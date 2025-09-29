Тайван настоява за равноправно участие в ICAO за гарантиране на авиационната безопасност

Тайван от години е изправен пред ограничението да не може да се включва в редица международни организации заради натиска, упражняван от Китай. Това лишава международната общност от ценен опит и експертиза, които страната би могла да сподели. Въпреки това Тайван продължава да доказва своята готовност да допринася активно за глобалното развитие и безопасност. Международната организация за гражданска авиация (ICAO) е пореден пример за подобна изолация.

Във връзка с предстоящата 42-ра сесия на Общото събрание на Международната организация за гражданска авиация (ICAO), министърът на транспорта и съобщенията на Тайван Чен Ши-кай отправя апел страната да бъде включена в дейността на организацията. Ето и неговото изявление по темата:

"Международната организация за гражданска авиация (ICAO) свиква своето Общо събрание веднъж на три години. По време на форума се провеждат многостранни срещи и дискусии за изготвяне на глобални правила и стандарти за гражданско въздухоплаване. Решенията, взети там, се спазват от държавите и осигуряват безопасен и подреден растеж на международния въздушен транспорт.

От 23 септември до 3 октомври в Монреал, Канада, ще се проведе 42-рата сесия на Общото събрание на ICAO. В съответствие със своята дългосрочна стратегия „Безопасно небе, устойчиво бъдеще“, организацията подчертава необходимостта от сътрудничество с всички заинтересовани страни – държави членки и нечленки, неправителствени организации и частния сектор. В този контекст Тайван отправя призив към ICAO да допусне неговото пълноценно участие в събранието, техническите срещи и механизми, за да бъдат гарантирани авиационната безопасност и устойчивото развитие.

Задоволяване на регионалните нужди за безопасност и развитие на авиацията

Информационният регион за полети Тайпе (FIR Taipei) обхваща една от най-натоварените зони в Източна Азия. Той е незаменима част от мрежата на ИКАО с над 300 FIR-а. Администрацията за гражданска авиация на Тайван (CAA) е единственият орган, отговорен за надзора на FIR Taipei. Тя предоставя широк спектър от информационни услуги и управлява въздушните маршрути, за да осигурява безопасност и ефективност за всички полети и пътници, пристигащи, излитащи или преминаващи транзитно през FIR Taipei.

От гледна точка както на управлението на риска, така и на безопасността, ICAO следва да позволи на CAA на Тайван да участва равнопоставено с надзорните агенции на други FIR. Това ще гарантира, че FIR на Тайпе може да комуникира директно с други FIR, както и с ICAO, за да осигури свободния поток на навременна информация.

Въпреки че няма правомощия над FIR Taipei, Китай през последните години едностранно обявява временни опасни зони, резервира въздушно пространство и установява военни тренировъчни зони в рамките на FIR Taipei. Той не спазва изискването на ICAO за предварително уведомяване най-малко 7 дни преди такива действия, което сериозно компрометира безопасността на полетите в FIR Taipei и съседните FIR-и.

Световната авиация е изправена пред много природни и причинени от човека предизвикателства, като например изменението на климата, банките за пренос на електроенергия (power banks) и международните геополитически конфликти. Тайван, който е отговорен за значителния трафик през Тайпейския FIR, полага всички усилия да бъде отговорен участник в международната авиационна общност. За да подкрепи регионалната безопасност на полетите, Тайван отново призовава ICAO да признае значението на Тайпейския FIR и участието си в ICAO.

Постигане на безопасно небе и устойчиво бъдеще

CAA прави всичко възможно да събира информацията, която може, чрез косвени канали. Тя също така кани авиационни експерти от други страни да провеждат курсове за обучение. Това ѝ помага да постигне международните стандарти за управление на авиационната безопасност. Тя също така приема или променя разпоредби, системи и процедури в съответствие със стандартите на ICAO по начини, които са от полза за глобалната и регионалната авиационна безопасност. Например, CAA е инициирала Държавна програма за безопасност и си сътрудничи със заинтересованите страни в авиационната индустрия чрез тази програма за установяване на системи за надзор на безопасността. Това е допринесло за изключителните резултати на Тайван по отношение на безопасността. Между 2020 и 2024 г. честотата на инциденти с турбореактивни и турбовитлови самолети е нулева (нула произшествия на милион полети). Авиационната индустрия на Тайван също показва впечатляващи резултати – например EVA Air е призната за една от най-безопасните авиокомпании в света от AirlineRatings.com и заема седмо място през 2025 г.

В подкрепа на устойчивото развитие на авиационния сектор CAA включи в националното законодателство схемата CORSIA за компенсиране и намаляване на въглеродните емисии и през април 2025 г. стартира пилотна програма за устойчиво авиационно гориво. Това демонстрира решимостта на авиационната индустрия на Тайван да предприеме конкретни стъпки към нулева нетна трансформация.

Въпреки тези усилия, за да има достъп до навременна и пълна информация, CAA трябва да бъде допусната до участие в техническите срещи и обученията, организирани от ICAO. Организацията следва да действа в духа на инициативата си „Никой да не бъде изоставен“, за да поправи факта, че CAA все още е изключена от нейните дейности.

Тайван се нуждае от вашата подкрепа

Авиационната безопасност не познава граници. В продължение на десетилетия CAA е наложила и поддържала най-високите стандарти за обслужване и безопасност за Тайпейската FIR, като същевременно е спазвала стандартите и препоръчителните практики на ICAO. Като заинтересована страна в международната авиационна общност, Тайван споделя отговорността за гарантиране на регионалната и глобалната авиационна безопасност. Чрез участието си в ICAO, Тайван ще може да продължи да работи с други страни, за да допринесе за по-нататъшното развитие на световната авиация и благосъстоянието на цялото човечество.

ICAO ще свика 42-рото си събрание на тема „Безопасно небе, устойчиво бъдеще“. Време е ICAO да привлече Тайван. С участието си Тайван може да допринесе със своя професионален опит в преследването на визията на ICAO за по-безопасно небе и по-устойчиво бъдеще. CAA на Тайван е ангажирана да работи с международната общност за прилагане на стандартите и препоръчителните практики (SARPs)."