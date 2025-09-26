Новини
Доналд Тръмп: Изглежда, че имаме сделка за Газа! Заложниците скоро ще си бъдат у дома

Доналд Тръмп: Изглежда, че имаме сделка за Газа! Заложниците скоро ще си бъдат у дома

26 Септември, 2025 19:23 916 10

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е близо до споразумение за край на войната в ивицата Газа и връщане на заложниците, държани от "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Изглежда, имаме сделка за Газа. Мисля, че е сделка, която ще върне заложниците у дома; ще бъде сделка, която ще сложи край на войната", каза Тръмп, без да даде повече подробности.

По-рано САЩ представиха мирен план от 21 точки за Близкия изток, който трябва да сложи край на продължаващата вече близо две години война между Израел и "Хамас" на фона на общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, които събраха тази седмица международните лидери.

Предложението е било изпратено във вторник до представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Египет, Йордания, Турция, Индонезия и Пакистан, съобщи специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

Президентът на САЩ, който остава най-непоколебимия съюзник на Израел на международната сцена, каза днес, че е разговарял вчера с представители на близкоизточните държави, както и с израелския премиер Бенямин Нетаняху.


  • 1 Европеец

    10 2 Отговор
    Да питам бай Дончо в чували или в ковчези.....

    19:26 26.09.2025

  • 2 Уса

    3 7 Отговор
    Да поздравим мистър Тръмп носител на мира и защитник на семейството между мъжа и жената

    19:27 26.09.2025

  • 3 име

    15 2 Отговор
    Тръмпича е като ранния тиквоний, на всякъде иска да огрее, никъде не му се получава, сътрин говори едно, по обед друго, а привечер винаги други са му виновни. И тука не вярвам да познае.

    19:27 26.09.2025

  • 4 ЗОРО

    10 4 Отговор
    Тръмп е ска п ан мизе р ник и фашист, Байдрън беше същия! Изобщо Америка се управлява от луди хора! Бърни Сандърс е свестен, но не го избраха!

    19:30 26.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СМЕШКИ

    7 0 Отговор
    Последните дни само смешки.

    19:40 26.09.2025

  • 7 Чичо

    3 0 Отговор
    Винаги се отплаща.

    19:41 26.09.2025

  • 8 Милен

    8 0 Отговор
    Смях в залата еврейските тайни служби знаят всичко което се случва по света, само не знаят къде се намират "заложниците" и чакат Хамас да им ги върне, ние може да сме от село ама не ядем доматите с колците.

    Коментиран от #10

    19:45 26.09.2025

  • 9 Георги

    8 0 Отговор
    рижият се прави на л у д. Нетаняху сам казва къде и колко от хамас има и после си ги удрят. С или без заложници все тая, евреите няма да спрат докато не изгонят палестинците .

    19:51 26.09.2025

  • 10 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Милен":

    Прав си.....има много гнило в тая сага със заложниците....

    19:53 26.09.2025