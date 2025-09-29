Новини
Русия съобщи за свалени 84 украински дрона за една нощ

29 Септември, 2025 08:42 734 26

Най-много безпилотни апарати са прехванати над Брянска и Белгородска област

Русия съобщи за свалени 84 украински дрона за една нощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

„За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, съобщи ведомството, цитирано от ТАСС.

Според информацията, за периода между 23:00 ч. на 28 септември и 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона. От тях:

  • 24 са ликвидирани над Брянска област;

  • 21 – в Белгородска област;

  • 4 – в района на Москва.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор
    РФ загуби войната още първата седмица/всичко друго е очакване на края-данъците в бюджета им са скочили двойно...пък за дроновете..велика СИЛА а?

    Коментиран от #10

    08:45 29.09.2025

  • 2 КИIВ

    5 2 Отговор
    И тая нощ нашите руzzкие братья ни освободиха ...

    08:46 29.09.2025

  • 3 Възраждане

    6 2 Отговор
    Това е долна и гнусна провокация на отиващия си неонацистки режим. Всеки такъв дрон ще бъде незабавно свален

    08:47 29.09.2025

  • 4 Точен

    12 1 Отговор
    Факти, я сега да съобщите, че Русия изстреля над 550 дрона и 30-на ракети през нощта, като 10 завода в Киев са на решето, жп линии в Одеска област са спрени изцяло, удари има в Запорожка, Днепропетровска, Николаевска, Сумска, Харковска, в Чернигов и Полтава. 7 жилищни блока в украйна са поразени от... украинското /чети: западното/ ПВО. Не виждам никаква информационна почтеност, което е първата задача на журналистиката.

    Коментиран от #6, #9

    08:48 29.09.2025

  • 5 Тов. Членин

    1 2 Отговор
    Таваришч Путин , мы ти се кунемо !

    08:50 29.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Точен":

    тва нещо като за хвалене ли е?

    Коментиран от #11

    08:51 29.09.2025

  • 7 Пич

    6 1 Отговор
    Руснаците ги пукат като пуканки , а нато- тю не знае ни какви са , нито какво става , а още по малко - как да ги свали !!! А кажи А !!! Каква е разликата в нивото ?!

    08:51 29.09.2025

  • 8 Ивайло Табаков

    2 0 Отговор
    Добре, че не е имало жертви и материални щети. Много страхливо е да пращаш адски машини, целящи смърт и разрушения произволно. Не е мъжко

    08:51 29.09.2025

  • 9 Целта на журналистиката

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точен":

    беше да информира, а в последните години те се превърнаха в дезинформатори.

    Коментиран от #18

    08:52 29.09.2025

  • 10 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Многоходов съм а и 10 млн вати струват 10 рубли ахахах

    08:53 29.09.2025

  • 11 Точен

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не, просто тези 84 дрона не си заслужават вниманието. Смешно число са на фона на огромните постижения на непобедимата и безаналогова армия срещу укронацистите и НАТО.

    Коментиран от #17

    08:53 29.09.2025

  • 12 А украйна изтреля

    3 2 Отговор
    28
    Но за Русия Политиката на Лъжата е закон Божии

    08:55 29.09.2025

  • 13 Факт

    2 2 Отговор
    Всички западни военни специалисти очакваха Русия да смаже Украйна за 2 седмици, но не предвидиха, че в Русия всички са многоходови. Всички купейки също са многоходови.

    Коментиран от #15

    08:55 29.09.2025

  • 14 И накрая Хартиеният Тигър се оказа

    2 1 Отговор
    Панаиржийска мечка без зъби и нокти

    08:56 29.09.2025

  • 15 Герберистан

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    В България има повече многоходови отколкото в Русия и Гана, където 99% са многходови.

    08:57 29.09.2025

  • 16 Той ако не беше Педо Фил

    1 2 Отговор
    Нямаше да нападне Украйна

    08:57 29.09.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Точен":

    хм...представяш ли си..примерно Панама да бомби САЩ с дронове-нека да са 8 , не 88 , кво ще стане?щот нали изкарвате Украина на такова ниво?

    08:59 29.09.2025

  • 18 Много правилно

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Целта на журналистиката":

    Виждаме как Руската Журналистика е на практика Фабрика за дезинформация концентрирана във Пропагандната малина на един Диктатор

    08:59 29.09.2025

  • 19 Нищо интересно

    4 2 Отговор
    Дроновете са сравнително лесна мишена. Да видим какво ще стане когато излетят балистичните ракети към Москва.

    Коментиран от #22

    09:00 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хм...

    4 1 Отговор
    Прави ми впечатление, че напоследък доста статии касаещи у крайна не са в раздел у крайна.
    Да не би щото 6060÷78? Или 1000÷0? А може би 1000÷19 и 1000÷24?
    Много ми се ще някое евроатлантическо розАво пони да ме осветли...

    09:04 29.09.2025

  • 22 Ватите ще Ревът

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо интересно":

    Като Путин за 13 годишно момче

    09:06 29.09.2025

  • 23 мдаааа

    2 2 Отговор
    Руснята се е доказала , че може само да руши ... А некой да ме обори ...

    09:06 29.09.2025

  • 24 Факти

    3 1 Отговор
    Затова в Белгород няма ток, нали? Дайте нещо за загубата на Путин на изборите в Молдова.

    09:14 29.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 си дзън

    0 0 Отговор
    Да припомня: преди две години беше свален 1 дрон на 84 дни, сега 84 дрона за ден.
    Укрите вдигат оборотите.

    09:59 29.09.2025

