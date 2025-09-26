Новини
Свят »
Украйна »
Кая Калас: Европа не носи единствена отговорност за помощта към Украйна

Кая Калас: Европа не носи единствена отговорност за помощта към Украйна

26 Септември, 2025 13:21 769 21

  • кая калас-
  • украйна-
  • отговорност-
  • европа-
  • помощ-
  • тръмп-
  • сащ

Върховният представител на ЕС припомни обещанието на Доналд Тръмп да спре войната и подчерта ролята на САЩ като ключов съюзник в НАТО.

Кая Калас: Европа не носи единствена отговорност за помощта към Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас заяви в интервю за Politico, че Европа не е единствено отговорна за предоставянето на помощ на Украйна, предава Фокус.

Тя напомни на американския президент Доналд Тръмп за неговото обещание да сложи край на войната.
„Той беше този, който обеща да спре убийствата. Следователно отговорността не може да бъде само наша“, коментира Калас.

Изказването ѝ идва на фона на спекулации, че Съединените щати може да се оттеглят от предоставянето на военна помощ за Киев.

По-рано тази седмица Тръмп публикува в Truth Social, че вярва, че Украйна „е в позиция да се бори и да спечели цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид“. Той добави, че това ще стане с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, които „могат да правят каквото си искат“ с американско оръжие.

„Америка е най-великият съюзник в НАТО. Така че, ако говорим за това какво трябва да прави НАТО, това означава и какво трябва да прави Америка“, подчерта върховният представител на ЕС.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    28 1 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    13:22 26.09.2025

  • 2 1481

    22 2 Отговор
    европа отговорност не носи
    носи вина

    13:23 26.09.2025

  • 3 Дух

    10 0 Отговор
    Няма нищо по сигурно от смъртта
    Приветствам я ☠️🖤😔 ще скоча от някои висок покрив ☠️🖤🏢😔

    13:23 26.09.2025

  • 4 Тръмп

    17 1 Отговор
    Мир- това ви казах! Като искате да воювайте - воювайте!

    13:23 26.09.2025

  • 5 Тръмп

    16 1 Отговор
    Мир се постига с преговори! Ти малоумна ли си!!

    13:25 26.09.2025

  • 6 БОЗА

    15 1 Отговор
    Тез взеха да бият отбой...ма кога си фалирал е така... ;-))))

    13:25 26.09.2025

  • 7 Само я вижте на снимката

    16 1 Отговор
    Ако някой не е виждал балтийска скумрия как изглежда и по какво да я различава ако улови такава

    Коментиран от #13

    13:26 26.09.2025

  • 8 Както и за

    15 1 Отговор
    Започване на войната, но дедо Байдън го няма вече. Така че останахте сами и сте легитимна цел идиоти такива. Сега си умирате от страх, но продължавате за сте войнствени фашаги мръсни.

    13:26 26.09.2025

  • 9 демократ

    12 2 Отговор
    Спаружената Европа пак чака друг да и свърши работата

    13:27 26.09.2025

  • 10 Ето защо няма вода в Донецк

    1 16 Отговор
    Руските фашаги са разрушили водопровода на донецка област. Представлява тръба дълга километри, с диаметър около метър. Фашагите я ползват за придвижване и прикритие, като на много места е разрушена от удари и взривове, разбира се. Сега в Донецк вместо вода се доставят руски фашаги по тръбите. Украинците вкарват дронове в самите тръби и гърмят нашествениците. В един участък на тръбата са пуснали вода и са се удавили около 1300 руски наемници, които са пълзели вътре.

    13:28 26.09.2025

  • 11 Не се дърпай

    5 1 Отговор
    ще свикнеш е казал народът.

    13:29 26.09.2025

  • 12 Някой

    11 1 Отговор
    Що, бе моме? Що така се дръпна? Нали беше много ербап? Тръмп да не е луд да дава без пари? Ще плащате на него, а после ще давате на зеления фашист.

    13:31 26.09.2025

  • 13 Риболовеца

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Само я вижте на снимката":

    Тази даже иска да я "уловят".

    13:34 26.09.2025

  • 14 китайски балон

    5 0 Отговор
    Хаха, каква ли, ще й тегли БайДончо и на тази патkа-ястреб😅

    13:34 26.09.2025

  • 15 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Имам подозрение че след изтичане на мандатите на г-жа Урсула на г-жа Кая на г-жа Мецола на датската министър -председателка Фредриксен и на Мая Санду/ а може би и по-рано/ и след спомена за управлението на Сана Марин -Финландия и Лиз Тръс -Великобритания и някои др. жените в политиката ще бъдат толкова компрометирани че може да настъпи един доста дълъг период в който само споменаването че жена може да заеме подобен пост ще предизвика рязка отрицателна реакция!?Тези жени доказаха убедително че жени в управлението -това трябва да бъде по-скоро изключение- като Маргарет Тачър и Голда Мейр!?

    Коментиран от #21

    13:34 26.09.2025

  • 16 Един

    2 0 Отговор
    Тази що не ходи да ражда деца, ами се занимава с войните? А чудя се каква стока ще са децата и ! А дано са стока ,,,

    13:36 26.09.2025

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор
    Във Франция излязоха земеделците Хиляди машини блокират пътищата Да живее демокрацията

    13:37 26.09.2025

  • 18 Перо

    4 0 Отговор
    Тръмп не го интересува джендърията от ЕС, освен когато са потребители и купувачи на американска стока, да стимулират американската икономика! Щом ЕС се натиска да помага на ционисткия режим в Киев, да плаща и отговаря за последствията!

    13:42 26.09.2025

  • 19 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Калас, никой не е отговорен да помага на Украйна. Това е личен избор.

    13:46 26.09.2025

  • 20 Перо

    3 0 Отговор
    Престаналите отдавна да съществуват като държави, бивши съветски, най-мижави републики, сега ми се качват на главата и определят външната политика на ЕС! Боклуци!

    13:47 26.09.2025

  • 21 китайски балон

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    Ръководителките на ЕС са некадърни, но за сметка на това глyпаBи!

    13:51 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания