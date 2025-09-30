Новини
Киев очаква първите шведски изтребители Gripen, Стокхолм отрича

30 Септември, 2025 05:45, обновена 30 Септември, 2025 06:24 1 807 23

Все още няма споразумение за доставките, коментираха шведите

Киев очаква първите шведски изтребители Gripen, Стокхолм отрича - 1
Снимка: YouTube
Украйна скоро ще получи шведски изтребители Gripen, както и допълнителни самолети F-16 и френски Mirage. Това заяви в интервю за BBC заместник-министърът на отбраната на Украйна, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, цитиран от ФОКУС.

В същото време той не уточни кога ще пристигнат самолетите и в какво количество.

Шведското министерство на отбраната коментира изявлението на Гаврилюк, в което се обявява доставката на шведски изтребители JAS 39 Gripen на Киев, съобщава Expressen.

„Работата все още продължава и нямаме нова информация по този въпрос“, цитира изданието говорителя на министерството Йохан Йелмстранд.

Според него Швеция само обмисля възможността за доставки; все още няма споразумение за изпращане на изтребители JAS 39 Gripen на Киев.

От август оръжия от Съединените щати започнаха да пристигат в Украйна по новата програма за приоритетни нужди PURL. В рамките на този механизъм европейските партньори закупуват оръжия в Съединените щати и ги прехвърлят в Киев. Няколко страни от ЕС и Канада вече се присъединиха към инициативата, като се съгласиха да отпуснат съвместно 2 милиарда долара.

Както отбеляза Гаврилюк, първите доставки по тази програма вече са пристигнали в Украйна, но той призна, че обемът и темпът на помощта са намалели.

"Преди, по силата на Пакетите за президентска помощ (PDA), получавахме помощ от САЩ ритмично и в по-големи обеми. Днешната система, когато европейските държави купуват оръжия за нас от американците, изисква определено време. Колкото повече звена има във веригата, толкова повече време се губи“, обясни генералът.

През декември 2023 г. тогавашният председател на ВВС на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат заяви, че международните партньори обмислят възможността за прехвърляне на шведски изтребители Gripen на Украйна. Той също така отбеляза, че основният боен самолет ще бъде F-16.

През март 2024 г. Пол Йонсон заяви, че Швеция не изключва възможността да достави на Украйна своите изтребители Gripen.

Преди това Швеция подчерта, че първо трябва Украйна да се присъедини към НАТО, за да започне дискусии за прехвърляне на изтребители на Украйна.

На 28 май шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че Швеция е преустановила плановете си за трансфер на изтребители Gripen на Украйна, за да може изтребителите F-16 да бъдат въведени в експлоатация.

На 9 юни началникът на авиацията на командването на украинските военновъздушни сили Сергий Голубцов заяви, че Украйна разполага с необходимата инфраструктура за разполагане на шведски изтребители Gripen.

В началото на септември шведският министър на отбраната Пол Йонсон заяви, че страната му допуска възможността за продажба на съвременни изтребители Gripen на Украйна, но едва след края на войната с Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    20 0 Отговор
    Украйна е потъващ кораб. Америка и каквото остане ще вземе Европа.

    05:00 30.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    13 5 Отговор
    Ще имат с какво да свалят руските дронове примамки!

    05:14 30.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стоев

    6 7 Отговор
    Ретроспективно погледнато, трябваше да вземем Грипен. Последното им поколение много го хвалят, предлагаха ни много добра сделка, и са по- евтини на летателен час. Да не говорим, че вече щяхме да сме забравили кога са пристигнали. Но сега вече е късно да съжаляваме, а и Шведите са затрупани от поръчки. Дано по- бързо отстранят дефектите и доставят останалите машини и след страйкърите да се ориентираме към покупка ексклузивно от Европейски производители. Дай боже и завод за дронове с Rheinmetall.

    Коментиран от #6

    05:26 30.09.2025

  • 6 Грешиш

    17 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стоев":

    Другарю трябваше да вземем новите МиГ 35! Пет пъти по евтини и по добри!

    Коментиран от #9, #22

    05:33 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 15 Отговор
    Хубавото е, че копейките винаги взимате средния‼️

    Коментиран от #11, #12, #13

    05:34 30.09.2025

  • 9 СУ35

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Грешиш":

    Великолепен изтребител, в пъти по добър от Ф16.

    05:35 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬 Д У Х @ Й Г О‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🖕Под вода🖕

    06:02 30.09.2025

  • 14 Технологино изостаналите

    10 0 Отговор
    Сащ и нато загубиха войната си срещу Русия! С два трилиона годишен бюджет (Сащ и нато) срещу двеста милиарда на Русия технологично изостаналите нямат акъл да направят хиперзвуково оръжие, а и опразниха складовете си. Сещайте се какво крадене/корупция става дума. Русия ги накара дивия запад да изглежда като детска градина.

    06:36 30.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Преди да се ловите на партенки

    10 0 Отговор
    си задайте въпроса кой ще кара тоя Грипен?
    И колко години трае обучението.

    06:38 30.09.2025

  • 17 Недейте

    12 0 Отговор
    купува Ф-16 , тече им горивото от маркучетата.

    06:39 30.09.2025

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    некой лънготи. Мушенгии начи!

    06:39 30.09.2025

  • 19 Защото

    7 0 Отговор
    Знаят че ще станат лесна плячка на руското ПВО.

    06:42 30.09.2025

  • 20 дедо..

    12 0 Отговор
    Радко пак ще излезе прав че ефките са от миналио век са стари и не ни требват..вчера железков е изпратил самольот до щатите за да ни докара акумулатор за едната ефка и резервоар за другата-оти старио протече..

    06:45 30.09.2025

  • 21 Pyccкий Карлик 😄

    2 3 Отговор
    Атома е единствения шанс на Украйна всичко да приключи бързо 👍

    07:01 30.09.2025

  • 22 да ама я виж каква ефка имаме става

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Грешиш":

    само за селфита на кухите тинейжари - еми това е трябваше да се разделят едни пари както винаги

    07:27 30.09.2025

  • 23 Факт

    4 0 Отговор
    Пък нашата Еф-ка без да е летяла протече.Сега чакат червен пипер от САЩ да сипят дано спре теча....И специалист да го сипе,че тук нямаме.

    07:28 30.09.2025

