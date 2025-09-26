Доналд Тръмп: Изглежда, че имаме сделка за Газа! Заложниците скоро ще си бъдат у дома

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Изглежда, имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп, без да даде повече подробности.
По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас" на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.
Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.
Президентът на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.
19:26 26.09.2025
19:27 26.09.2025
19:27 26.09.2025
19:30 26.09.2025
19:40 26.09.2025
19:41 26.09.2025
Коментиран от #10
19:45 26.09.2025
19:51 26.09.2025
До коментар #8 от "Милен":Прав си.....има много гнило в тая сага със заложниците....
19:53 26.09.2025