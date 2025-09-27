Киев и Будапеща се счепкаха за нахлуването на дрон от Унгария в Украйна

Външният министър на Украйна Андрий Сибига показа карта с маршрута на дрона, който е "нахлул от Унгария във въздушното пространство на Украйна", предаде ФОКУС.
За слепите унгарски служители. Точен маршрут на вчерашното нахлуване на дронове от Унгария във въздушното пространство на Украйна.
Нашите въоръжени сили са събрали всички необходими доказателства и все още чакаме Унгария да обясни какво е направил този обект във въздушното ни пространство, каза Сибиха в профила си в платформата Х.
Вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че са засекли нарушения във въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски.
По-късно външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че Зеленски "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария.
Външният министър на Унгария Петер Сиярто отговори, заявявайки, че картата е "фалшива".
"Това е фалшиво! Не бива да се дискредитирате", каза Сиярто.
Коментарите и на двамата министри дойдоха след изказването на президента Зеленски, че властите са засекли разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски в небето над Украйна.
Изказванията им са и на фона на нарастващите твърдения за засичане на руски дронове над разлини европейски страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заплахата
- Атлас е унищожител , и Суан бърза да го пресрещне и ликвидира за да ни помогне.
- Атлас е разузнавач , а Суан ще е основният ни унищожител. Точният израз на учените - Силата му е достатъчна за да стерилизира повърхността на планетата , и да осъществи обратна панспермия. Това означава унищожаване на живота изцяло до ниво микроби и бактерии дори. И може би засяване на нови видове и нов геном. Установили са , че преди 22 000 години Суан отново е бил тук и това съвпада с появата на новият човек. Математици и криптографи най накрая са разбрали , че тази поява е предсказана точно преди хилядолетия на неясни досега глифи върху камъни по целият свят.
Коментиран от #10, #14
18:28 27.09.2025
2 Дориана
Коментиран от #4
18:29 27.09.2025
3 1944
18:32 27.09.2025
4 1944
До коментар #2 от "Дориана":митрофанова , бегай да храниш кокошките.
18:34 27.09.2025
5 Пепи Волгата
Коментиран от #11, #31
18:34 27.09.2025
6 Гръч
18:36 27.09.2025
7 Госあ
18:36 27.09.2025
8 Анонимен
18:37 27.09.2025
9 Дориана
Коментиран от #15
18:38 27.09.2025
10 Дориана
До коментар #1 от "Заплахата":Не това няма да се случи в близко бъдеще . Да , Световна война ще има и тя започва точно при инцидент най- вероятно провокиран от Украйна .Тази война ще продължи много дълго , ще се избият взаимно и завършва с унищожението на Европа , точно Русия слага край на войната. И да, живота на Земята ще завърши , но след много години. Сега сме в периода на взаимното избиване;.
18:38 27.09.2025
11 Коцето Копейкин
До коментар #5 от "Пепи Волгата":Пепи,и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
18:38 27.09.2025
12 Госあ
18:39 27.09.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #19
18:42 27.09.2025
14 Уса
До коментар #1 от "Заплахата":За тая ГГБТ цивилизация Атлас и Суан са просто два големи полови органа,които ще се борят да задоволят незадоволените и света ще миряса.Много е сложно за техните пилешки мозъци да мислят за живота а още по-малко за космоса,Бог и т.н.
18:42 27.09.2025
15 Уса
До коментар #9 от "Дориана":От вашите мисли в божията глава!От кога чакам края на Европа и силно се надявам да се затрие семката на тия пропадляци дойчовците,англосаксите и опушените меки франсета,които цял живот са изграждали икономики върху краденото и насилсвено ограбвано.Сега си имат фалшиво евро и отново злобеят и мислят за войни пенясали от злоба
18:48 27.09.2025
16 Уда
18:51 27.09.2025
17 Анонимен
Коментиран от #23
18:52 27.09.2025
18 Уса
Коментиран от #22
18:52 27.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Уса
Коментиран от #27
18:55 27.09.2025
22 Уса
До коментар #18 от "Уса":ЕС ще фалира и изгради наново а САЩ няма да фалират,защото с Русия си помагат взаимно,когато стане напечено и се появят фашисти.Ако трябва да избирам,кога да живея ще избера врмето на корекома и САЩ преди 20 години.Когато махнахме комунистите имахме шанс да направим България велика,но дадохме шанса на най-големите пропадляци,които Тодор Живков е държал затворени по криминални причини а не политически.Имахме шанс без война и го пропиляхме.После хванахме чужбините...грешка след грешка
Коментиран от #29
19:00 27.09.2025
23 Хахаха
До коментар #17 от "Анонимен":Хахаха..... голям плюс от мен!
19:04 27.09.2025
24 Спецназ
да си вземат "своето и своите" в границите на Унгария и Полша.
Там техните малцинства са подлагани на най-жестокия геноцит след
Втората Световна- изпращани насилствено на
Фронта на предна с еднопосочен билет с хиляди на месец.
Досега с триста зора ги възпираха п.далите от ЕС и НАТО,
както и продажните им Министри-мижитурки на конци.
Голямото МЯУ!!! обаче тепърва предстои!!!
19:04 27.09.2025
25 Уса
Коментиран от #26, #28
19:06 27.09.2025
26 Спецназ
До коментар #25 от "Уса":Така е, братушките ще мрат пак от глад с години, а през това време ще плащат рипарации, горко им, не му трябваше на бункерното тази война, а сам си знаеше, че е гол като пушка, бяха тръгнали за 3дня Киев да освобождават!
19:08 27.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Уса
До коментар #25 от "Уса":И мен щяха да ме кастрират и сменят пола по телефона без да ме питат, но аз не вдигам.на непознати номера, не им мина номера при мен!
19:13 27.09.2025
29 604
До коментар #22 от "Уса":нищо не е зависело от нас малките хора, нима мислиш че някой е искал нещо такова да се получи, простио ни яхнаха както обикновенно....
19:13 27.09.2025
30 Ха-ха-ха
19:28 27.09.2025
31 То пък някой
До коментар #5 от "Пепи Волгата":ще те пита какво си избрал?!! Или пък българите? Суверенитета е отживелица.
Приемай и изпълнявай!
19:32 27.09.2025
32 Перо
19:37 27.09.2025
33 ЮДОФАШИСТИТЕ
19:38 27.09.2025