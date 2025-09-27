Новини
Лавров потвърди: Путин отива в Индия през декември

Лавров потвърди: Путин отива в Индия през декември

27 Септември, 2025 19:40, обновена 27 Септември, 2025 22:03 2 865 168

Обсебената от желание да нанесе поражение на Русия Европа позволява всичко на Киев, заяви външният министър

Лавров потвърди: Путин отива в Индия през декември - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров потвърди предстоящата визита на руския лидер Владимир Путин в Индия през декември, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Ние изразяваме пълно уважение към националните интереси на Индия, изразяваме пълно уважение към външната политика, която [премиерът на Индия] Нарендра Моди прилага за прокарване на националните си интереси. Поддържаме редовни контакти на най-високо равнище. Съвсем наскоро премиерът Моди и президентът Путин се срещнаха в Тянцзин на срещата на върха на ШОС в Китай. А през декември се подготвя държавно посещение на президента Путин в Ню Делхи“, заяви Лавров на пресконференция след участието си в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтер, цитирана от БТА.

"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.

"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров, цитиран от ФОКУС..

"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".

"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий", заяви дипломатът.

"Киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".

Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.

"Киев и неговите европейски спонсори не разбират неотложността на момента и не демонстрират готовността си да водят честни преговори, заяви Лавров, цитиран от ФОКУС.

"Засега нито Киев, нито европейските му спонсори са наясно с неотложността на момента и са готови да преговарят честно", заяви той.

Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война и премина към съвременните конфликти като заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палетинци в Газа.

Лавров говори общо за състоянието на международния ред, преди да премине към настоящата война в Газа.

Той заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палестинци“ и че атаката над Газа ще продължи докат не остане нищо, което да се спаси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    63 58 Отговор
    Руснак и честност - две несъвместими неща. Руснакът може само да лъже, краде и убива бе.

    Коментиран от #6, #11, #36, #156

    19:48 27.09.2025

  • 2 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    29 21 Отговор
    И ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    19:49 27.09.2025

  • 3 Развитие на бойните действия

    32 45 Отговор
    Същевременно Първи армейски корпус на Украйна е обградил стотици руски войници в три джоба при Покровск и Добропиля (на север от Покровск), след като те пробиха украинските линии там. Сега украинците методично ги унищожават безмилостно , съобщава кореспондентът на The Times за Украйна Максим Тъкър. На карта в профила си в X той показва къде става обкръжаването и цитира подполковник, който действа на място: „Тук, тук и тук ги отрязахме, те са тактически обкръжени“, казва военният. „Може би ще могат да седят там един месец, преди да умрат, да се предадат или да се оттеглят. Ние сме 40 000 срещу повече от 100 000 руснаци. Спечелихме тук с маневрена отбрана и бързи, качествени решения".

    Коментиран от #22, #60

    19:50 27.09.2025

  • 4 Докато не смачкате фашистите

    41 22 Отговор
    няма да се оправи света. Фашизма налази стабилно запада и използва Украйна.

    Коментиран от #26, #89

    19:52 27.09.2025

  • 5 Вие ги пляскате

    28 12 Отговор
    по розовите дупета с лопатките и искате да водят преговори. А на тях толкова им е гот че само си мислят как искат още още още по дупето.

    19:53 27.09.2025

  • 6 Не приличаш на руснак,

    23 39 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    а демонстрираш лъжата, измамата и наглостта на фашисткият запад.

    Коментиран от #90

    19:53 27.09.2025

  • 7 Нормално 🤔

    41 30 Отговор
    Катърът дърт с дежурните си пpocтотии и хленчене, вместо да се изнесат от чуждата държава заедно с всичките си руски тротинетки там, които харесват "руския мир"...

    Коментиран от #44

    19:55 27.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 30 Отговор
    Зеленски унищожава блатната втарая, а копейките реват от заран на умрело по бунищата, няма такъв кеф‼️

    Коментиран от #14

    19:56 27.09.2025

  • 10 Лавров

    27 17 Отговор
    е може би последният мохикан на дипломацията.След него следват кая,урсулъ и т.н.

    Коментиран от #13

    19:56 27.09.2025

  • 11 Атина Палада

    18 15 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Последно време не му се удават и убииствата, то с магарета и лопати в 21 век не става, пълнат чувалите нон стоп, соня за това цвили 4та година!

    19:58 27.09.2025

  • 12 ЮЕСейЕсЕсЕсеР

    5 11 Отговор
    Вся власт советов

    19:58 27.09.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    16 20 Отговор

    До коментар #10 от "Лавров":

    Наистина е от последните, ще го учат да лети и него скоро, бункерното чисти всичко окало него , умрел е от страх в калното мазе!

    Коментиран от #46, #82

    20:00 27.09.2025

  • 14 Трагедия

    22 13 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада.

    20:04 27.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Саша Грей

    9 14 Отговор

    До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":

    Чети:
    1. "Според фашистите либералната демокрация е излишна".
    2. "Мобилизация на обществото в тоталитарна еднопартийна държава за задължителна в подготовката за въоръжен конфликт."
    3. "Фашизмът не приема, че насилието само по себе си е нежелателно и гледа на политическото насилие, войната и империализма като на средства за постигане на национално обновление."
    Има и още, но:
    Да ти напомня нещо на една североизточна държава?

    Коментиран от #56, #67

    20:06 27.09.2025

  • 36 Крали Марко

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Така е.Обаче на фронта руснаците изпращат освен северно корейци ,мобилизирани младежи от 28 окупирани Народи в състава на Руската Федерация ...

    Коментиран от #58

    20:08 27.09.2025

  • 44 Чужда, чужда, колко да е чужда?

    16 16 Отговор

    До коментар #7 от "Нормално 🤔":

    Освен това- държава, държава, колко да е държава?

    Така и не разбрахте че земите там са на местните хора наследени от дедите им, а не на Зеленски и спонсорите му. И те първи се хванаха за оръжията да ги бранят от бандеровците въоръжени и платени от спонсорите.

    Коментиран от #59

    20:10 27.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Пита се?

    22 16 Отговор
    Кой му е дал думата на този кон😁?

    Коментиран от #68, #77

    20:11 27.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 а пък м.г

    1 1 Отговор
    Са такова у дъту

    Коментиран от #72

    20:12 27.09.2025

  • 58 Последния Софиянец

    18 15 Отговор

    До коментар #36 от "Крали Марко":

    Е то рашките напълниха чувалите още в началото на войната, сега се надяват само на талибани и корейци, друго не остана в блатат, чудя се защо задунайските раби не ходят да освобождават!

    Коментиран от #63, #73

    20:13 27.09.2025

  • 59 Тези сепаратисти там, навсякъде по

    8 5 Отговор

    До коментар #44 от "Чужда, чужда, колко да е чужда?":

    света се вкарват в затвора.

    20:13 27.09.2025

  • 60 Май още не си разбрал

    19 10 Отговор

    До коментар #3 от "Развитие на бойните действия":

    че Покровск вече няма стратегическо значение. Както впрочем и Купианск.

    Коментиран от #65

    20:15 27.09.2025

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 14 Отговор

    До коментар #56 от "Кое не отговаря":

    Кога и къде си видял мислеща копейка, оснатъците ви от мозък са разложени отдавна от самагона и махорките‼️

    Коментиран от #66

    20:15 27.09.2025

  • 63 Ето сашке грей

    14 10 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    Типичен пример за фашистка пропаганда е това троляче стоян георгиев.

    20:16 27.09.2025

  • 64 Бончо Бонбонев

    0 0 Отговор
    Нищо подобно.
    Всички искат Мир

    20:16 27.09.2025

  • 66 Ето го фашизма

    13 12 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Пълна трагедия! Запада е на дъното на света. Циганско гето. Стигна да плаща на циганина стоян георгиев да краде никове и да троли лъжи. Няма вече нормален човек да не е отвратен от това циганско гето. Отива към сметището запада. Примерите сами идват.

    Коментиран от #137

    20:18 27.09.2025

  • 67 Напомня ми за Украйна

    14 7 Отговор

    До коментар #26 от "Саша Грей":

    Едно към едно!
    И до голяма степен напоследък на ЕС!

    Познах ли?

    Коментиран от #69

    20:19 27.09.2025

  • 68 Ха-ха-ха 🤣

    13 7 Отговор

    До коментар #50 от "Пита се?":

    Кой изобщо го е пуснал там? ☝️😁

    20:20 27.09.2025

  • 69 Напълно

    7 3 Отговор

    До коментар #67 от "Напомня ми за Украйна":

    Какво стана с изборите в Молдова, в Румъния, ами в България? 😄Всичко е пред нас.

    20:21 27.09.2025

  • 70 СССР

    11 16 Отговор
    С руските фашисти и убийци не могат да се водят разговори. Никой не води преговори с терористи. Третата световна е неизбежна.

    20:23 27.09.2025

  • 71 ЛаФ ров

    13 13 Отговор
    Путин няма да спечели и тази война,няма

    Коментиран от #75

    20:26 27.09.2025

  • 72 отдавна го таковат

    4 4 Отговор

    До коментар #57 от "а пък м.г":

    Ама той още не е разбрал🤣🤣🤣Не дай боже да изтрезнее🤣🤣🤣 Направо ще завижда на Мара🤣🤣😅Която от нищо не се оплаквамъжко момиче,все пак...

    20:27 27.09.2025

  • 73 Последния Шоп

    11 8 Отговор

    До коментар #58 от "Последния Софиянец":

    Грешиш.В руската Кочина всеки навършил 18 години подлежи на Задължителна военна служба 3 години.Така всяка година в армията влизат всички младежи навършили 18 години Задължително.Руснаците признават за 190 националности с руски паспорти ,22 от тях са със статут на Републики а 85 наричат субекти на Федерацията им.Първо започват да учат Окупирания народ на руски език,после заличават собствения му език .Така в Казахстан няма нито едно училище в което да се изучава Казахски език.Руския език е Задължителен за всички окупирани.Накрая ги пращат на Фронта да ги убият !!!!

    Коментиран от #107, #133, #143

    20:27 27.09.2025

  • 74 Укросила

    8 6 Отговор
    Какви западни спонсори, деде? Лъжеш като арменец! Укрите с едни бойни комари генетично модифицирани да хапят руснаци и с бойни гъсоци удържат вече четвърта година, а Киев е обсаден от три страни. Русия още малко е в Берлин.

    20:27 27.09.2025

  • 75 църул

    9 13 Отговор

    До коментар #71 от "ЛаФ ров":

    Кажи една,само една войма,дето Русия е загубила.

    Коментиран от #95, #116

    20:30 27.09.2025

  • 76 Гост

    5 2 Отговор
    Най- корумпираната държава в света и спонсорите и не разбират какво е честност, нямат дори и най- малка представа за честност...

    20:32 27.09.2025

  • 77 Провинциалист

    7 1 Отговор

    До коментар #50 от "Пита се?":

    Само по тениската го познах🤣

    20:32 27.09.2025

  • 78 Уйде коньо у рЯката ...

    11 6 Отговор
    Прибирайте МОНГОЛЯК- Фашагите обратно у КЕН ефо и войната приключва!
    Иначе ще има още 2 Милиона монголяци Фира и Фюреро пе-ДОФИЛ ше СДО... ХНЕ

    Коментиран от #86

    20:34 27.09.2025

  • 79 Иван

    10 10 Отговор
    Слушайте внимателно Лавров, защото след това става по лошо.

    20:34 27.09.2025

  • 80 володя

    10 7 Отговор
    Единственото неотложно е незабавното изтегляне на всички руски военни части от Украйна и суровото наказание за кремълските нацисти, подпалили тази престъпна братоубийствена война, водени от реваншизъм и жажда за превъзходство!

    20:34 27.09.2025

  • 81 Ветеран от протеста

    10 7 Отговор
    Аз вярвам единствено на българските "международни военни експерти". Международния експерт Боян Чуков на 25 февруари 2022 г. - " До няколко седмици цяла Украйна ще е превзета. Зеленски избяга в Полша а Украинските войници се предават масово"...генерал Шивиков - "Киев пада до няколко дни. В Москва генералитета подготвя официалните униформи за парада в Киев" . Доцент по международни анализи Валентин Вацев. Същия който преди 14 години твърдеше че Триполи няма да бъде превзет никога, а кадрите че въстаниците са в града са пана подготвени в Катар и че Кадафи владее столицата. Вацев - " Киев до няколко дни е с нов президент който ще определи русия". Дори премиера тогава Кирил Петков на 25 февруари вечерта се връщаше от посещение от чужбина и с една тъжна физиономия на летището заяви - " До няколко дни Украйна ще е паднала,1/3 от армията й е унищожена"...В същото време на 24 февруари вечерта Зеленски на центъра на Киев заедно с премиера и съветниците си с вдигнат юмрук заяви - " Шмигал тут, Подоляк тут ,наши войскови тут, почваме да ги трепем СЛАВА УКРАИНЕ"...Е как да не вярваш на българските генерали и военни експерти. 4 години вече чакаме Украйна да падне и Зеленски да бъде сменен.

    Коментиран от #110

    20:35 27.09.2025

  • 82 невероятно неадекватен си

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Нито си чел последия мохикан,нито знаеш кой е Лавров

    20:36 27.09.2025

  • 83 ремо

    7 5 Отговор
    В началото на "специалната операция" не говорихте за преговори, бяхте корназ. Какво ви стана сега, че заговорихте за "неотложна ситуация" и "честни преговори". Какво е това отстъпление, нали Червеникавата армия никога не отстъпва?

    Коментиран от #97

    20:36 27.09.2025

  • 84 Прилика

    6 3 Отговор
    Дий коню, дий.

    20:37 27.09.2025

  • 85 az СВО Победа80

    6 5 Отговор
    Оле,оле,оле как с присъщия си стил , с ведър, спокоен и добронамерен тон Лавров разгроми няколко западнк пропагандни клишета! 👌

    Препоръчвам на всички да го изслушат, просто класика!

    Коментиран от #100

    20:38 27.09.2025

  • 86 Боби Баламата

    6 5 Отговор

    До коментар #78 от "Уйде коньо у рЯката ...":

    Този, медвежонката, ПРЕС - АЛКАШЕТО, Шай гу, Гера симав и всички министри избегаха от Москалбад ,когато един готвач със 5 К пияници стигна на 200 км от кремля!
    Ха-ха-ха
    Един месец не могат да ги съберат
    Ха-ха-ха

    20:38 27.09.2025

  • 87 Българин

    5 4 Отговор
    И тоя "етнически рушняк" беше от...ТРИДНЕВНИТЕ!
    3 ДНЯ В КИЕВ И СЕДМИЦА В ЛИСАБОН, А?
    Хахахахах
    12 год щурм на Украйна и....НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД! ФАКТ !!
    Хахахахах

    20:42 27.09.2025

  • 88 Мнението ми

    7 7 Отговор
    Конят 🐎отново цвили на празна ясла. Защо изобщо се напъва, а не даде малко акъл на бункерния плъх, че няма как Русия да бъде оставена да спечели в тази война ?

    20:42 27.09.2025

  • 89 Улав

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Докато не смачкате фашистите":

    Не те слуша главата

    20:44 27.09.2025

  • 90 Улав

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не приличаш на руснак,":

    И теб не те слуша главата

    20:45 27.09.2025

  • 91 Механик

    4 7 Отговор
    Ху... ЙЛО,...СДА ВАЙ СЯ!
    СДА ВАЙ СЯ, ПЕТУШАРА

    20:47 27.09.2025

  • 92 Лут

    3 2 Отговор
    Дей рива коньо

    20:48 27.09.2025

  • 93 Никой

    6 5 Отговор
    Никой не го слуша вече тоя вампир и веннопрестъпник какви ги тъпни ръси. Залите се изпразват с погнуса от небивалиците па руски.

    20:49 27.09.2025

  • 94 Шперца от швабия

    1 4 Отговор
    Много правилно каза Лавров ...но ние от западналия запад ще унищожим Русия само да се съгласи на премирие !!!!!!

    20:51 27.09.2025

  • 96 Поклон

    7 10 Отговор
    Поклон пред едно 20-годишно момче дало живота си за свободата на Украйна! Един млад живот преждевременно угасна в битка срещу варварските агресори! Стотици етнически Българи воюват в защита на Украинския народ!
    Бесарабските села остават почернени: Българи умират, защитавайки Украйна

    "Тежко ни е, но сме щастливи, че те са истински защитници", сподели Кристина Сараин

    Бесарабски българин е загинал на фронтовата линия в Украйна. 20-годишният Иван Минков е защитавал град Чернигов. Смелият млад мъж не е единственият етнически българин, загубил живота си в боевете за Украйна.Ожесточените боеве за Чернигов започват от първия ден на войната. И взимат стотици жертви. В първите дни обаче благодарение на защитниците на града, сред които и Иван, част от населението му успява да го напусне. Дни след това градът пада под руски контрол. Едва месец след това украинската армия отново успява да си върне контрола над града след ожесточени сражения.Така украинското село Криничное в Одеска област изпраща 20-годишния Иван Минков - един от героите от войната, дал живота си в защита на Украйна.
    ПОКЛОН

    Коментиран от #101, #103

    20:51 27.09.2025

  • 97 Комар

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "ремо":

    Бойни комари и бойни патици от биолаборатории!

    20:53 27.09.2025

  • 98 Сер Гей

    3 2 Отговор
    Дементиев !

    20:53 27.09.2025

  • 99 Войник

    5 5 Отговор
    Добре, че дойде демокрацията русофилите да се наядат с банани.

    20:56 27.09.2025

  • 100 Фактура

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "az СВО Победа80":

    Провери дали не са ти паднали, гащите

    20:57 27.09.2025

  • 101 Фашист

    6 4 Отговор

    До коментар #96 от "Поклон":

    Всички, които воюват за страната си и защитават народа си, са фашисти, нацисти, обратни и гееве... освен разбира се руснаците.

    20:57 27.09.2025

  • 102 евроджендър на токчета

    7 2 Отговор
    Гледам туземните дженди пак са в истерия. В главите им пълна интелектуална мизерия. За два сребърника пробити, си скъсват дупетата евроатлантическо немити.

    20:58 27.09.2025

  • 104 Георги

    5 4 Отговор

    До коментар #103 от "Респект":

    очевидно Лавров е прав, а т спокойно може да отскочиш до Украйна, там такива като теб ги търсят под сърво и камък и даже ще те маграфя за отст рел ва не то.

    21:04 27.09.2025

  • 105 Отец Дионисий

    6 6 Отговор
    Избиването на руски орки в Украйна е дело богоугодно.

    21:04 27.09.2025

  • 106 България

    5 7 Отговор
    За какви преврати говори тоя Конь?!?
    Преврата на комунистите в Русия,..избили царското семейство и кончината на Русия?!?
    Или Преврата в Москалбад, когато алкаша Ел цин назначи незаконно без избори.. монголоидния пе-ДОФИЛ и без-- казармения Шай гу?!?

    Коментиран от #109, #113

    21:04 27.09.2025

  • 107 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Последния Шоп":

    Пълен простак 500%

    21:05 27.09.2025

  • 108 Право куме

    4 3 Отговор
    Верни, смислени и директни оценки.

    21:05 27.09.2025

  • 109 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #106 от "България":

    Идиотино прозт защо използуваш името България
    Окачи се на първия клот

    21:07 27.09.2025

  • 110 Това са безспорни

    2 4 Отговор

    До коментар #81 от "Ветеран от протеста":

    Факти.. Документирани.

    21:07 27.09.2025

  • 111 Мъй р..узкие

    2 5 Отговор
    Глазоузкие монголи
    Хихихихихи

    Коментиран от #114, #117

    21:07 27.09.2025

  • 112 Този

    6 6 Отговор
    Лавров е арменец, който си е сменил името и това е типичен пример за еничарин и предател на народа си! За тоя има специално място в Ада и не е мястото където пращат комунистите!

    Коментиран от #115

    21:09 27.09.2025

  • 113 Тъпанар

    7 4 Отговор

    До коментар #106 от "България":

    С 5 млрд.д.признати от Нуланд бе извършен въоръжен преврат.
    Порошенко и Зеленски са незаконни.
    Марш на фронтахза оборска тор

    Коментиран от #118

    21:09 27.09.2025

  • 114 Баш българин

    4 2 Отговор

    До коментар #111 от "Мъй р..узкие":

    У ДРИ таа оповръщана блатна мръша бре
    У дри тия пи..ДАРА..си

    21:10 27.09.2025

  • 116 Христо Петров

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "църул":

    Руско-японската,кримската ,ПСВ u много други.

    21:13 27.09.2025

  • 117 Ха ХаХа

    3 5 Отговор

    До коментар #111 от "Мъй р..узкие":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бе монголоиден татарино
    Руснаците са викинги

    Коментиран от #121

    21:14 27.09.2025

  • 118 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Тъпанар":

    Пич КИН ху -- ЙЛО беше назначен след преврат и без избори! 280 московити загинаха при Майдана в Москалбад!
    Това са фактите!
    Тупой ,да? )))

    21:14 27.09.2025

  • 119 Този

    3 6 Отговор

    До коментар #115 от "Онзи":

    Рубио не ходи с руски телефон в джоба на остров Бали, Лавров ходи с американски Айфон! Дъщерята на Лавров е в САЩ при арменската диаспора и внуците му не са в окопите, където мрат етнически руснаци. А нито едно от ЧЕТИРИТЕ деца на Рубио не е в Москва.

    Коментиран от #122

    21:16 27.09.2025

  • 120 Кажи как

    3 5 Отговор
    Антируските българи до 1944 г.поведоха и загубиха 4 войни и 40% територии
    Простак Сър Джон

    21:16 27.09.2025

  • 121 Хахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #117 от "Ха ХаХа":

    480 год.блатните роби москаля са ВАСАЛИ на Монголо-Татарската Орда! Мъй..Узкие -- Глаьоузкие? Да?
    Хахаха
    Великите Българи са Истинските наследници на Траките, не-- грамотен ху--- Есос! Хахаха
    Виж резултатите от Генетичните изследвания на българите!
    Хахахахаха

    Коментиран от #124, #125

    21:19 27.09.2025

  • 123 Руснаците бяха крепостни

    3 6 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #130, #131

    21:23 27.09.2025

  • 125 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    3 4 Отговор

    До коментар #121 от "Хахаха":

    Древният Български календар е най- точният в Човешката ИСТОРИЯ и датира от 7250 години!
    Справка ЮНЕСКО
    А измислената русия е създадена през 1724 год,

    21:24 27.09.2025

  • 126 Опа

    3 4 Отговор
    Коя е Европа да забранява или разрешава на Украйна...

    21:26 27.09.2025

  • 127 граф Монте Кристо

    4 3 Отговор
    Запада превърна Украйна в джурасик парк,развъдиха рептилоидите като зеления комодски варан,урсулите му се възхищават,не само му прощават глупашките пакости с дроновете,но му дават да разбере,че може и повече да си позволи,нали ще се припише на руснаците.

    21:26 27.09.2025

  • 128 Прилика

    3 3 Отговор
    Дий коню, дий.

    21:26 27.09.2025

  • 129 Копейкотрошач

    2 3 Отговор

    До коментар #124 от "Идиотино":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #135

    21:26 27.09.2025

  • 130 Факт

    3 6 Отговор

    До коментар #123 от "Руснаците бяха крепостни":

    През 19 век пияните блатници край блатата продават децата си направи на улицата като...курици! Факт
    Виж документите

    Коментиран от #144

    21:26 27.09.2025

  • 131 Сега ние сме роби

    2 5 Отговор

    До коментар #123 от "Руснаците бяха крепостни":

    5 американски бази ни окупирана е ние ги издържаме.
    Българин там не влиза.
    В Оризаре влязоха въоръжени американци и робите по очи но земята.
    Платихме с 30% по скъпо от Ф 35 ...Ф 16.и то 6 г.по рано
    Защо не летят бе турук?

    Коментиран от #134, #136

    21:27 27.09.2025

  • 133 доктор

    3 4 Отговор

    До коментар #73 от "Последния Шоп":

    Руска нация няма.

    21:27 27.09.2025

  • 134 Изпражнението гайтанджиева

    3 4 Отговор

    До коментар #131 от "Сега ние сме роби":

    Това са руски фейкове.

    Коментиран от #139

    21:28 27.09.2025

  • 136 Оди у Русиа

    3 4 Отговор

    До коментар #131 от "Сега ние сме роби":

    На свободата.

    Коментиран от #141

    21:29 27.09.2025

  • 137 1111

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ето го фашизма":

    Според мен, друг е никокрадецът. Наш Стойенчо няма толкоз акъл.

    21:29 27.09.2025

  • 138 граф Монте Кристо

    3 3 Отговор
    Видяхте ли го зеления комодски варан как мутира ,какъв благовиден младеж беше преди няколко години,а сега нахмУрен,подпухнал,брадясал и навъсен.

    21:30 27.09.2025

  • 139 Руски са

    2 3 Отговор

    До коментар #134 от "Изпражнението гайтанджиева":

    На Най......
    Колегата е точен неучен некадърнико

    21:30 27.09.2025

  • 140 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "Идиотино":

    Не само роби на монгольята! 140 год, са роби и във Великото ЛИТОВСКО КНЯЖЕСТВО, ..не-- грамотен при-- Мат
    Хахахаха

    Коментиран от #145

    21:31 27.09.2025

  • 142 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Последния Софиянец":

    Азов режат руски тикви в Покровск.

    Коментиран от #150

    21:32 27.09.2025

  • 143 аха да ама не

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Последния Шоп":

    абе гений, тая тъпня сам ли я измисли, без чужда помощ? Да, наборна служба има, но не е 3 години, така е било в СССР, чул си за някакъв Казахстан, но не знаеш какво е, ами виж го на картата. Хибрид или ГМО?

    21:32 27.09.2025

  • 144 Нормално

    5 4 Отговор

    До коментар #130 от "Факт":

    Това не са хора а москали -- ДО-- БИТЪЦИ

    Коментиран от #148

    21:33 27.09.2025

  • 146 граф Монте Кристо

    1 0 Отговор
    Това става ,защото си е продал душата на дявола,постепенно се превръща във велзевул,мефистофел.

    21:34 27.09.2025

  • 147 Сус бе

    4 2 Отговор
    Кон! отиде влайната.

    21:34 27.09.2025

  • 148 Кажи бе

    3 3 Отговор

    До коментар #144 от "Нормално":

    Турски екскраменте

    21:34 27.09.2025

  • 149 Мъй р..узкие

    2 1 Отговор
    Пи--- Здоузкие
    Хихихихихи....

    21:37 27.09.2025

  • 150 Азовци

    5 5 Отговор

    До коментар #142 от "Българин":

    Облечени като жени бягат от Покровск, както бягаха и в Мариупол

    Коментиран от #158

    21:38 27.09.2025

  • 151 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера!

    21:39 27.09.2025

  • 152 горски

    3 0 Отговор
    ООН вече е доказано вредна и трябва да се закрие. Тя взема периодично грешната страна и вместо да помага , точно обратното тя толерира и провокира всички ислямисти да се обединят и да насочат тяхното внимание към Европа. Точно това ще донесе нейното унищожение. Кой ще понесе отговорността тогава ? Русия и Китай трябва да дадат атома на Иран, така както краварника даде еднолично атома на ч@ф@дите и ще има мир в Близкия Изток. САЩ нямат нито сили, нито ресурси за каквато и да е война, даже и с някои козари от гори Тилилейски. Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от САЩ, и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери. Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия, представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    21:39 27.09.2025

  • 153 Фокевулф

    2 0 Отговор
    К,iiew,като Дрезден.И край.

    21:39 27.09.2025

  • 154 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    Така е... европейците много скоро ще накажат руското дyпe с анaлeн лужрикaнт.....

    21:40 27.09.2025

  • 160 Четвъртия Райх

    2 4 Отговор
    трябва да загуби поредната си война.
    Явно на рашистите не им изнася, ама тряба да имат Афганистон-2!

    21:47 27.09.2025

  • 161 България

    2 2 Отговор

    До коментар #155 от "Каква русия ма пее ..РАС ?!?":

    Респект, БЪЛГАРИНО!

    21:47 27.09.2025

  • 162 гумата

    2 4 Отговор
    Руските азиатци вече не крият, че нямат нищо християнско в държавата Русия.

    21:51 27.09.2025

  • 163 Катунар

    1 1 Отговор
    Катуна се събира, събира...
    Катуна се събира, събира...

    22:08 27.09.2025

  • 164 Така трябва да бъде!

    2 2 Отговор
    Кремълската Сатрапия трябва да е в Азия, Желязна стена между Европа и нея.

    Си, Миди и Ким ще изстискат Русийката като 🍋!

    22:10 27.09.2025

  • 165 аz СВО Победа80

    1 1 Отговор
    🤣🤣🤣 Конската глава Лавров говори пред напълно празната зала на ООН.Някой щял да напада пропадналата му държава🤣🤣🤣

    22:13 27.09.2025

  • 166 Какащия в куфарчета

    2 1 Отговор
    дано си носи повече, че в Индия ще хване дезинтерия.

    22:17 27.09.2025

  • 167 Българска поговорка

    3 2 Отговор
    На арменски конь зъбите не с гледат.

    22:20 27.09.2025

  • 168 Един

    1 0 Отговор
    Там му е мястото.

    22:24 27.09.2025