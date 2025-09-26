Кая Калас: Европа не носи единствена отговорност за помощта към Украйна

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви в интервю за Politico, че Европа не е единствено отговорна за предоставянето на помощ на Украйна, предава Фокус.

Тя напомни на американския президент Доналд Тръмп за неговото обещание да сложи край на войната.

„Той беше този, който обеща да спре убийствата. Следователно отговорността не може да бъде само наша“, коментира Калас.

Изказването ѝ идва на фона на спекулации, че Съединените щати може да се оттеглят от предоставянето на военна помощ за Киев.

По-рано тази седмица Тръмп публикува в Truth Social, че вярва, че Украйна „е в позиция да се бори и да спечели цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид“. Той добави, че това ще стане с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, които „могат да правят каквото си искат“ с американско оръжие.

„Америка е най-великият съюзник в НАТО. Така че, ако говорим за това какво трябва да прави НАТО, това означава и какво трябва да прави Америка“, подчерта върховният представител на ЕС.