Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на Израел

29 Септември, 2025 08:54 534 3

Правозащитници: над 1000 екзекуции в страната само за девет месеца

Иран екзекутира мъж за шпионаж в полза на Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран екзекутира днес мъж, обвинен в шпионаж за Израел, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на информация на иранската медия „Мизан“, предава БТА.

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл.

Миналия понеделник ДПА информира, че повече от 1000 души са били екзекутирани в Иран през първите девет месеца на настоящата година, като цитира данни от доклад на базираната в Норвегия организация за правата на човека „Хенгау“.

Според организацията, 404 от екзекуциите са извършени след избухването на войната между Иран и Израел през юни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 0 Отговор
    Само така се действа с "демократите"

    09:05 29.09.2025

  • 2 Путин

    3 0 Отговор
    Едно време имаше народен съд за "демократите" и държавата стана нормална.

    09:06 29.09.2025

  • 3 БРАВО !!!

    1 0 Отговор
    А лоша новина има ли ?

    09:39 29.09.2025

