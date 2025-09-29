Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на Израел

Иран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на информация на иранската медия „Мизан“, предава БТА.
Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.
Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, като цитира данни от доклад на базираната в Норвегия организация за правата на човека „Хенгау“.
Според организацията, 404 от екзекуциите са извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:05 29.09.2025
09:06 29.09.2025
09:39 29.09.2025