Планът на Тръмп за Газа: Израел няма да анексира Западния бряг, отваря се коридор за сигурност, пристигат чужди военни

Планът на американския президент Доналд Тръмп за постигане на прекратяване на огъня в палестинската ивица Газа включва гаранцията на Вашингтон за предотвратяване на израелското анексиране на Западния бряг, съобщи телевизия „Ал Хадат“.

Според канала планът призовава САЩ да „се ангажират с предотвратяването на израелското анексиране на Западния бряг“. Инициативата на Тръмп призовава за „незабавно прекратяване на огъня в ивицата Газа“, „освобождаване на всички израелски заложници“ и „хиляди палестински затворници, включително 100-200 души, осъдени на доживотен затвор“.

Условие за изпълнението на плана е „краят на управлението на Хамас“ в анклава. Според предложението на американския лидер ще бъде създаден комитет, сформиран от Палестинската национална администрация, за управление на Газа. Според „Ал Хадат“ планът на Тръмп предвижда „постепенно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа съгласно графика“, както и „създаване на коридор за сигурност с ширина 500-1000 метра“ около анклава.

На 23 септември Тръмп се срещна с представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Йордания, Катар, Турция и Индонезия, за да обсъдят перспективите за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Според британския вестник Financial Times, президентът на САЩ е очертал нов мирен план. Той предвижда разполагането на международен контингент от арабски и ислямски военни в анклава след края на конфликта. Планът включва клауза за едновременно освобождаване на всички заложници, държани от Хамас.

Според източниците на изданието, участниците в срещата са реагирали положително на предложенията на САЩ, но са подчертали необходимостта от по-голямо участие на Палестинската национална администрация в процесите, свързани с управлението на Газа след войната.

Дванадесет държави са сформирали коалиция за финансова подкрепа на Палестинската национална администрация. Това се посочва в комюнике от френското външно министерство, публикувано на уебсайта на ведомството.

„Днес Белгия, Обединеното кралство, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудитска Арабия, Словения, Франция, Швейцария и Япония обявиха сформирането на извънредна коалиция, за да гарантират финансовата устойчивост на Палестинската национална администрация“, се казва в изявлението.

В него се подчертава, че „коалицията е създадена в отговор на острата и безпрецедентна финансова криза, пред която е изправена Палестинската национална администрация“. „Основната ѝ цел е да се стабилизират финансите ѝ и да се запази способността ѝ да управлява, да предоставя жизненоважни услуги и да поддържа сигурността“, се добавя в изявлението.

Държавите, които сформираха коалицията, поискаха Израел незабавно да деблокира всички палестински митнически приходи и да прекрати всякакви мерки, които възпрепятстват, отслабват или заплашват съществуването на местната администрация.

По-рано, на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, Андора, Белгия, Люксембург, Малта, Сан Марино и Франция обявиха признаването си за Държавата Палестина. Освен това, на 21 септември Австралия, Обединеното кралство, Канада и Португалия официално признаха Палестина. Според техните изявления, ангажиментът към принципа „две държави за два народа“ е ключът към мира и сигурността както за палестинския, така и за израелския народ.

Израелска офанзива в град Газа принуди "Лекари без граници" да преустанови основните си медицински дейности в района поради бързо влошаващата се ситуация със сигурността, съобщи снощи на официалната си страница международната хуманитарна организация, предаде БТА.



"Ескалиращите атаки на израелските сили създадоха неприемливо ниво на риск за нашия персонал, принуждавайки ни да преустановим животоспасяващите медицински дейности", посочиха от неправителствената организация, допълвайки че Ударите на израелките военновъздушни сили и настъпващите танкове са на по-малко от километър от нейните здравни заведения.



"Нямаме друг избор, освен да прекратим дейността си, тъй като нашите клиники са обградени от израелските сили", казва Джейкъб Грейнджър, координатор по спешни случаи на "Лекари без граници" в Газа.



"Това е последното, което искахме, тъй като нуждите в град Газа са огромни, а най-уязвимите хора – новородени в неонатални отделения, хора с тежки наранявания и животозастрашаващи заболявания – не могат да се придвижват и са в голяма опасност", добавя Грейнджър.



На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу град Газа, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас".