Израелската армия настъпва в Газа преди срещата на Тръмп и Нетаняху

Израелски танкове се приближиха до центъра на град Газа, часове преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, предава "Ройтерс".

Миналата седмица Вашингтон предложи на арабските и мюсюлманските държави 21-точков план за постоянно прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците. Двама дипломати от региона заявиха, че предложението съдържа широки цели, а не конкретни механизми, като Израел и арабските държави настояват за промени.

Египет, посредник в преговорите, се опасява, че международно признатата Палестинска власт може да бъде изтласкана от управлението на Газа и настоява за гаранции, че Израел ще спазва условията на споразумението.

Нетаняху остава скептичен, особено по въпроса за ролята на палестинските сили за сигурност след войната и изтласкването на Хамас от анклава. Хамас заяви, че е готов да освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, докато палестинците нямат своя държава.

Междувременно израелските войски извършиха една от най-големите си офанзиви досега, като настъпиха на няколкостотин метра от болницата "Ал Шифа", където стотици пациенти все още се лекуват.

Танкове обкръжиха и болницата "Ал Хело", приютяваща 90 пациенти, включително 12 бебета в кувьози. Медицински източници съобщиха, че сградата е била обстрелвана през нощта.

Хуманитарната криза се задълбочава, докато Израел е изправен пред нарастваща международна изолация. Великобритания и Франция вече признаха палестинската независимост въпреки възраженията на Тел Авив.

Според израелски данни, бойци, водени от Хамас, предизвикаха войната преди близо две години, убивайки около 1200 души и пленявайки 251 заложници при атака срещу Израел. Според здравните власти в Газа оттогава насам при нападението на Израел са били убити над 66 000 палестинци.

Арабските лидери са разочаровани от противопоставянето на Тръмп на признаването на палестинска държава

В последната офанзива на Израел, войските сринаха кварталите на град Газа, взривявайки с динамит сгради, за които твърдят, че са използвани от Хамас. Стотици хиляди жители избягаха, въпреки че мнозина казват, че няма къде да отидат. Израел им е казал да се насочат на юг, където други градове вече са сринати.

В понеделник израелските военните заявиха, че продължават да атакуват екстремистки групировки. Медици съобщиха, че военните са убили най-малко 18 души в Газа в понеделник, повечето от тях в град Газа.

Предишните усилия за прекратяване на огъня, подкрепени от САЩ, се провалиха поради неспособност да се преодолеят пропастта между Израел и Хамас.

Крайнодесните съюзници на Нетаняху в израелското правителство искат войната да продължи, докато Хамас е напълно победен. Но офанзивата в Газа е и източник на вътрешнополитическо напрежение, като семействата на заложниците казват, че е време да се търси мирно споразумение, за да се върнат близките им у дома.

Форумът на семействата на заложниците, представляващ много роднини на държаните в плен в Газа, изпрати писмо до Тръмп преди срещата му с Нетаняху, в което го призова да не позволява на никого да саботира сделката, която той предлага за прекратяване на войната.

"Залогът е твърде висок и нашите семейства чакаха твърде дълго каквато и да е намеса, която да провали този напредък", написаха те.