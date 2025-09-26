Неочаквана кандидатура! Тони Блеър поема управлението на преходната власт в Газа след войната?

Бившият британски премиер Тони Блеър взе участие в дискусии за ръководене на следвоенния преходен орган в Газа, съобщава Би Би Си. Предложението, за което се твърди, че има подкрепата на Белия дом, е Блеър да ръководи управляващ орган, подкрепен от ООН и страните от Персийския залив, преди да върне контрола на палестинците.

През август той се срещна в Белия дом с Доналд Тръмп, за да обсъдят плановете за бъдещето на Газа. Плановете биха могли да предложат на Блеър да оглави орган, наречен Международен преходен орган на Газа. Той би се стремил към мандат от ООН, за да бъде "върховен политически и правен орган" на Газа за пет години.

Планът ще се моделира по подобие на международните администрации, които са наблюдавали прехода на Източен Тимор и Косово към държавност. Първоначално органът ще бъде базиран в Египет, близо до южната граница на Газа, преди да влезе в Газа, след като Ивицата се стабилизира, заедно с многонационални сили.

След като напусна поста си през 2007 г., Тони Блеър беше пратеник на Квартета от международни сили (САЩ, ЕС, Русия и ООН) за Близкия изток. Той се съсредоточи върху икономическото развитие на Палестина и създаването на условия за решение, основано на две държави.

Съобщения за дискусии относно участието му в преходен орган за Газа идват, след като палестинският президент Махмуд Абас заяви, че е готов да работи с Тръмп и други световни лидери за прилагането на мирен план за две държави. Абас отхвърли бъдещата управляваща роля на Хамас в Газа и поиска разоръжаването му.

През февруари 2025 г. Доналд Тръмп представи план САЩ да заемат "дългосрочна позиция на собственост" над Газа, заявявайки, че тя може да бъде "Ривиерата на Близкия изток". През март САЩ и Израел отхвърлиха арабски план за следвоенно възстановяване на ивицата Газа, който би позволил на 2,1 милиона палестинци, живеещи там, да останат на мястото си. Палестинската администрация и Хамас приветстваха арабския план, който предвиждаше Газа да бъде временно управлявана от комитет от независими експерти и там да бъдат разположени международни миротворци.

През юли, международна конференция в Ню Йорк, водена от Франция и Саудитска Арабия, предложи "преходен административен комитет" за Газа, който да действа "под егидата на Палестинската администрация". Нито САЩ, нито Израел присъстваха. Така наречената Нюйоркска декларация беше подкрепена от мнозинството от Общото събрание на ООН в резолюция по-рано този месец.

По-рано този месец Обединеното кралство официално призна Държавата Палестина, наред с Франция, Канада, Австралия и няколко други държави. Обединеното кралство и други повториха призивите си за решение с две държави, което би довело до създаването на независима Палестина на Западния бряг и в Ивицата Газа, със столица Източен Йерусалим, редом с Израел. Израел и САЩ критикуваха този ход като го определиха като "награда за Хамас".