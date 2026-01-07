Италия подкрепя сигурността на Украйна, но няма да изпраща войски

Италия няма да изпраща свои военни в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност, посочва изявление на правителството след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Париж, предава Фокус.
В документа се отбелязва, че министър-председателят Джорджа Мелони е потвърдила подкрепата на Италия за сигурността на Украйна, като същевременно е подчертала някои ключови позиции на страната. Сред тях е изключването на разполагането на италиански войски на украинска територия.
„Доброволният характер на участието на страните от коалицията в многонационалните сили и спазването на конституционните процедури по отношение на решенията в подкрепа на Украйна при евентуално нападение, както е посочено в приетата декларация, отразяват принципите, които Италия многократно е потвърждавала“, се казва още в изявлението.
На 6 януари в Париж се проведе среща на „Коалицията на желаещите“. По време на срещата лидерите на Великобритания и Франция подписаха декларация за намерението да разположат сили в Украйна при сключване на бъдещо мирно споразумение. Българският премиер Росен Желязков отбеляза, че страната ни ще участва във всички сфери, в които има капацитет да допринесе за мира в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #24
10:33 07.01.2026
2 Театър "Сълза и смях 🎭"
Коментиран от #8
10:34 07.01.2026
3 що така
10:35 07.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" страната ни ще участва във всички сфери"😡😡
10:36 07.01.2026
5 Пич
10:36 07.01.2026
6 Джоржо Мелони
10:37 07.01.2026
7 Руски колхозник
10:37 07.01.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Театър "Сълза и смях 🎭"":Коалиция на жеЛАЕЩИТЕ, сър❗
10:37 07.01.2026
9 Вашето мнение
10:37 07.01.2026
10 Володимир Зеленски офiцiальнъй
10:37 07.01.2026
11 Росен Желязков
Коментиран от #16
10:38 07.01.2026
12 горски
10:39 07.01.2026
13 Див селянин
10:39 07.01.2026
14 си дзън
10:42 07.01.2026
15 Берлускони Италиано Бабаито
10:42 07.01.2026
16 Хасковски каунь
До коментар #11 от "Росен Желязков":Не каски, а сини войнишки дочени гащи.
Пообъркал си се
10:42 07.01.2026
17 И аз подкрепям Украйна,
10:42 07.01.2026
18 Ах Ох
10:45 07.01.2026
19 Дедо ви...
10:50 07.01.2026
20 Желязков отбеляза, че страната ни ще ...
Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
Коментиран от #29
10:51 07.01.2026
21 Уникален атлантически боклук
10:53 07.01.2026
22 Баце ЕООД
10:53 07.01.2026
23 Факти
Коментиран от #27
10:54 07.01.2026
24 Точно
До коментар #1 от "Вашето мнение":тях имаше предвид джелезку, като отбеляза че България ще участва във всички сфери в които има капацитет, което всъщност е добре, защото само така действително може да се намали този капацитет.
10:54 07.01.2026
25 Дедо ви....
10:59 07.01.2026
26 Премиерчето дЖилезку
Коментиран от #31
11:09 07.01.2026
27 Факт
До коментар #23 от "Факти":Одтроумника нали работи само анонимно!
11:10 07.01.2026
28 Запомнете го ей младите!
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..
11:11 07.01.2026
29 Винаги
До коментар #20 от "Желязков отбеляза, че страната ни ще ...":съм казвал, че нашите в Кербала дето ги избиха като кучета не са никакви герои а военно престъпници, авантюристи отишли на хиляди километри от България само и единствено за да пострелят по хора. Какви герои са това?
Коментиран от #32
11:12 07.01.2026
30 Премиерчето дЖилезку
11:13 07.01.2026
31 Водопроводчика
До коментар #26 от "Премиерчето дЖилезку":А ве писна ми вече да я слагам тая миФка - мине не мине време все ще я изкърти някой, все изкъртена я намирам - аман вече.
11:19 07.01.2026
32 Много ясно колега, че
До коментар #29 от "Винаги":Бандата от наемници които пратихме на времето в Ирак не са никакви "герои" а доказани военно престъпници. Безспорен доказан факт е и НЕ заслужават паметник а вечен позор. Има цял доклад от "Амнести" по тази тема за престъпленията им в съучастие с НАТО. Дори някои от роднините на загиналите го признаха в годините. Но и тези атлантически боклуци които в парламента бяха по това време и които го гласуваха не са по различни и те са престъпници и позор за държавата ни. Дори и тези които се "въздържаха" от гласуване. И не трябва да се забравя и предателството на БСП което е показателно за тази прокси лява фалшива де факто атлантическа партия ....
11:25 07.01.2026
33 Запомнете го ей младите!
11:34 07.01.2026
34 Тези помнят
11:49 07.01.2026
35 Бабаитите
11:49 07.01.2026