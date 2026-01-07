Новини
Италия подкрепя сигурността на Украйна, но няма да изпраща войски
Италия подкрепя сигурността на Украйна, но няма да изпраща войски

7 Януари, 2026

Джорджа Мелони потвърди участие на страната в гаранциите за мир чрез коалицията, без разполагане на италиански сили на терен

Италия подкрепя сигурността на Украйна, но няма да изпраща войски - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия няма да изпраща свои военни в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност, посочва изявление на правителството след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, предава Фокус.

В документа се отбелязва, че министър-председателят Джорджа Мелони е потвърдила подкрепата на Италия за сигурността на Украйна, като същевременно е подчертала някои ключови позиции на страната. Сред тях е изключването на разполагането на италиански войски на украинска територия.

„Доброволният характер на участието на страните от коалицията в многонационалните сили и спазването на конституционните процедури по отношение на решенията в подкрепа на Украйна при евентуално нападение, както е посочено в приетата декларация, отразяват принципите, които Италия многократно е потвърждавала“, се казва още в изявлението.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „Коалицията на желаещите“. По време на срещата лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерението да разположат сили в Украйна при сключване на бъдещо мирно споразумение. Българският премиер Росен Желязков отбеляза, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна.


  • 1 Вашето мнение

    21 0 Отговор
    За сметка на това в България има около 100 000 прайдаджии готови веднага да поемат и да пазаят украйна.

    Коментиран от #24

    10:33 07.01.2026

  • 2 Театър "Сълза и смях 🎭"

    21 0 Отговор
    😂😂😂а бяха най-отворените с Франция

    Коментиран от #8

    10:34 07.01.2026

  • 3 що така

    16 0 Отговор
    май мераклиите от коалицията на мераклиите не са толкова много.

    10:35 07.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    24 0 Отговор
    А Нелегитимният вече Сламен Желязков обеща ВСИЧКО -
    " страната ни ще участва във всички сфери"😡😡

    10:36 07.01.2026

  • 5 Пич

    23 0 Отговор
    А при нас Роско разписва, но може ли някой да ми припомни ако съм пропуснал - като какъв разписва Роско ?! Имахме ли решение на народното събрание , или поне - на министерския съвет ?!

    10:36 07.01.2026

  • 6 Джоржо Мелони

    21 0 Отговор
    Ние помним Сталинград.

    10:37 07.01.2026

  • 7 Руски колхозник

    19 0 Отговор
    Коалицията на желаещите ще си остане Коалиция на желаещите...а Коалиция на действащите си остава мит.

    10:37 07.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":

    Коалиция на жеЛАЕЩИТЕ, сър❗

    10:37 07.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    20 0 Отговор
    Факта, че германия, италия, испания и полша не щат и да чуят за изпращане на войски в Русия говори достатъчно за живия спомен от четиридесетте години, когато Расия сама размаза нациските им мутри.

    10:37 07.01.2026

  • 10 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    16 0 Отговор
    Не хареса тази новина

    10:37 07.01.2026

  • 11 Росен Желязков

    16 0 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна

    Коментиран от #16

    10:38 07.01.2026

  • 12 горски

    18 0 Отговор
    Желязков понеже е "железен" ,ще се съгласи България наковалня да стане,но да е балрабар Петко с мъжете.Иначе Малони,като жена с опит,направи елегантна чупка в кръста .

    10:39 07.01.2026

  • 13 Див селянин

    5 2 Отговор
    На Джорджа Мелони, мога да и ра3пукам 3@дника и големите 6алони

    10:39 07.01.2026

  • 14 си дзън

    0 16 Отговор
    Няма и нужда от чужди войски. 800 000 въоръжена до зъби армия е достатъчна гаранция.

    10:42 07.01.2026

  • 15 Берлускони Италиано Бабаито

    11 1 Отговор
    Навремето...тази нарк0манка, беше голяма калпа3анка

    10:42 07.01.2026

  • 16 Хасковски каунь

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Росен Желязков":

    Не каски, а сини войнишки дочени гащи.
    Пообъркал си се

    10:42 07.01.2026

  • 17 И аз подкрепям Украйна,

    12 0 Отговор
    пари няма действайте, плащайте в натура!?

    10:42 07.01.2026

  • 18 Ах Ох

    11 0 Отговор
    Жилиазку също го желае.

    10:45 07.01.2026

  • 19 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Ами да изпращат бе. Ще има да ги брулят лешнищи и цъфнали китки.

    10:50 07.01.2026

  • 20 Желязков отбеляза, че страната ни ще ...

    10 0 Отговор
    Да припомня за по младите че:
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    Коментиран от #29

    10:51 07.01.2026

  • 21 Уникален атлантически боклук

    8 0 Отговор
    (Българският премиер Росен Желязков отбеляза, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна).....

    10:53 07.01.2026

  • 22 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    Направо да пращат Украйна в Гренландия да ни брани от Тръмп.

    10:53 07.01.2026

  • 23 Факти

    0 11 Отговор
    Слагайте ядрено оръжие в Украйна и не се занимавайте с глупости. Войски с огромна издръжка да стоят там и да си клатят краката. По-добре тези хора да се занимават с нещо продуктивно. Събирате се тайно, вземате решение, инсталирате атома и после го обявявате като свършен факт. Путин да реве колкото си иска. Да даваме 5% за отбрана и да издържаме армии е толкова безсмислено. За какво е измислен тоя атом?

    Коментиран от #27

    10:54 07.01.2026

  • 24 Точно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    тях имаше предвид джелезку, като отбеляза че България ще участва във всички сфери в които има капацитет, което всъщност е добре, защото само така действително може да се намали този капацитет.

    10:54 07.01.2026

  • 25 Дедо ви....

    6 0 Отговор
    Да де ама сащ нито ще изпращат войски нито подкрепят сигурността на поквайнината. И ко стана....

    10:59 07.01.2026

  • 26 Премиерчето дЖилезку

    6 0 Отговор
    По известен като "кухарката с водопада" пак изкърти миФката ....

    Коментиран от #31

    11:09 07.01.2026

  • 27 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Одтроумника нали работи само анонимно!

    11:10 07.01.2026

  • 28 Запомнете го ей младите!

    3 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..

    11:11 07.01.2026

  • 29 Винаги

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Желязков отбеляза, че страната ни ще ...":

    съм казвал, че нашите в Кербала дето ги избиха като кучета не са никакви герои а военно престъпници, авантюристи отишли на хиляди километри от България само и единствено за да пострелят по хора. Какви герои са това?

    Коментиран от #32

    11:12 07.01.2026

  • 30 Премиерчето дЖилезку

    5 0 Отговор
    По известен като "кухарката с водопада" се очертава да е първият премиер на който бай Ставри ще му опъне шортите в централният софийски....

    11:13 07.01.2026

  • 31 Водопроводчика

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Премиерчето дЖилезку":

    А ве писна ми вече да я слагам тая миФка - мине не мине време все ще я изкърти някой, все изкъртена я намирам - аман вече.

    11:19 07.01.2026

  • 32 Много ясно колега, че

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Винаги":

    Бандата от наемници които пратихме на времето в Ирак не са никакви "герои" а доказани военно престъпници. Безспорен доказан факт е и НЕ заслужават паметник а вечен позор. Има цял доклад от "Амнести" по тази тема за престъпленията им в съучастие с НАТО. Дори някои от роднините на загиналите го признаха в годините. Но и тези атлантически боклуци които в парламента бяха по това време и които го гласуваха не са по различни и те са престъпници и позор за държавата ни. Дори и тези които се "въздържаха" от гласуване. И не трябва да се забравя и предателството на БСП което е показателно за тази прокси лява фалшива де факто атлантическа партия ....

    11:25 07.01.2026

  • 33 Запомнете го ей младите!

    6 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Те са ви врага. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. ..... СМЕТ!

    11:34 07.01.2026

  • 34 Тези помнят

    0 0 Отговор
    Умно!

    11:49 07.01.2026

  • 35 Бабаитите

    1 0 Отговор
    подкрепят виртуално виртуалната сигурност на Украйна...

    11:49 07.01.2026

