Русия съобщи за свалени 84 украински дрона за една нощ

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
„За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщи ведомството, цитирано от ТАСС.
Според информацията, за периода между 23:00 ч. на 28 септември и 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона. От тях:
-
24 са ликвидирани над Брянска област;
-
21 – в Белгородска област;
-
4 – в района на Москва.
