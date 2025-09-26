Кая Калас: Европа не носи единствена отговорност за помощта към Украйна

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви в интервю за Politico, че Европа не е единствено отговорна за предоставянето на помощ на Украйна, предава Фокус.
Тя напомни на американския президент Доналд Тръмп за неговото обещание да сложи край на войната.
„Той беше този, който обеща да спре убийствата. Следователно отговорността не може да бъде само наша“, коментира Калас.
Изказването ѝ идва на фона на спекулации, че Съединените щати може да се оттеглят от предоставянето на военна помощ за Киев.
По-рано тази седмица Тръмп публикува в Truth Social, че вярва, че Украйна „е в позиция да се бори и да спечели цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид“. Той добави, че това ще стане с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, които „могат да правят каквото си искат“ с американско оръжие.
„Америка е най-великият съюзник в НАТО. Така че, ако говорим за това какво трябва да прави НАТО, това означава и какво трябва да прави Америка“, подчерта върховният представител на ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
13:22 26.09.2025
2 1481
носи вина
13:23 26.09.2025
3 Дух
Приветствам я ☠️🖤😔 ще скоча от някои висок покрив ☠️🖤🏢😔
13:23 26.09.2025
4 Тръмп
13:23 26.09.2025
5 Тръмп
13:25 26.09.2025
6 БОЗА
13:25 26.09.2025
7 Само я вижте на снимката
Коментиран от #13
13:26 26.09.2025
8 Както и за
13:26 26.09.2025
9 демократ
13:27 26.09.2025
10 Ето защо няма вода в Донецк
13:28 26.09.2025
11 Не се дърпай
13:29 26.09.2025
12 Някой
13:31 26.09.2025
13 Риболовеца
До коментар #7 от "Само я вижте на снимката":Тази даже иска да я "уловят".
13:34 26.09.2025
14 китайски балон
13:34 26.09.2025
15 не може да бъде
Коментиран от #21
13:34 26.09.2025
16 Един
13:36 26.09.2025
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:37 26.09.2025
18 Перо
13:42 26.09.2025
19 Я пък тоя
13:46 26.09.2025
20 Перо
13:47 26.09.2025
21 китайски балон
До коментар #15 от "не може да бъде":Ръководителките на ЕС са некадърни, но за сметка на това глyпаBи!
13:51 26.09.2025