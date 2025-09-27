САЩ отнемат визата на колумбийския президент Густаво Петро

Държавният департамент на САЩ съобщи, че ще анулира визата на колумбийския президент Густаво Петро, след като го обвини, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Ще анулираме визата на Петро заради неговите безразсъдни и подстрекателски действия", написа Държавният департамент в социалната мрежа "Екс".
Засега не са дадени повече доказателства или подробности, отбелязва ДПА.
Американският президент Доналд Тръмп и преди това е критикувал левия лидер на Колумбия във връзка с политиката му спрямо наркотрафика.
В документ, подписан от Тръмп, се казва, че по време на управлението на Петро отглеждането на насаждения от кока и производството на кокаин са достигнали рекордни нива. Американският президент обвини колумбийския си колега, че влошава ситуацията с неправилната си политика.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #6
07:55 27.09.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ МНОГО ПРОБЛЕМИ
ВЪТРЕ В САЩ :))
....
И ОСАМА БЕН ЛАДЕН ГО СЪЗДАДОХА САЩ :))
08:04 27.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Здравейте путинофили
08:10 27.09.2025
5 Иван
Коментиран от #7
08:21 27.09.2025
6 Българин
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Хахахаха,направи ми съботата.
08:22 27.09.2025
7 Българин
До коментар #5 от "Иван":След Третата Ядрена Световна Война ще останат евреи колкото да се съберат под едно дърво.
Коментиран от #9
08:24 27.09.2025
8 Хайо
08:28 27.09.2025
9 Иван
До коментар #7 от "Българин":Малко повече ще са, от 16 милиона евреи, ще оцелеят 144 хиляди.
08:28 27.09.2025