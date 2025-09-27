Новини
Техеран: САЩ поискаха да им предадем целия си запас от обогатен уран, в замяна на отлагане на санкциите

27 Септември, 2025 13:12 474 5

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат, отбелязва АФП

Техеран: САЩ поискаха да им предадем целия си запас от обогатен уран, в замяна на отлагане на санкциите - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ са поискали от Иран да им предаде "целите" си запаси от обогатен уран в замяна на тримесечно удължаване на спирането на санкциите, като определи това искане като "неприемливо", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Те искат да им предадем целия си обогатен уран", заяви Пезешкиан по държавната телевизия, преди да отлети за Техеран от Ню Йорк, където присъства на Общото събрание на ООН.

"След няколко месеца ще имат ново искане и ще кажат (отново), че искат да възстановят механизма за връщане на санкциите", добави иранският президент.

Санкциите, които бяха отменени със споразумението от 2015 г. трябва да влязат в сила тази нощ, освен ако не настъпи обрат, отбелязва АФП.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    рижият палячо се фраскаше, че са унищожили всичко къс свръхбомбите си, и че Иран вече няма обогатен уран, а пък сега искат да им го дадат....

    13:21 27.09.2025

  • 2 Иран

    0 0 Отговор
    То вече
    Не ни и трябва

    13:22 27.09.2025

  • 3 Малийййй,

    0 0 Отговор
    че наг леци, свалете си гащите, а ние ще ви ги пазим!

    13:29 27.09.2025

  • 4 Рижавия

    0 0 Отговор
    Пак е в цикъл!

    13:30 27.09.2025

  • 5 На американец

    0 0 Отговор
    вяра нямай, историята е пълна с примери за подлошта му.

    13:31 27.09.2025

