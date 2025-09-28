Армения и Азербайджан също искат Нобелова награда за Доналд Тръмп

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че той и азербайджанският президент Илхам Алиев са се споразумели да номинират президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир.
В изказване пред Общото събрание на ООН Пашинян оцени ролята на Тръмп за напредъка в диалога между двете страни, уточни АФП.
Той добави, че "отдадеността, последователността и принципиалността" на Тръмп са направили възможен напредък в процес, който някога е бил считан за недостижим.
"Защото сме видели от собствен опит, че президентът Тръмп е истински ангажиран с идеята за мир", заяви Пашинян.
Това става след като лидери от Пакистан, Израел и няколко африкански държави също изразиха подкрепата си за номинацията на Тръмп.
1 Красимир Петров
10:41 28.09.2025
10:41 28.09.2025
10:41 28.09.2025
10:41 28.09.2025
10:41 28.09.2025
10:41 28.09.2025
10:42 28.09.2025
10:42 28.09.2025
9 Ха, Ха
Коментиран от #17
10:42 28.09.2025
10 АЛФРЕД НОБЕЛ
ЩОМ НА ОБАМА ДАДОХТЕ ЩО ДА НЕ ДАДЕТЕ НА ТРЪМП
БАРЕ МИРЯСА
ДАЖЕ МОЖЕ И НА ЗЕЛЕНЧУКА
ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА
Коментиран от #18, #26
10:43 28.09.2025
10:43 28.09.2025
10:43 28.09.2025
10:43 28.09.2025
10:43 28.09.2025
10:44 28.09.2025
16 Я па ми е се тая
10:44 28.09.2025
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Ха, Ха":за да си ФОБ на някой , то се предполага да имаш НЕЩО насреща...
10:45 28.09.2025
18 име
До коментар #10 от "АЛФРЕД НОБЕЛ":Аз мисля че Xитлepяху заслужава награда за мир. Особено след разкритията на Ехуд Барак че той е финансирал Xaмac през катар и е знаел за нападенията на 7.10 и умишлено ги е позволил, за да има повод да анексира още палестинска земя, където да цъфти демокрация.
Коментиран от #35
10:46 28.09.2025
19 Щеше да е смешно...
Сега остава и малките пуделчета -Балтийските държавички-Литва,Латвия и Естония,да се натегнат подобаващо на Тръмп,предлагайки го възторжено за Нобелова награда за мир...!
10:47 28.09.2025
10:49 28.09.2025
10:49 28.09.2025
10:49 28.09.2025
10:50 28.09.2025
24 Историк
Коментиран от #32
10:50 28.09.2025
10:50 28.09.2025
26 Алфред Нобел
До коментар #10 от "АЛФРЕД НОБЕЛ":А бе аз що не взема да ги гръмна, с моят динамит,тия безд@рни ,,кандидати" за наградата ми...
10:50 28.09.2025
10:50 28.09.2025
10:50 28.09.2025
29 Историк
10:50 28.09.2025
10:50 28.09.2025
10:50 28.09.2025
32 Смятайте какво унижение е,за...
До коментар #24 от "Историк":...Армения и Азербайджан,да предлагат Тръмп за Нобел,при условие,че цял свят видя и чу как Тръмп ,не можа дори да произнесе правилно имената на държавите им...!
10:53 28.09.2025
33 Да, бе да
10:54 28.09.2025
34 Данко Харсъзина
10:58 28.09.2025
35 АЛФРЕД НОБЕЛ
До коментар #18 от "име":ДОБРЕ БЕ ХУБАВО
ША ИМА ЗА СИЧКИ
НАГРАДАТА ОТ 1 000 000 Я ЦЕПИМ НА ДЕСЕТ ПО 100 000 И ГОТОВО
ЩОТ ПРИ ТАЯ ИНФЛАЦИЯ СЕ ТАЯ
И ЗА УРСУЛАТА И ЗА КАЯ
АЙДЕ ХОЛАН
САМО МИР ДА ИМА
10:58 28.09.2025
36 Мишел
10:59 28.09.2025
38 Коста
11:04 28.09.2025
11:08 28.09.2025
11:08 28.09.2025
11:08 28.09.2025
11:08 28.09.2025
11:08 28.09.2025
11:09 28.09.2025
11:09 28.09.2025
