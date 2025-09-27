Европейският съюз се превръща в истинско „фашистко чудовище“. Самите европейци ще пострадат от забраната на Брюксел за туристически услуги за Русия, написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки плановете.
Дипломатът обърна внимание на няколко медийни съобщения, че Брюксел може да включи забрана за туристически услуги за Русия в 19-ия пакет от санкции.
„Тези, които ще пострадат най-много от това решение, са самите европейци, които искат да посетят Русия и да харчат парите си тук. Според Брюксел парите им могат да бъдат похарчени само за война. Европейският съюз се превръща в истинско фашистко чудовище. Или по-точно, ултралибералите на власт го превръщат в чудовище“, подчерта Захарова.
Тя добави, че Русия няма да бъде сплашена с подобни решения. „Но е обезпокоително да осъзнаеш дълбините на лудостта и национализма, в които се намират. Как ще завърши този последен кръг на дехуманизация за тази част на света? СССР ги спасяваше. Сега всеки е сам за себе си“, заключи Захарова.
