !!!

    Коментиран от #7, #15, #16

    09:58 26.09.2025

  • 2 Да бе да !? 😜

    7 6 Отговор
    Не разбрала новината ? Прочетете думите ѝ и ще разберете , че подтекст , който е вложила Маша е : По-добре Русия да се направи , че не е чула , защото иначе ще се наложи Кремъл да бие шамари на урсулианците . Че и на тези , които ги търпят да ги управляват .

    10:05 26.09.2025

  • 3 Няма ги вече колониите, за това де!

    3 7 Отговор
    Колко права е Захарова!

    Коментиран от #6

    10:06 26.09.2025

  • 4 Преди руснаците бяха крепостни

    9 3 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #17

    10:11 26.09.2025

  • 5 Пилот

    8 2 Отговор
    Трябва да се свалят руските щайги, защото това нарушаване на въздушното пространство е с цел разузнаване и маркиране на цели за поразяване.

    10:11 26.09.2025

  • 6 Тихо бе

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма ги вече колониите, за това де!":

    Руски тръбар

    Коментиран от #12

    10:12 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дроновете са НЛО ?!

    1 2 Отговор
    Хипотеза - подготвят отдалеко за ядрен отговор към иностранците.
    Дронове над Европа.
    Тръмп събра генералитета спешно.
    Заедно с Русия облитат района около Аляска...
    Мдааа, близки срещи от кой вид?

    п.с. Пояснение от науката що е среща от 1,2,3,4,5 ... вид?
    Класификацията на контактите с извънземни започва с близки срещи от:

    1) Първи вид – наблюдение на неидентифициран
    летящ обект (НЛО) от близко разстояние.

    2) Втори вид включва физически доказателства –
    например следи от кацане или електромагнитни смущения.
    3) Трети вид означава визуален контакт с извънземно същество.

    4) Четвърти вид включва отвличане от извънземни,
    често придружено с усещания за експерименти.

    5) Пети вид се отнася до двустранна комуникация с извънземни,
    съзнателна и доброволна, обикновено чрез телепатия, сигнали или ритуали.

    Все някога ще е ...
    а кометата дето лети с 245 000 км/ч към нас..

    10:12 26.09.2025

  • 9 "...не разбирам за какво става дума"(?)

    0 0 Отговор
    Ще разбереш...

    10:14 26.09.2025

  • 10 гост

    4 0 Отговор
    Няма да свалят руски самолети и дронове. Те, според подпийналите Захарова и Песков, не са руски.

    10:14 26.09.2025

  • 11 Pyccкий Карлик 😄

    4 0 Отговор
    Четири Года.....
    Да пожелаем на руските немоглики още Четири Года "настъпление" в Украйна 👍

    Коментиран от #13

    10:14 26.09.2025

  • 12 Цжгфф

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тихо бе":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    10:14 26.09.2025

  • 13 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Напомням!Днес е ден 1311 от тридневната СВО.

    10:18 26.09.2025

  • 14 алкохолик захарова

    3 0 Отговор
    как няма една нормална руска Фашистка???

    10:18 26.09.2025

  • 15 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не е точно така ,през моят поглед не съм политик ама ?Този проблем с Украйна вече е нетърпим, мина границата с досаден .Наркомана с Америка правят интриги ,нападения уж от Русия разни заплахи как руснаците искали Европа за тях ...?Не сме нито луди ни наивни ,американците фалираха и се чудят как да рекетират още пари чрез войни Израел, Украйна още колко държави преди това все с нечия друга помощ ,после Америка си измива ръцете с другата държава която е взела участие. Според мен трябва съюз между Русия и Европа срещу Америка не може така да продължава за всичко е виновна Америка дори и за мигрантите в Европа заради техните войни .Пак да повторя ако Луйзяна беше още френска това зло Америка днес нямаше да съществува като най голям терорист ,и митата на Тръмп нямаше да съществуват защото пътя е през Луйзяна за Европа...и други неща ..Аляска пръщи от злато ...До кога ще търпим този цирк и НАТО не знам ,трябва смяна на европейската идеология

    10:18 26.09.2025

  • 16 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Некомпетентен си.

    10:19 26.09.2025

  • 17 китайски роби

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Преди руснаците бяха крепостни":

    Путин превърна руските крепостни в роби на Китай!

    10:20 26.09.2025

  • 18 !!!?

    1 1 Отговор
    Да мразиш кремълските фашисти не е русофобия, а естествена реакция на всеки Човек !!!?

    10:20 26.09.2025

  • 19 Факт

    0 0 Отговор
    Есента дойде. Затова има повече приказки.

    10:21 26.09.2025

