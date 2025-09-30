Земетресение от 6,1 по скалата на Рихтер е регистрирано край източното крайбрежие на Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е станало край източното крайбрежие на Камчатка, според публикация в Telegram от камчатския клон на Федералния изследователски център на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

Сеизмичното събитие е регистрирано в 0:07 московско време.



Земетресението е станало на 98 километра от Петропавловск-Камчатски, с фокусна точка на дълбочина 48,1 километра.

Според инструментални данни, земетресението е било усетено в различни райони на регионалния център с магнитуд до 5,0. Не е била обявена заплаха от цунами.

На 30 юли Камчатка преживя най-силното земетресение от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8. Оттогава учените регистрират вторични трусове всеки ден. Най-мощните бяха на 13 септември (магнитуд 6,3 в епицентъра) и 19 септември (магнитуд 7,8).

Учените класифицират настоящата сеизмичност като изключително висока. В региона е обявено извънредно положение.