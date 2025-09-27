Последният американски план за Близкия изток: Палестинска държава и временно международно управление на анклава

Оставане на палестинското население в Газа, установяване на Палестинска държава след властови реформи и временно международно управление на анклава. Това според изданието "Таймс ъф Израел", цитирано от БНР, са част от точките в последния американски план за постигане на мир в Близкия изток.



По-рано през седмицата американският президент Доналд Тръмп се срещна с арабски лидери и им представи мирен план за Газа от 21 точки. До момента съдържанието му не е публично обявено, но през седмицата западни медии съобщиха, че САЩ са предложили на бившия британски премиер Тони Блеър да оглави временна администрация в Газа.



Според "Таймс ъф Израел" конкретното американско предложение е Газа да бъде временно управлявана от технократско палестинско правителство, което да отговаря пред нова международна институция, която САЩ да създадат заедно с европейските и арабските си партньори.



След като в началото на годината Тръмп предлагаше превръщането на Газа в курорт след изселване на палестинците, последният му план не предвижда подобно изгонване.



Бъдеща палестинска държава ще може да се установи след реформиране на Палестинската автономия, която да възстанови и управлява Газа. Това предвижда още плана на Америка, наред с разоръжаването на "Хамас" и на целия анклав. "Ал Джазира" припомня, че за ислямистката групировка това е червена линия, каквато за Израел е палестинската независимост.



Средствата за възстановяването следва да се осигурят от арабски страни чрез международен консорциум.



Относно израелските заложници на "Хамас", според саудитската медия "Ал-Хадат" американците предлагат те да бъдат върнати в замяна на освобождаването на между 100 и 200 палестинци, които Израел е осъдил на доживотен затвор.



В Газа днес голямата международна организация "Лекари без граници" спря дейността си в главния град, който е обект на израелска офанзива. Най-малко 72 души са убити в ивицата през деня, пише катарската телевизия. Според Франс прес 700 000 души вече са напуснали град Газа, въпреки че в южните райони, предвидени за настаняването им няма достатъчно място.

Условие за изпълнението на плана е „краят на управлението на Хамас“ в анклава. Според предложението на американския лидер ще бъде създаден комитет, сформиран от Палестинската национална администрация, за управление на Газа. Според „Ал Хадат“ планът на Тръмп предвижда „постепенно изтегляне на израелските сили от ивицата Газа съгласно графика“, както и „създаване на коридор за сигурност с ширина 500-1000 метра“ около анклава.

На 23 септември Тръмп се срещна с представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Йордания, Катар, Турция и Индонезия, за да обсъдят перспективите за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Според британския вестник Financial Times, президентът на САЩ е очертал нов мирен план. Той предвижда разполагането на международен контингент от арабски и ислямски военни в анклава след края на конфликта. Планът включва клауза за едновременно освобождаване на всички заложници, държани от Хамас.

Според източниците на изданието, участниците в срещата са реагирали положително на предложенията на САЩ, но са подчертали необходимостта от по-голямо участие на Палестинската национална администрация в процесите, свързани с управлението на Газа след войната.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се водят интензивни преговори с държавите от Близкия изток за намиране на решение на конфликта в Газа, а Израел и палестинската групировка "Хамас" са запознати с дискусиите. Според Тръмп преговорите ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, стана известно от негова публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social), съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

"Интензивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешно споразумение. Всички страни в региона са включени", посочи Тръмп в публикацията си.

Той обеща бързо прекратяване на войната в Газа, но осем месеца след началото на мандата му решение на конфликта все още не е намерено, припомня Ройтерс.

В началото на втория президентски мандат на Тръмп бе сключено двумесечно примирие между Израел и "Хамас", което приключи, когато 400 палестинци загинаха при израелски удари на 18 март.

""Хамас" е много добре запознат с тези дискусии, а Израел е информиран на всички нива", допълни американският държавен глава. Той не разкри подробности относно дискусиите, но ги определи като "вдъхновяващи и продуктивни".

Представители на американската администрация заявиха тази седмица, че скоро е възможно да се постигне пробив за Газа.

Дванадесет държави са сформирали коалиция за финансова подкрепа на Палестинската национална администрация. Това се посочва в комюнике от френското външно министерство, публикувано на уебсайта на ведомството.

„Днес Белгия, Обединеното кралство, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудитска Арабия, Словения, Франция, Швейцария и Япония обявиха сформирането на извънредна коалиция, за да гарантират финансовата устойчивост на Палестинската национална администрация“, се казва в изявлението.

В него се подчертава, че „коалицията е създадена в отговор на острата и безпрецедентна финансова криза, пред която е изправена Палестинската национална администрация“. „Основната ѝ цел е да се стабилизират финансите ѝ и да се запази способността ѝ да управлява, да предоставя жизненоважни услуги и да поддържа сигурността“, се добавя в изявлението.

Държавите, които сформираха коалицията, поискаха Израел незабавно да деблокира всички палестински митнически приходи и да прекрати всякакви мерки, които възпрепятстват, отслабват или заплашват съществуването на местната администрация.

По-рано, на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, Андора, Белгия, Люксембург, Малта, Сан Марино и Франция обявиха признаването си за Държавата Палестина. Освен това, на 21 септември Австралия, Обединеното кралство, Канада и Португалия официално признаха Палестина. Според техните изявления, ангажиментът към принципа „две държави за два народа“ е ключът към мира и сигурността както за палестинския, така и за израелския народ.

Израелска офанзива в град Газа принуди "Лекари без граници" да преустанови основните си медицински дейности в района поради бързо влошаващата се ситуация със сигурността, съобщи снощи на официалната си страница международната хуманитарна организация, предаде БТА.



"Ескалиращите атаки на израелските сили създадоха неприемливо ниво на риск за нашия персонал, принуждавайки ни да преустановим животоспасяващите медицински дейности", посочиха от неправителствената организация, допълвайки че Ударите на израелките военновъздушни сили и настъпващите танкове са на по-малко от километър от нейните здравни заведения.



"Нямаме друг избор, освен да прекратим дейността си, тъй като нашите клиники са обградени от израелските сили", казва Джейкъб Грейнджър, координатор по спешни случаи на "Лекари без граници" в Газа.



"Това е последното, което искахме, тъй като нуждите в град Газа са огромни, а най-уязвимите хора – новородени в неонатални отделения, хора с тежки наранявания и животозастрашаващи заболявания – не могат да се придвижват и са в голяма опасност", добавя Грейнджър.



На 16 септември израелските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива срещу град Газа, като, по думите им, целят да унищожат последния голям бастион на "Хамас".