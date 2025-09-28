Армения и Азербайджан също искат Нобелова награда за Доналд Тръмп

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че той и азербайджанският президент Илхам Алиев са се споразумели да номинират президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир.

В изказване пред Общото събрание на ООН Пашинян оцени ролята на Тръмп за напредъка в диалога между двете страни, уточни АФП.

Той добави, че "отдадеността, последователността и принципиалността" на Тръмп са направили възможен напредък в процес, който някога е бил считан за недостижим.

"Защото сме видели от собствен опит, че президентът Тръмп е истински ангажиран с идеята за мир", заяви Пашинян.

Това става след като лидери от Пакистан, Израел и няколко африкански държави също изразиха подкрепата си за номинацията на Тръмп.