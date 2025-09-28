Новини
The Telegraph: Олена Зеленски е възмутена, че Лондон допуска руската оперна прима Анна Нетребко до "Ковънт Гардън" ВИДЕО

28 Септември, 2025 07:38, обновена 28 Септември, 2025 07:47 730 35

Първата дама на Украйна била "неприятно изненадана"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази възмущение от решението на Кралската опера да предостави разрешение за изпълнение на руската оперна певица Анна Нетребко британския вестник The Telegraph.

„Първата дама на Украйна заяви, че е „неприятно изненадана“ от решението на Кралската опера да подкрепи Нетребко, което на практика слага край на неофициалния културен бойкот на руските артисти по време на тригодишния конфликт“, се казва в статията.

Изданието припомня, че Нетребко, смятана от някои за най-великото сопрано в света, изпълнява главната роля в „Тоска“ и ще се завърне в Ковънт Гардън тази година, за да се изяви в „Турандот“.

„В отговор на коментарите на Зеленска, Кралският балет и опера защитиха решението си да позволят на руската певица да се завърне в Ковънт Гардън“, се подчертава в статията.

На 8 септември Daily Mail съобщи, че посланикът на Украйна във Великобритания Валерий Залужни е нарекъл допускането на руската оперна певица Анна Нетребко да се изяви в Лондон "предателство".

Той нарече концерта в Кралската опера „тест“ за най-близкия съюзник на Киев, Великобритания.


Великобритания
  • 1 Петър

    40 1 Отговор
    Тоя тюфлек пък кога има време от пазаруване по парижките бутици да се изтропа?

    07:50 28.09.2025

  • 2 Чунчо

    37 1 Отговор
    тази коя е , че да се възмущава !? фактор от глобално значение !? утре ще я забравят , а Нетребко ще остане в музикалната история !

    07:50 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Илиян

    3 30 Отговор
    И аз съм възмутен
    Толкова ли няма къде да пее във Русия
    Явно всички там са на ниво външни Тоалетни

    07:51 28.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    4 14 Отговор
    Тази прима не е рускиня !!!
    Чистокръвна татарка 😁

    Коментиран от #12

    07:52 28.09.2025

  • 6 Българин

    23 2 Отговор
    Тия недоразумения от клана зелески,съвсем се самозабравиха,скоро ще почнат и нощните им изтървания.

    07:52 28.09.2025

  • 7 Бъдеще

    26 1 Отговор
    Тия си мислят, че командват света... Но всъщност командват само по глупавата му част. На останалите им е ясно що за стока са хох....

    07:52 28.09.2025

  • 8 Ужас

    2 23 Отговор
    Как може да пущат Рускини на публично място
    Местата им са на тъмно по бардаци и мазета

    Коментиран от #30

    07:53 28.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аква

    24 2 Отговор
    Някоя си зеленска иска да пее вместо великата Нетребко. Дайте й възможност! Що не си на фронта ма, оленче?

    07:54 28.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 доктор

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #17, #23

    07:54 28.09.2025

  • 13 Пак ли ве...?!

    15 2 Отговор
    Последно бе ,,възмутена" от... Мелания Тръмп,че не пожела среща с нея...!

    07:55 28.09.2025

  • 14 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ТАЗИ ОЛЕНА,ДАНО Я ИЗНЕНАДАТ В ТИЛ! ОТПАДЪЦИ ДОЛНИ!

    Коментиран от #29

    07:55 28.09.2025

  • 15 Черна станция

    10 2 Отговор
    И защо ма, Зелена еуглено? Тя рускинята да няма да агитира публиката си с реч с оперно пеене. Пръскайте се от злоба нацитата, те и онези ви гледат сеира и ви дразнят, щото и те знаят, че не сте стока....

    07:56 28.09.2025

  • 16 Ти да видиш

    3 8 Отговор
    Ватенката иска да пее в Лондон.За западна валюта.

    Коментиран от #25, #33

    07:57 28.09.2025

  • 17 Диагностицик

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Всъщност, Русофобията е атлантическа болест водеща до умствени поражения с непредвидими последици

    07:57 28.09.2025

  • 18 Някой

    10 1 Отговор
    Аха, но тези микробруранци не са възмутени, че Зеленска има 20 имения по света с крадени пари от помощите на Украйна. Кара изключително скъпи коли и има изключително скъпи бижута. Това 1вноме нормално за ненормалния запад.

    07:57 28.09.2025

  • 19 име

    8 3 Отговор
    Киевската хунта се прави на много изненадана и разстроена, че спонсорите и ще я изтъргуват. Реално не им пука, щото са си накупили поне по 10 имота по света, отделно от банковите сметки.

    Коментиран от #28

    07:57 28.09.2025

  • 20 Коя

    6 0 Отговор
    Е тази ????

    07:57 28.09.2025

  • 21 На снимката...

    9 1 Отговор
    Оленка много се е подстригала,като момченце...!
    Май се стяга за фронта...?!

    07:58 28.09.2025

  • 22 да питам

    2 2 Отговор
    Нетребко , на кого му требе ?

    Коментиран от #32

    07:59 28.09.2025

  • 23 Но пък

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    има американска нация, нали? И съвсем скоро европейска нация

    08:00 28.09.2025

  • 24 Това недоразумение

    6 0 Отговор
    Защо се обажда, че на кого му пука за Олена. Това се е ОО. Никой не ги понася тия наглеци. Колкото и пари да имат, аристокрация не ги приема, нямат произход и те и парите им.

    08:00 28.09.2025

  • 25 Не да...,,иска"...!

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    Те я КАНЯТ...!
    Защото е световен талант!

    08:00 28.09.2025

  • 26 аz СВО Победа80

    0 4 Отговор
    Конската глава Лавров говори пред празна зала в ООН.Някой щял да напада пропадналата му държава.
    🤣🤣🤣

    08:00 28.09.2025

  • 27 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Много нагли тия зеленяци

    08:01 28.09.2025

  • 28 Копеи не философствай!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Марш!!!

    08:01 28.09.2025

  • 29 Град Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Ти , ква си мастия ... 🤭😁 Приспа ли децата ?!

    08:02 28.09.2025

  • 30 Кубрат

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ужас":

    Там е мястото на майка ти и жена ти

    08:03 28.09.2025

  • 31 Мимч

    6 1 Отговор
    Тая кифла и тя започна,като зеления клоун да се изхожда.кой ли пък ще им цепи вече басма.До тук бяха.

    08:03 28.09.2025

  • 32 Да кажа!

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "да питам":

    Требе на световната оперна сцена...!
    Щото е доказан оперен Талант...!
    Но невежите оригиналничат,упражнявайки едната си мозъчна клетка върху името и...

    Коментиран от #34

    08:04 28.09.2025

  • 33 Аз мисля

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    че са я поканили.
    Ако ти, примерно искаш да пееш там за валюта, няма да стане.
    Тъй че си карай на соросови центове!

    08:05 28.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Само питам":

    Ти кой си да питаш кой къде ще пее? Има талант жената. И твоята има ама да свири на комшията.

    08:09 28.09.2025

