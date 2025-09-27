Киев и Будапеща се счепкаха за нахлуването на дрон от Унгария в Украйна

Външният министър на Украйна Андрий Сибига показа карта с маршрута на дрона, който е "нахлул от Унгария във въздушното пространство на Украйна", предаде ФОКУС.



За слепите унгарски служители. Точен маршрут на вчерашното нахлуване на дронове от Унгария във въздушното пространство на Украйна.



Нашите въоръжени сили са събрали всички необходими доказателства и все още чакаме Унгария да обясни какво е направил този обект във въздушното ни пространство, каза Сибиха в профила си в платформата Х.



Вчера президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че са засекли нарушения във въздушното си пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски.



По-късно външният министър на Унгария Петер Сиярто заяви, че Зеленски "полудява от антиунгарски настроения" и дори "сънува кошмари", свързани с Унгария.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто отговори, заявявайки, че картата е "фалшива".



"Това е фалшиво! Не бива да се дискредитирате", каза Сиярто.



Коментарите и на двамата министри дойдоха след изказването на президента Зеленски, че властите са засекли разузнавателни дронове, които вероятно са били унгарски в небето над Украйна.



Изказванията им са и на фона на нарастващите твърдения за засичане на руски дронове над разлини европейски страни.