Земетресение от 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на Камчатка

30 Септември, 2025 06:40, обновена 30 Септември, 2025 06:45 520 6

Учените класифицират настоящата сеизмичност като изключително висока. В региона е обявено извънредно положение

Земетресение от 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на Камчатка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е станало край източното крайбрежие на Камчатка, според публикация в Telegram от камчатския клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

Сеизмичното събитие е регистрирано в 0:07 московско време.

Земетресението е станало на 98 километра от Петропавловск-Камчатски, с фокусна точка на дълбочина 48,1 километра.

Според инструментални данни, земетресението е било усетено в различни райони на регионалния център с магнитуд до 5,0. Не е била обявена заплаха от цунами.

На 30 юли Камчатка преживя най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8. Оттогава учените регистрират вторични трусове всеки ден. Най-мощните бяха на 13 септември (магнитуд 6,3 в епицентъра) и 19 септември (магнитуд 7,8).

Учените класифицират настоящата сеизмичност като изключително висока. В региона е обявено извънредно положение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
  • 1 Варна 3

    3 3 Отговор
    Крайно време е да прекрати войната. Значи природата също придава ефект!

    06:49 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Русия да пропукне в бъдещето, това чакам. С незамисимостта на републиките в Русия.

    06:50 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Pyccкий Карлик 😄

    2 5 Отговор
    Дори Матушката Природа казва на руснаците да си пътуват към Руския Мир 😁👍

    06:54 30.09.2025

  • 5 Диктор

    3 5 Отговор
    Да живее България! 🇧🇬✌️

    🇷🇺🚾🇷🇺🚾🇷🇺🚾

    А пък за освободителната война през 1877 година с цел да освободят България от Османската империя са участвали УКРАИНЦИ.

    🇧🇬❤️🇺🇦

    06:56 30.09.2025

  • 6 сахалинець..

    3 1 Отговор
    Дай повечко такива подводни земетресения..хем ще има некое големо цунами за кравите хем камчатскио кралски краб ще излезе от дълбокото и ще има богат улов за джапанките-оти они го обичат да им мърда в чинията,а и така ще падат денги,за да батишеме по бърже бандерците

    07:20 30.09.2025

