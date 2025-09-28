Новини
Армения и Азербайджан също искат Нобелова награда за Доналд Тръмп

28 Септември, 2025 10:40

Това става след като лидери от Пакистан, Израел и няколко африкански държави също изразиха подкрепата си за номинацията на Тръмп

Армения и Азербайджан също искат Нобелова награда за Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че той и азербайджанският президент Илхам Алиев са се споразумели да номинират президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир.

В изказване пред Общото събрание на ООН Пашинян оцени ролята на Тръмп за напредъка в диалога между двете страни, уточни АФП.

Той добави, че "отдадеността, последователността и принципиалността" на Тръмп са направили възможен напредък в процес, който някога е бил считан за недостижим.

"Защото сме видели от собствен опит, че президентът Тръмп е истински ангажиран с идеята за мир", заяви Пашинян.

Това става след като лидери от Пакистан, Израел и няколко африкански държави също изразиха подкрепата си за номинацията на Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Красимир Петров

    Браво!

    10:41 28.09.2025

  9 Ха, Ха

    9 0 Отговор
    Лукавият Алиев хлъзна яко продажния атлантист Пашинян. Всъщност, Русофобията е психическо атлантическо заболяване водещо до умствени поражения с непредвидими последици

    Коментиран от #17

    10:42 28.09.2025

  10 АЛФРЕД НОБЕЛ

    6 0 Отговор
    АБЕ ДАЙТЕ МУ Я БЕ
    ЩОМ НА ОБАМА ДАДОХТЕ ЩО ДА НЕ ДАДЕТЕ НА ТРЪМП
    БАРЕ МИРЯСА
    ДАЖЕ МОЖЕ И НА ЗЕЛЕНЧУКА
    ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

    Коментиран от #18, #26

    10:43 28.09.2025

  16 Я па ми е се тая

    1 1 Отговор
    За тоя дъртак

    10:44 28.09.2025

  17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха, Ха":

    за да си ФОБ на някой , то се предполага да имаш НЕЩО насреща...

    10:45 28.09.2025

  18 име

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛФРЕД НОБЕЛ":

    Аз мисля че Xитлepяху заслужава награда за мир. Особено след разкритията на Ехуд Барак че той е финансирал Xaмac през катар и е знаел за нападенията на 7.10 и умишлено ги е позволил, за да има повод да анексира още палестинска земя, където да цъфти демокрация.

    Коментиран от #35

    10:46 28.09.2025

  19 Щеше да е смешно...

    3 0 Отговор
    ...,ако не бе тъжно...!
    Сега остава и малките пуделчета -Балтийските държавички-Литва,Латвия и Естония,да се натегнат подобаващо на Тръмп,предлагайки го възторжено за Нобелова награда за мир...!

    10:47 28.09.2025

  24 Историк

    2 1 Отговор
    Само те си знаят с какво ги е изнудил с празни обещания, но вече света вижда какво прави миротвореца. Даже не може да произнесе имената но тези държави и пред Общото събрание на ООН ги нарече Абебарджан и Албания, хи-хи-хи.

    Коментиран от #32

    10:50 28.09.2025

  26 Алфред Нобел

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛФРЕД НОБЕЛ":

    А бе аз що не взема да ги гръмна, с моят динамит,тия безд@рни ,,кандидати" за наградата ми...

    10:50 28.09.2025

  29 Историк

    4 1 Отговор
    Само те си знаят с какво ги е изнудил с празни обещания, но вече света вижда какво прави миротвореца. Даже не може да произнесе имената на тези държави и пред Общото събрание на ООН ги нарече Абебарджан и Албания, хи-хи-хи.

    10:50 28.09.2025

  32 Смятайте какво унижение е,за...

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    ...Армения и Азербайджан,да предлагат Тръмп за Нобел,при условие,че цял свят видя и чу как Тръмп ,не можа дори да произнесе правилно имената на държавите им...!

    10:53 28.09.2025

  33 Да, бе да

    4 0 Отговор
    Да го наградят с тиквен медал! 😀

    10:54 28.09.2025

  34 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Да. Трябва.

    10:58 28.09.2025

  35 АЛФРЕД НОБЕЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    ДОБРЕ БЕ ХУБАВО
    ША ИМА ЗА СИЧКИ
    НАГРАДАТА ОТ 1 000 000 Я ЦЕПИМ НА ДЕСЕТ ПО 100 000 И ГОТОВО
    ЩОТ ПРИ ТАЯ ИНФЛАЦИЯ СЕ ТАЯ
    И ЗА УРСУЛАТА И ЗА КАЯ
    АЙДЕ ХОЛАН
    САМО МИР ДА ИМА

    10:58 28.09.2025

  36 Мишел

    1 1 Отговор
    Нищо чудно. Тръмп твърди, че седмата война, която е спрял като президент, е Азербайджан- Камбоджа.

    10:59 28.09.2025

  38 Коста

    3 0 Отговор
    Ако дядо Дончо лудият с картечницата стане Нобелов лауреат за мир. Адолф може да хване Нетаняху за Чурека и да му го излъска

    11:04 28.09.2025

