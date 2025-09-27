Новини
САЩ отнемат визата на колумбийския президент Густаво Петро

27 Септември, 2025 08:50, обновена 27 Септември, 2025 07:52 793 9

Причина са "неговите безразсъдни и подстрекателски действия", заявиха от Държавния департамент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент Густаво Петро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".

Засега не са дадени повече доказателства или подробности, отбелязва ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.

В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.


  • 1 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    А въздуха идващ и отиващ към Колумбия с колко ще го обмитят ,

    Коментиран от #6

    07:55 27.09.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    КОЛУМБИЙСКИТЕ ДРОНАДЖИИ НА КАРТЕЛИТЕ СЕ ОБУЧИХА В УКРАЙНА
    И МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ МНОГО ПРОБЛЕМИ
    ВЪТРЕ В САЩ :))
    ....
    И ОСАМА БЕН ЛАДЕН ГО СЪЗДАДОХА САЩ :))

    08:04 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Здравейте путинофили

    2 7 Отговор
    Добро утро, бав н 0 р аз виващи милиционери!

    08:10 27.09.2025

  • 5 Иван

    4 1 Отговор
    Сатанинският евреин Нарко Рубио е новият бос, след гнусните евреи Антъни Фаучи и Антъни Блинкен.

    Коментиран от #7

    08:21 27.09.2025

  • 6 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Хахахаха,направи ми съботата.

    08:22 27.09.2025

  • 7 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    След Третата Ядрена Световна Война ще останат евреи колкото да се съберат под едно дърво.

    Коментиран от #9

    08:24 27.09.2025

  • 8 Хайо

    3 1 Отговор
    Демокрация по американски .

    08:28 27.09.2025

  • 9 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Малко повече ще са, от 16 милиона евреи, ще оцелеят 144 хиляди.

    08:28 27.09.2025