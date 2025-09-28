Новини
Свят »
Украйна »
Руснаците нанесоха щети на представителството на ЕС и посолството на Полша в Киев
  Тема: Украйна

Руснаците нанесоха щети на представителството на ЕС и посолството на Полша в Киев

28 Септември, 2025 20:00, обновена 28 Септември, 2025 20:03 485 15

  • киев-
  • щети-
  • атаки-
  • русия

Повредени са автомобили, паркирани пред сградата на европейската институция

Руснаците нанесоха щети на представителството на ЕС и посолството на Полша в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представителството на Европейския съюз и посолството на Полша в Киев са понесли щети при снощната масирана руска бомбардировка по украинската столица.

Това съобщи изданието "Украинска правда", цитирана от БНР, като се позова на посланика на ЕС и на говорител на полското министерство на външните работи.

Повредени са автомобили, паркирани пред сградата на европейската делегация, уточнява във "Фейсбук" посланик Катарина Матернова.

Няма пострадали в двете сгради, за разлика от други места в Киев, където загинаха четирима мирни жители, а десетки други бяха ранени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    15 0 Отговор
    ХУйбава работа

    20:05 28.09.2025

  • 2 Ми кво правят

    16 1 Отговор
    тези посолства и представителства в Киев?

    20:05 28.09.2025

  • 3 Мдаа

    12 0 Отговор
    Разделете 2 100 000 жертви от украинска страна на 1313 дни и се получава много добро число за СВО! Получава се по 1600 украински войници безврътватни загуби на ден от кървавия диктатор!

    20:06 28.09.2025

  • 4 Фашизъм

    0 12 Отговор
    Рос сия започна необявена война срещу ЕС. ЕС има права да се отбранява с всички средства.

    20:06 28.09.2025

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Според мен , не случайно !!! Закачили са им обеца!!!

    20:07 28.09.2025

  • 6 Един

    10 0 Отговор
    Зер гоод бих казал аз! Тре биен или направо Бардзо добри как ше го рече пане!
    Още от същото моля!

    20:07 28.09.2025

  • 7 Западните лъжи край нямат❗

    7 0 Отговор
    „Хибридната атака“ с дронове се оказаха птици, звезди и самолети в Дания", стана ясно от изявлението на местната полиция.
    Тук кога ще ни уведомите❓

    20:08 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    0 1 Отговор
    Това е началото на третата световна, стягайте мешките за фронта

    20:09 28.09.2025

  • 10 Българин ..

    2 0 Отговор
    И КИЕВ Е РУСКИ!!!ЗАТОВА РУСНАЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА ГО РАЗРУШАВАТ!

    20:10 28.09.2025

  • 11 Бензъл

    2 0 Отговор
    Щом е в Украйна е легитимна цел.Дребния им го каза в прав текст

    20:10 28.09.2025

  • 12 Удри Вова,

    2 0 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йe6eM фашистичку!

    20:11 28.09.2025

  • 13 Смешници

    0 0 Отговор
    Автомобилите са служебни. Ходете в църква или катедрала да запалите по една свещичка че вие сте живи защото не са искали да ви.....!

    20:11 28.09.2025

  • 14 000

    0 0 Отговор
    Край, ес вече ще набие Русия :)

    20:13 28.09.2025

  • 15 Путин е мекушав

    0 0 Отговор
    Каза преди години : Брат ми сгреши, но ми е брат
    Гърми до основи тези мръсници без жал

    20:13 28.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания