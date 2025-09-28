The Telegraph: Олена Зеленски е възмутена, че Лондон допуска руската оперна прима Анна Нетребко до "Ковънт Гардън" ВИДЕО

Съпругата на украинския президент Олена Зеленска изрази възмущение от решението на Кралската опера да предостави разрешение за изпълнение на руската оперна певица Анна Нетребко британския вестник The Telegraph.
„Първата дама на Украйна заяви, че е „неприятно изненадана“ от решението на Кралската опера да подкрепи Нетребко, което на практика слага край на неофициалния културен бойкот на руските артисти по време на тригодишния конфликт“, се казва в статията.
Изданието припомня, че Нетребко, смятана от някои за най-великото сопрано в света, изпълнява главната роля в „Тоска“ и ще се завърне в Ковънт Гардън тази година, за да се изяви в „Турандот“.
„В отговор на коментарите на Зеленска, Кралският балет и опера защитиха решението си да позволят на руската певица да се завърне в Ковънт Гардън“, се подчертава в статията.
На 8 септември Daily Mail съобщи, че посланикът на Украйна във Великобритания Валерий Залужни е нарекъл допускането на руската оперна певица Анна Нетребко да се изяви в Лондон "предателство".
Той нарече концерта в Кралската опера „тест“ за най-близкия съюзник на Киев, Великобритания.
1 Петър
07:50 28.09.2025
2 Чунчо
07:50 28.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Илиян
Толкова ли няма къде да пее във Русия
Явно всички там са на ниво външни Тоалетни
07:51 28.09.2025
5 Pyccкий Карлик 😄
Чистокръвна татарка 😁
Коментиран от #12
07:52 28.09.2025
6 Българин
07:52 28.09.2025
7 Бъдеще
07:52 28.09.2025
8 Ужас
Местата им са на тъмно по бардаци и мазета
Коментиран от #30
07:53 28.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аква
07:54 28.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 доктор
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик 😄":Руска нация няма.
Коментиран от #17, #23
07:54 28.09.2025
13 Пак ли ве...?!
07:55 28.09.2025
14 Боруна Лом
Коментиран от #29
07:55 28.09.2025
15 Черна станция
07:56 28.09.2025
16 Ти да видиш
Коментиран от #25, #33
07:57 28.09.2025
17 Диагностицик
До коментар #12 от "доктор":Всъщност, Русофобията е атлантическа болест водеща до умствени поражения с непредвидими последици
07:57 28.09.2025
18 Някой
07:57 28.09.2025
19 име
Коментиран от #28
07:57 28.09.2025
20 Коя
07:57 28.09.2025
21 На снимката...
Май се стяга за фронта...?!
07:58 28.09.2025
22 да питам
Коментиран от #32
07:59 28.09.2025
23 Но пък
До коментар #12 от "доктор":има американска нация, нали? И съвсем скоро европейска нация
08:00 28.09.2025
24 Това недоразумение
08:00 28.09.2025
25 Не да...,,иска"...!
До коментар #16 от "Ти да видиш":Те я КАНЯТ...!
Защото е световен талант!
08:00 28.09.2025
26 аz СВО Победа80
🤣🤣🤣
08:00 28.09.2025
27 ООрана държава
08:01 28.09.2025
28 Копеи не философствай!
До коментар #19 от "име":Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Марш!!!
08:01 28.09.2025
29 Град Лом
До коментар #14 от "Боруна Лом":Ти , ква си мастия ... 🤭😁 Приспа ли децата ?!
08:02 28.09.2025
30 Кубрат
До коментар #8 от "Ужас":Там е мястото на майка ти и жена ти
08:03 28.09.2025
31 Мимч
08:03 28.09.2025
32 Да кажа!
До коментар #22 от "да питам":Требе на световната оперна сцена...!
Щото е доказан оперен Талант...!
Но невежите оригиналничат,упражнявайки едната си мозъчна клетка върху името и...
Коментиран от #34
08:04 28.09.2025
33 Аз мисля
До коментар #16 от "Ти да видиш":че са я поканили.
Ако ти, примерно искаш да пееш там за валюта, няма да стане.
Тъй че си карай на соросови центове!
08:05 28.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахаха
До коментар #34 от "Само питам":Ти кой си да питаш кой къде ще пее? Има талант жената. И твоята има ама да свири на комшията.
08:09 28.09.2025