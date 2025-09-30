Новини
Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия

Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия

30 Септември, 2025 05:05

Войната на Москва е война срещу нашата демокрация и свобода, заяви германският канцлер

Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта германският канцлер на медийно събитие в Дюселдорф.

Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.

Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години.

В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, отбеляза Мерц.


Германия
