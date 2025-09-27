Лавров потвърди: Путин отива в Индия през декември

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров потвърди предстоящата визита на руския лидер Владимир Путин в Индия през декември, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Ние изразяваме пълно уважение към националните интереси на Индия, изразяваме пълно уважение към външната политика, която [премиерът на Индия] Нарендра Моди прилага за прокарване на националните си интереси. Поддържаме редовни контакти на най-високо равнище. Съвсем наскоро премиерът Моди и президентът Путин се срещнаха в Тянцзин на срещата на върха на ШОС в Китай. А през декември се подготвя държавно посещение на президента Путин в Ню Делхи“, заяви Лавров на пресконференция след участието си в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтер, цитирана от БТА.
"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.
"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров, цитиран от ФОКУС..
"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".
"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий", заяви дипломатът.
"Киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".
Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.
"Киев и неговите европейски спонсори не разбират неотложността на момента и не демонстрират готовността си да водят честни преговори, заяви Лавров, цитиран от ФОКУС.
"Засега нито Киев, нито европейските му спонсори са наясно с неотложността на момента и са готови да преговарят честно", заяви той.
Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война и премина към съвременните конфликти като заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палетинци в Газа.
Лавров говори общо за състоянието на международния ред, преди да премине към настоящата война в Газа.
Той заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палестинци“ и че атаката над Газа ще продължи докат не остане нищо, което да се спаси.
