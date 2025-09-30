Мерц: Европа не е във война, но вече не е в мир с Русия

Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс и БТА.
"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта германският канцлер на медийно събитие в Дюселдорф.
Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.
Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години.
В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, отбеляза Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зуки
04:20 30.09.2025
2 Име
Коментиран от #5
04:25 30.09.2025
3 Нищо ново
04:36 30.09.2025
4 Анджо
04:40 30.09.2025
5 Мнението ми!
До коментар #2 от "Име":Прав е немеца! Руският, шовинистически империализъм е заплаха за мира и човечеството. В Кремъл е ЗЛОТО и елита на рускитеИдиоти.
04:40 30.09.2025
6 Анджо
Коментиран от #8
04:42 30.09.2025
7 Каза :
04:43 30.09.2025
8 ТАКА Е!
До коментар #6 от "Анджо":,,Заради тази Меркел е това падение."
А после Урсула доста се постара това падение на Европа,да продължи и се задълбочи...!
Коментиран от #11
04:47 30.09.2025
9 Анджо
04:49 30.09.2025
10 Критик
Така става когато начело на държавата се поставя лузър - бивш, посредствен агент на КГБ.
Коментиран от #12
04:50 30.09.2025
11 Анджо
До коментар #8 от "ТАКА Е!":И аз не я понасям урсулата. Изхвърля се като , че, на пясък.
04:51 30.09.2025
12 Анджо
До коментар #10 от "Критик":Не е така , Хитлер се е учил от Сталин, само ,че Хитлер е направил чак и министерство на пропагандата.
04:53 30.09.2025
13 Явно
Коментиран от #15, #16
05:01 30.09.2025
14 Фен
05:08 30.09.2025
15 Нали знаеш!
До коментар #13 от "Явно":,,Кръвта-вода не става" и
,,Крушата не пада по-далеч от дървото си"...
05:09 30.09.2025
16 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #13 от "Явно":Само вижте снимката...!
Ако е черно-бяла и е досущ снимка на нацисткият пропагандатор Гьобелс...!
05:11 30.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АХ ,ТЕ НЕ НЕ БИЛИ ВЪВ ВО0ЙНА ,НО УБИВАТ
ДААА , НЕ СТЕ ВЪВ ВОЙНА , НО ИЗБИХТЕ МИЛОНИ ЧРЕЗ ПРОКСИТО УКР! УУУБИЙЦИ!!
05:38 30.09.2025