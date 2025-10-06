Новини
Израел експулсира задържания българин, Грета Тунберг и още активисти от флотилията за Газа! Самолетът им кацна в Атина

6 Октомври, 2025 17:53, обновена 6 Октомври, 2025 19:07

Израел определя флотилията като "пиар акция", а активистите настояват, че целта ѝ е била да се достави хуманитарна помощ за цивилното население в обсадената Газа

Израел експулсира задържания българин, Грета Тунберг и още активисти от флотилията за Газа! Самолетът им кацна в Атина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израелските власти съобщиха, че са депортирали шведската активистка Грета Тунберг и още около 170 чуждестранни участници от международната флотилия, която миналата седмица бе спряна да достави хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Задържаните активисти са върнати с полети за Гърция и Словакия, потвърди външното министерство на Израел. Сред депортираните е задържаният български гражданини Васил Димитров, предава "Ройтерс".

Според официалните данни, общият брой на депортираните от началото на операцията е достигнал 341 души от общо 479 задържани. Сред тях има граждани на Гърция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, България, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Обединеното кралство, Сърбия и САЩ.

Израел публикува снимки на Тунберг на летище "Рамон" в пустинята Негев и заяви, че всички законови права на активистите са били спазени. Единственият случай на насилие, според израелските власти, бил, когато "активист ухапал жена-медик" в затвора Кециот.

От своя страна обаче депортирани активисти от Швейцария и Испания заявиха, че по време на задържането им са били подложени на унижения и лошо отношение - включително липса на вода, храна и сън, побои и заключване в клетки. Испанският адвокат Рафаел Борего заяви при пристигането си в Мадрид: "Биха ни, влачеха ни по земята, завързаха ни ръцете и краката и ни държаха в клетки."

Шведски участници твърдят, че Тунберг е била блъскана и принудена да носи израелско знаме, а на други са били отнети лекарства и лични вещи.

Израелското външно министерство категорично отрече всички обвинения, наричайки ги "пълна лъжа". Говорител на ведомството заяви пред "Ройтерс", че задържаните са имали достъп до вода, храна, санитарни помещения и адвокатска помощ.

Швейцарското посолство в Тел Авив потвърди, че е посетило десетима свои граждани и всички са били "в относително добро здравословно състояние, предвид обстоятелствата".

Бившата кметица на Барселона Ада Колау, също част от флотилията, заяви: "Имаше грубо отношение, но това е нищо в сравнение със страданието, което палестинците понасят всеки ден."

Израел определя флотилията като "пиар акция", а активистите настояват, че целта ѝ е била да се достави хуманитарна помощ за цивилното население в обсадената Газа.

Министерството на външните работи на Гърция потвърди в съобщение, че 27 гръцки граждани, участвали в глобалната флотилия "Сумуд", която превозваше хуманитарна помощ за Газа, са пристигнали със специален полет за репатрирането им в Атина, предаде АНА-МПА, цитирана от БТА.

В съобщението се посочва, че полетът, осъществен от Министерството на външните работи на Гърция в координация с посолството на Гърция в Тел Авив, е осигурил също така трансфера на 134 граждани от 15 европейски страни.

Електронното издание на в. "Катимерини" отбелязва, че шведската активистка Грета Тунберг е част от групата участници във флотилията "Сумуд", които пристигнаха в Атина днес.

Сред тях са и 15 италиански граждани, според италианския външен министър Антонио Таяни, цитиран от Ройтерс.

Десетки хора се събраха на международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, за да приветстват активистите, като носеха палестински знамена и скандираха лозунги, отбелязва гръцкото издание.

Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които България, предаде по-рано днес Франс прес. Сред експулсираните е и шведската активистка Грета Тунберг.

"171 допълнителни провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени на международното летище „Бен Гурион“ близо до Тел Авив, облечени със сиви дрехи, които се използват в израелските затвори.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Четиринайсет германски граждани от задържаните от израелските сили кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд" с хуманитарна помощ за ивицата Газа остават в ареста в Израел, предаде ДПА, като се позова на днешно изявление на Министерството на външните работи на Германия.

По силата на израелските закони 14-те граждани на Германия трябва да се изправят пред съда в рамките на 96 часа.

"Предполагаме, че те ще бъдат депортирани в Германия много, много скоро след това", каза говорител на германското външно министерство.

Германското външно министерство каза, че няма доказателства за достоверността на тези твърдения. Според говорител на ведомството германски дипломат лично е посетил 14-те арестувани граждани на Германия в затвора "Кециот" в пустинята Негев миналия петък и вчера.

Правата на активистите са били "напълно зачетени", каза израелското външно министерство, като обвини членовете на флотилията в разпространяване на лъжи. Един от активистите е ухапал здравен работник, съобщи министерството.


