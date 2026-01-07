Италия подкрепя сигурността на Украйна, но няма да изпраща войски

Италия няма да изпраща свои военни в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност, посочва изявление на правителството след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, предава Фокус.

В документа се отбелязва, че министър-председателят Джорджа Мелони е потвърдила подкрепата на Италия за сигурността на Украйна, като същевременно е подчертала някои ключови позиции на страната. Сред тях е изключването на разполагането на италиански войски на украинска територия.

„Доброволният характер на участието на страните от коалицията в многонационалните сили и спазването на конституционните процедури по отношение на решенията в подкрепа на Украйна при евентуално нападение, както е посочено в приетата декларация, отразяват принципите, които Италия многократно е потвърждавала“, се казва още в изявлението.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „Коалицията на желаещите“. По време на срещата лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерението да разположат сили в Украйна при сключване на бъдещо мирно споразумение. Българският премиер Росен Желязков отбеляза, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна.