Земетресение от 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е станало край източното крайбрежие на Камчатка, според публикация в Telegram от камчатския клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.
Сеизмичното събитие е регистрирано в 0:07 московско време.
Земетресението е станало на 98 километра от Петропавловск-Камчатски, с фокусна точка на дълбочина 48,1 километра.
Според инструментални данни, земетресението е било усетено в различни райони на регионалния център с магнитуд до 5,0. Не е била обявена заплаха от цунами.
На 30 юли Камчатка преживя най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8. Оттогава учените регистрират вторични трусове всеки ден. Най-мощните бяха на 13 септември (магнитуд 6,3 в епицентъра) и 19 септември (магнитуд 7,8).
Учените класифицират настоящата сеизмичност като изключително висока. В региона е обявено извънредно положение.
