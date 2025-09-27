Новини
Захарова: Киевският режим тормози, преследва и изтребва рускоезичното население с пари от Брюксел
  Тема: Украйна

27 Септември, 2025 05:26, обновена 27 Септември, 2025 05:35

Дипломатът коментира изявлението на финландския президент, че „Русия няма право да продължава агресията си срещу Украйна"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отговори на коментар на финландския президент Александър Стуб, заявявайки, че финландският лидер няма право на „поредно фалшифициране на здравия разум“.

В своя Telegram канал дипломатът обърна внимание на изявлението на Стуб, че „Русия няма право да продължава агресията си срещу Украйна, а Израел няма право да нарушава международното право в Палестина“. Захарова посочи неуместността на подобни паралели и атаки.

Още новини от Украйна

„Стуб няма право на поредно фалшифициране на здравия разум“, коментира тя. „Ако Стуб иска да сподели мислите си за международното право, той трябва да започне с позора, който се случва в неговата част на Евразийския континент. Там, с фондове от ЕС, рускоезичните хора са тормозени, преследвани и изтребвани от киевския режим, който забранява руския език и рускоезичните медии и разрушава и унищожава всичко, свързано с историята и идентичността на руснаците.“

Дипломатът напомни на финландския президент, че израелското ръководство и киевският режим „са признавали своята солидарност и подкрепа един за друг през всичките тези години“. „Както и ЕС, между другото“, продължи тя. „Спомня ли си Стуб как през 2023 г. Финландия закупи израелските системи за противоракетна отбрана David's Sling за 317 милиона евро? И сега ще говори за нещо!“

Освен това Захарова призова Стуб "да не забравя, че ситуацията в Украйна е директна провокация“ от страните от НАТО, които от много години водят политика на „трансформиране на зараждащата се държава в ултралиберална демокрация с русофобски дневен ред“. Тя подчерта, че международното право е нарушено от неизпълнението на Резолюция 2202 на Съвета за сигурност на ООН относно Минските споразумения и резолюциите на ООН за създаването на Държавата Палестина.

„Кой наруши международното право? Западната общност, управлявана от либерални диктаторски режими, включително финландският президент Стуб, който тласна страната си към НАТО, противопоставяйки се на законите на демокрацията“, заключи Захарова.


Напиши коментар:


  • 1 Кофти

    2 0 Отговор
    Да се махат ако може и от Берлин, моля!

    Коментиран от #6

    05:40 27.09.2025

  • 2 Езичник

    3 1 Отговор
    Руско,или рускоезично население ?

    05:40 27.09.2025

  • 3 Госあ

    3 2 Отговор
    Захарова прави грешка като изпада в обяснения. След изказването във заглавието, трябва да сложи точка, без продължение. Освен това, смятам че реториката със запада не е необходима, дори ще бъде забавно да ласкае запада 😄 На нейно място, бих съсредоточил вината върху хунтата в Украйна и бих призовал за по болезнени удари в страната.

    05:40 27.09.2025

  • 4 Татарин

    2 1 Отговор
    Рускоезичен съм,заради Брежнев и никой не ме преследва !

    05:41 27.09.2025

  • 5 Острижин

    3 1 Отговор
    Руска реч,омайна,сладка....
    .

    05:44 27.09.2025

  • 6 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кофти":

    Заглавието е вярно.... Статията няма да чета заради автора, който абсолютно не ми харесва...

    05:46 27.09.2025

  • 7 Московската

    0 0 Отговор
    демокрация има право !Над 100 република в РФ ,всяка си говори на нейния език !

    05:46 27.09.2025

  • 8 Русофон

    2 0 Отговор
    Маша!Чьорт вьозмит !

    05:49 27.09.2025

  • 9 Мнението ми

    2 1 Отговор
    Изключително, гнycно и опростачено същество е тази рашистка.

    05:49 27.09.2025

  • 10 Полиглот

    0 0 Отговор
    Руският е най-съвършен ,нежен и галещ ухото език !

    05:50 27.09.2025

