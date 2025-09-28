Руснаците нанесоха щети на представителството на ЕС и посолството на Полша в Киев

Представителството на Европейския съюз и посолството на Полша в Киев са понесли щети при снощната масирана руска бомбардировка по украинската столица.

Това съобщи изданието "Украинска правда", цитирана от БНР, като се позова на посланика на ЕС и на говорител на полското министерство на външните работи.



Повредени са автомобили, паркирани пред сградата на европейската делегация, уточнява във "Фейсбук" посланик Катарина Матернова.



Няма пострадали в двете сгради, за разлика от други места в Киев, където загинаха четирима мирни жители, а десетки други бяха ранени.