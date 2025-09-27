Новини
Свят »
Русия »
"ЕС е фашистко чудовище!" - Захарова коментира готвената забрана от Брюксел на туристически услуги за Русия

"ЕС е фашистко чудовище!" - Захарова коментира готвената забрана от Брюксел на туристически услуги за Русия

27 Септември, 2025 04:01, обновена 27 Септември, 2025 04:16 1 094 33

  • мария захарова-
  • туризъм-
  • брюксел-
  • русия-
  • санкции

СССР ги спасяваше, вече всеки е сам за себе си, заяви говорителят на МВнР

"ЕС е фашистко чудовище!" - Захарова коментира готвената забрана от Брюксел на туристически услуги за Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз се превръща в истинско „фашистко чудовище“. Самите европейци ще пострадат от забраната на Брюксел за туристически услуги за Русия, написа говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, коментирайки плановете.

Дипломатът обърна внимание на няколко медийни съобщения, че Брюксел може да включи забрана за туристически услуги за Русия в 19-ия пакет от санкции.

„Тези, които ще пострадат най-много от това решение, са самите европейци, които искат да посетят Русия и да харчат парите си тук. Според Брюксел парите им могат да бъдат похарчени само за война. Европейският съюз се превръща в истинско фашистко чудовище. Или по-точно, ултралибералите на власт го превръщат в чудовище“, подчерта Захарова.

Тя добави, че Русия няма да бъде сплашена с подобни решения. „Но е обезпокоително да осъзнаеш дълбините на лудостта и национализма, в които се намират. Как ще завърши този последен кръг на дехуманизация за тази част на света? СССР ги спасяваше. Сега всеки е сам за себе си“, заключи Захарова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    15 21 Отговор
    Брюксел са идиоти

    04:18 27.09.2025

  • 2 да питам

    22 17 Отговор
    Откъде изровихме тая снимка , бе ... 🤭Тука е на 12 години , преди да се заеме със самогона ..

    Коментиран от #10

    04:19 27.09.2025

  • 3 ЧикаКуре

    8 11 Отговор
    Маша - Моя ... Йоп

    04:23 27.09.2025

  • 4 койдазнай

    25 13 Отговор
    Фашисткия ЕС забрани туристически услуги за руснаци, а благородна и добронамерена Русия вчера уби 1700 украинци, защото посмяха да защитават отечеството си!

    04:24 27.09.2025

  • 5 Рашистофоб

    24 21 Отговор
    Мара рашистката не се ли сеща за връзката между войната, окупацията на Украйна и тези санкции...? Никой в Европа нямаше да обръща внимание на фашистка Русия, ако беше спазвала международното право.
    За хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат е нормално да убиват хора в чужда държава, а се възмущават от санкции...

    04:25 27.09.2025

  • 6 Безспорен факт е!

    21 20 Отговор
    Рашистите и русофилите живеят в паралелна реалност която няма нищо общо с нормалността, морала и емпатията.

    Коментиран от #8, #32

    04:29 27.09.2025

  • 7 Жоро

    19 15 Отговор
    ЕС е СС Нациски концлагер имаш права на роб. Работиш до смърт да им патиш данъците за война!

    Коментиран от #11

    04:29 27.09.2025

  • 8 Абе ,

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Безспорен факт е!":

    Аз бих опънал Маша Чаша ...

    04:31 27.09.2025

  • 9 9ти септември

    14 15 Отговор
    У този сайт пълно с еуроминдили

    04:31 27.09.2025

  • 10 ааааНЕ

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    САМОГОНА ТАТКО ТИ ГО ИЗПИ 9 месеца преди първият ти рожден ден

    Коментиран от #15, #26

    04:32 27.09.2025

  • 11 Жоре ,

    13 7 Отговор

    До коментар #7 от "Жоро":

    Простотии ръсиш ... Виж зарплатите на запад , виж и руzките .. Но па , руснаците имат ядра , което наверно те успокоява ...

    04:36 27.09.2025

  • 12 Христо Христов

    24 13 Отговор
    Щом блатната стерва вие като линейка, значи Европа е на прав път!!!

    Коментиран от #16

    04:36 27.09.2025

  • 13 Хаха

    20 15 Отговор
    Какви забрани въвеждат? Ама няма нужда... То и без това даже и копейките и полезните идиоти не ходят по блатата. 🙆

    04:38 27.09.2025

  • 14 Гражданин

    14 9 Отговор
    Значи ЕС няма да пуска бели хора да идват а само бежанци от Африка!

    Коментиран от #19

    04:38 27.09.2025

  • 15 Абе , тате

    1 11 Отговор

    До коментар #10 от "ааааНЕ":

    Аз бих опънал Маша Чаша ...

    Коментиран от #17

    04:38 27.09.2025

  • 16 Верно

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Христо Христов":

    прав и МНОГО КОРАВ

    04:40 27.09.2025

  • 17 ТАТКОВОТО

    5 10 Отговор

    До коментар #15 от "Абе , тате":

    НА ХУБАВА ЖЕНА МНОГО СА МЕРАКЛИИТЕ

    Коментиран от #23

    04:42 27.09.2025

  • 18 Селски

    12 11 Отговор
    Като не ги пуска ще отидат на друго място в Брикс а ЕС ще изгуби парите им! Ще ви вдигнат данъците ама вие сте роби все тая. Хайл Фон дел Лайн

    Коментиран от #20

    04:43 27.09.2025

  • 19 Те рашите

    8 13 Отговор

    До коментар #14 от "Гражданин":

    са бели само по цвят на кожата но не и по начин на живот...

    Коментиран от #22

    04:44 27.09.2025

  • 20 Къде бееее

    9 7 Отговор

    До коментар #18 от "Селски":

    в Индия да пият от реката и да пукнат от чревни болести

    04:45 27.09.2025

  • 21 Теърде

    12 11 Отговор
    Много видеа се появяват в интернет от такива туристи посещаващи Москва и д-р руски градове и това е което притеснява мизерните фашисти в Западаща Европа с техните гета и престъпност!

    04:46 27.09.2025

  • 22 ПЛЕВЕНЧАНИН

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Те рашите":

    А НИЕ ПОЧЕРНЯХМЕ ОТ КЪПАНЕ

    04:47 27.09.2025

  • 23 Абе тате

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "ТАТКОВОТО":

    Хубавите рускини или са пияници или са стерви ... Средно положение - нихера .. айде лека , благодарско , че ми запълнихте времето

    Коментиран от #25

    04:49 27.09.2025

  • 24 Гориил

    15 19 Отговор
    Турция, Египет, Грузия, Куба, емирствата от Персийския залив, както и Централна и Югоизточна Азия отдавна са основните доставчици на туристически услуги за руската средна класа. Само организираният туризъм представлява приблизително 3,5 милиарда евро годишно, без да се включват бизнес, дипломатически и частни пътувания. Само в Китай руснаците харчат 0,5 милиарда евро годишно. А разходите на руската средна класа за туризъм се увеличават с 10 процента годишно. Тази статистика е взета от отворени източници. Броят на туристите може да е по-голям.Руснаците активно купуват луксозни недвижими имоти в приятелски настроени страни и плащат стотици милиони евро данъци върху недвижимите имоти.

    Коментиран от #29

    04:50 27.09.2025

  • 25 ПОНЕ НЕ СА

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Абе тате":

    С ДРЪЖКА ПОД БЕЛЬОТО

    Коментиран от #28

    04:52 27.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мнението ми

    16 7 Отговор
    Отвратително, гнycно същество което е събрало в себе си всички негативни качества на типичния дегенерат.

    04:57 27.09.2025

  • 28 Абе тате

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ПОНЕ НЕ СА":

    Велик си , ако имаш още по-големи букви ... 🤭😁

    04:58 27.09.2025

  • 29 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Гориил":

    Не знам кой къде Какво купува,но съм забелязал,че руснаците в чужбина харчат доста пари...... миналата година на Бали в хотела имаше много руснаци и харчеха яко ,живеят си хората без да се ограничават дори за отровен и глупости....

    05:10 27.09.2025

  • 30 🇺🇦🇧🇬

    2 1 Отговор
    "Тези, които ще пострадат най-много от това решение, са самите европейци, които искат да посетят Русия и да харчат парите си тук".

    Сигурен съм,че много повече европейци ще страдат,че няма да видят Владивосток,отколкото рашисти Венеция...

    05:21 27.09.2025

  • 31 Будимир Куйович

    0 3 Отговор
    Да й уринирам в трахеята на тая алкохоличка

    05:21 27.09.2025

  • 32 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Безспорен факт е!":

    И още един безпорен факт,онова дето стърчи над раменете ти много ама много кънти на кухо.

    05:29 27.09.2025

  • 33 Бикът от Шри Ланка

    2 1 Отговор
    Русофили е състояние на ГЗ

    05:37 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания