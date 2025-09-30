Киев очаква първите шведски изтребители Gripen, Стокхолм отрича

Украйна скоро ще получи шведски изтребители Gripen, както и допълнителни самолети F-16 и френски Mirage. Това заяви в интервю за BBC заместник-министърът на отбраната на Украйна, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, цитиран от ФОКУС.

В същото време той не уточни кога ще пристигнат самолетите и в какво количество.

Шведското министерство на отбраната коментира изявлението на Гаврилюк, в което се обявява доставката на шведски изтребители JAS 39 Gripen на Киев, съобщава Expressen.

„Работата все още продължава и нямаме нова информация по този въпрос“, цитира изданието говорителя на министерството Йохан Йелмстранд.

Според него Швеция само обмисля възможността за доставки; все още няма споразумение за изпращане на изтребители JAS 39 Gripen на Киев.

От август оръжия от Съединените щати започнаха да пристигат в Украйна по новата програма за приоритетни нужди PURL. В рамките на този механизъм европейските партньори закупуват оръжия в Съединените щати и ги прехвърлят в Киев. Няколко страни от ЕС и Канада вече се присъединиха към инициативата, като се съгласиха да отпуснат съвместно 2 милиарда долара.

Както отбеляза Гаврилюк, първите доставки по тази програма вече са пристигнали в Украйна, но той призна, че обемът и темпът на помощта са намалели.

"Преди, по силата на Пакетите за президентска помощ (PDA), получавахме помощ от САЩ ритмично и в по-големи обеми. Днешната система, когато европейските държави купуват оръжия за нас от американците, изисква определено време. Колкото повече звена има във веригата, толкова повече време се губи“, обясни генералът.

През декември 2023 г. тогавашният председател на ВВС на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат заяви, че международните партньори обмислят възможността за прехвърляне на шведски изтребители Gripen на Украйна. Той също така отбеляза, че основният боен самолет ще бъде F-16.

През март 2024 г. Пол Йонсон заяви, че Швеция не изключва възможността да достави на Украйна своите изтребители Gripen.

Преди това Швеция подчерта, че първо трябва Украйна да се присъедини към НАТО, за да започне дискусии за прехвърляне на изтребители на Украйна.

На 28 май шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че Швеция е преустановила плановете си за трансфер на изтребители Gripen на Украйна, за да може изтребителите F-16 да бъдат въведени в експлоатация.

На 9 юни началникът на авиацията на командването на украинските военновъздушни сили Сергий Голубцов заяви, че Украйна разполага с необходимата инфраструктура за разполагане на шведски изтребители Gripen.

В началото на септември шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че страната му допуска възможността за продажба на съвременни изтребители Gripen на Украйна, но едва след края на войната с Русия.