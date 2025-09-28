Новини
Сеул не може да плати 350 милиарда долара на САЩ за митническа сделка

28 Септември, 2025 04:08, обновена 28 Септември, 2025 04:11 615 1

Тръмп обяви тази седмица, че Южна Корея ще предостави парите "предварително", припомня The Indian Express

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея не може да плати 350 милиарда долара на САЩ съгласно тарифната сделка, която предложи президентът Доналд Тръмп, пише The Indian Express, цитиран от ФОКУС.

През юли месец Южна Корея и САЩ постигнаха споразумение за намаляване на митата върху южнокорейските стоки от 25% до 15%. По това време Сеул обеща 350 милиарда долара инвестиции за американски проекти.

Тръмп обяви тази седмица, че Южна Корея ще предостави парите "предварително".

"Позицията, за която говорим, не е тактика за преговори, а по-скоро обективно и реалистично не е ниво, с което можем да се справим. Не сме в състояние да платим 350 милиарда долара в брой" обясни съветникът по националната сигурност на Южна Корея Ви Сунг-лак.

Южнокорейският президент Ли Дже Мьон също каза миналата седмица, че подобно плащане може да дестабилизира икономиката на страната.

Очаква се обаче Сеул и Вашингтон да постигнат споразумение по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), на която Южна Корея ще бъде домакин следващия месец и се очаква американският президент да присъства.


Южна Корея
