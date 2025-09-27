Новини
Киев и Будапеща се счепкаха за нахлуването на дрон от Унгария в Украйна
  Тема: Украйна

Киев и Будапеща се счепкаха за нахлуването на дрон от Унгария в Украйна

27 Септември, 2025 18:21, обновена 27 Септември, 2025 18:26

В задочен спор влязоха външните министри Андрий ѝСибига и Петер Сиярто

Киев и Будапеща се счепкаха за нахлуването на дрон от Унгария в Украйна - 1
Снимка: МВнР на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Външният министър на Украйна Андрий Сибига показа карта с маршрута на дрона, който е "нахлул от Унгария във въздушното пространство на Украйна", предаде ФОКУС.

За слепите унгарски служители. Точен маршрут на вчерашното нахлуване на дронове от Унгария във въздушното пространство на Украйна.

Нашите въоръжени сили са събрали всички необходими доказателства и все още чакаме Унгария да обясни какво е направил този обект във въздушното ни пространство, каза Сибиха в профила си в платформата Х.

Вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че са засекли нарушения във въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски.

По-късно външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че Зеленски "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто отговори, заявявайки, че картата е "фалшива".

"Това е фалшиво! Не бива да се дискредитирате", каза Сиярто.

Коментарите и на двамата министри дойдоха след изказването на президента Зеленски, че властите са засекли разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски в небето над Украйна.

Изказванията им са и на фона на нарастващите твърдения за засичане на руски дронове над разлини европейски страни.


  • 1 Заплахата

    5 0 Отговор
    Е извънземна. Новото което разбрах е че корекционните двигатели на Атлас изпускат импулсите си точно на 17 минути. Спектрографията е засекла в опашката му следи от изкуствени материали като пластмаси , полимери и въглеродни нанотръбички пълни с газ! От другия край на космоса срещу Атлас пътува SWAN ! Сто пъти по голям , с енергията на черна дупка , и обвит от плазмен щит ! Основни версии:
    - Атлас е унищожител , и Суан бърза да го пресрещне и ликвидира за да ни помогне.
    - Атлас е разузнавач , а Суан ще е основният ни унищожител. Точният израз на учените - Силата му е достатъчна за да стерилизира повърхността на планетата , и да осъществи обратна панспермия. Това означава унищожаване на живота изцяло до ниво микроби и бактерии дори. И може би засяване на нови видове и нов геном. Установили са , че преди 22 000 години Суан отново е бил тук и това съвпада с появата на новият човек. Математици и криптографи най накрая са разбрали , че тази поява е предсказана точно преди хилядолетия на неясни досега глифи върху камъни по целият свят.

    Коментиран от #10, #14

    18:28 27.09.2025

  • 2 Дориана

    20 6 Отговор
    Зеленски и Украйна неистово правят провокации по отношение на Русия с цел война между НАТО и Русия.

    Коментиран от #4

    18:29 27.09.2025

  • 3 1944

    5 17 Отговор
    орбан си рита столчето. кеф.

    18:32 27.09.2025

  • 4 1944

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    митрофанова , бегай да храниш кокошките.

    18:34 27.09.2025

  • 5 Пепи Волгата

    7 3 Отговор
    Мислих, мислих и взех та избрах еврото!

    Коментиран от #11, #31

    18:34 27.09.2025

  • 6 Гръч

    8 2 Отговор
    Колко е лесно да накараш враждуващите пенясали от злоба да се изтрепят взаимно,като им пратиш по един детски дрон в техното въздушно пространство.А защо се нарича пространство,защото тежи колкото въздуха над главата на Слави наркомана предал българския народ на башибозука

    18:36 27.09.2025

  • 7 Госあ

    20 4 Отговор
    Всичко, което идва от Украйна е фалшиво ! Прави са унгарците.

    18:36 27.09.2025

  • 8 Анонимен

    9 2 Отговор
    Зеленски съвсем изтрещя и някои страни от НАТО. Скоро и нло ще засичат.

    18:37 27.09.2025

  • 9 Дориана

    2 13 Отговор
    Но всеки път ви казвам, до като Зеленски не унищожи напълно блатната джамахирия така ще е, акопейките ще си гниятв тинята и ще величаят халифа с токчетата!

    Коментиран от #15

    18:38 27.09.2025

  • 10 Дориана

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Заплахата":

    Не това няма да се случи в близко бъдеще . Да , Световна война ще има и тя започва точно при инцидент най- вероятно провокиран от Украйна .Тази война ще продължи много дълго , ще се избият взаимно и завършва с унищожението на Европа , точно Русия слага край на войната. И да, живота на Земята ще завърши , но след много години. Сега сме в периода на взаимното избиване;.

    18:38 27.09.2025

  • 11 Коцето Копейкин

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пепи Волгата":

    Пепи,и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    18:38 27.09.2025

  • 12 Госあ

    1 10 Отговор
    Блатната подложка орби ще изгние в затвора като государя си с ботокса, от мен да го запомните!

    18:39 27.09.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 5 Отговор
    Трябва да се знае, че по подло, продажно и пошло от кoпейката е само пияния му государ‼️

    Коментиран от #19

    18:42 27.09.2025

  • 14 Уса

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Заплахата":

    За тая ГГБТ цивилизация Атлас и Суан са просто два големи полови органа,които ще се борят да задоволят незадоволените и света ще миряса.Много е сложно за техните пилешки мозъци да мислят за живота а още по-малко за космоса,Бог и т.н.

    18:42 27.09.2025

  • 15 Уса

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    От вашите мисли в божията глава!От кога чакам края на Европа и силно се надявам да се затрие семката на тия пропадляци дойчовците,англосаксите и опушените меки франсета,които цял живот са изграждали икономики върху краденото и насилсвено ограбвано.Сега си имат фалшиво евро и отново злобеят и мислят за войни пенясали от злоба

    18:48 27.09.2025

  • 16 Уда

    2 5 Отговор
    Но сега като се замисля цял живот чакаме да фалира Запада, а през това време пияната матушка фалира и се разпадна няколко пъти, така ще и сега след тази война, Украина я унищожи за няма и 4 године с подръчни средства!

    18:51 27.09.2025

  • 17 Анонимен

    3 0 Отговор
    На баба му хвърчилото!

    Коментиран от #23

    18:52 27.09.2025

  • 18 Уса

    2 2 Отговор
    Но сега като се замисля цял живот чакаме да фалира Запада, а през това време пияната матушка фалира и се разпадна няколко пъти, така ще и сега след тази война, Украина я унищожи за няма и 4 године с подръчни средства!

    Коментиран от #22

    18:52 27.09.2025

  • 21 Уса

    2 4 Отговор
    Това то знаят и децата, само гладните копейки още завиждат на пияните блатари на мизерията им!

    Коментиран от #27

    18:55 27.09.2025

  • 22 Уса

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уса":

    ЕС ще фалира и изгради наново а САЩ няма да фалират,защото с Русия си помагат взаимно,когато стане напечено и се появят фашисти.Ако трябва да избирам,кога да живея ще избера врмето на корекома и САЩ преди 20 години.Когато махнахме комунистите имахме шанс да направим България велика,но дадохме шанса на най-големите пропадляци,които Тодор Живков е държал затворени по криминални причини а не политически.Имахме шанс без война и го пропиляхме.После хванахме чужбините...грешка след грешка

    Коментиран от #29

    19:00 27.09.2025

  • 23 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Хахаха..... голям плюс от мен!

    19:04 27.09.2025

  • 24 Спецназ

    5 0 Отговор
    Маджарите и Пшехите само чЕкат да се доближи фронта и

    да си вземат "своето и своите" в границите на Унгария и Полша.

    Там техните малцинства са подлагани на най-жестокия геноцит след
    Втората Световна- изпращани насилствено на
    Фронта на предна с еднопосочен билет с хиляди на месец.

    Досега с триста зора ги възпираха п.далите от ЕС и НАТО,
    както и продажните им Министри-мижитурки на конци.

    Голямото МЯУ!!! обаче тепърва предстои!!!

    19:04 27.09.2025

  • 25 Уса

    0 1 Отговор
    А съдбата на Русия ще е като на ссср, разпад, граждански войни и нечуван глад, ще е интересно, но сега няма кой да ги спаси, аянолаха и гладния кореец едвам оцеляват, не им пука и на тях за братушките пияни!

    Коментиран от #26, #28

    19:06 27.09.2025

  • 26 Спецназ

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    Така е, братушките ще мрат пак от глад с години, а през това време ще плащат рипарации, горко им, не му трябваше на бункерното тази война, а сам си знаеше, че е гол като пушка, бяха тръгнали за 3дня Киев да освобождават!

    19:08 27.09.2025

  • 28 Уса

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Уса":

    И мен щяха да ме кастрират и сменят пола по телефона без да ме питат, но аз не вдигам.на непознати номера, не им мина номера при мен!

    19:13 27.09.2025

  • 29 604

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уса":

    нищо не е зависело от нас малките хора, нима мислиш че някой е искал нещо такова да се получи, простио ни яхнаха както обикновенно....

    19:13 27.09.2025

  • 30 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор
    СВОто си върви към края. Скоро може и Полша да предяви някои претенции към Украйна.

    19:28 27.09.2025

  • 31 То пък някой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пепи Волгата":

    ще те пита какво си избрал?!! Или пък българите? Суверенитета е отживелица.
    Приемай и изпълнявай!

    19:32 27.09.2025

  • 32 Перо

    1 0 Отговор
    Ционистка провокация на режима в Киев! Мъчат се да интернационализират конфликта, но няма да му се получи! Все повече държави и институции се отдръпват от султанатския режим в Киев.

    19:37 27.09.2025

  • 33 ЮДОФАШИСТИТЕ

    0 0 Отговор
    Разпалват войната в Европа.

    19:38 27.09.2025

