Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на Израел

Иран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на информация на иранската медия „Мизан“, предава БТА.

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.

Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, като цитира данни от доклад на базираната в Норвегия организация за правата на човека „Хенгау“.

Според организацията, 404 от екзекуциите са извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.