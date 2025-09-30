Нетаняху не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в "Телеграм".
Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".
Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.
"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.
Планът, който бе приет вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва пълно разоръжаване на групировката "Хамас", незабавно освобождаване на израелските заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.
"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хехе
13:49 30.09.2025
2 Ротшилд
13:50 30.09.2025
3 ФАКТ
13:55 30.09.2025
4 Трол
13:55 30.09.2025
5 Чудя се как държава,
Коментиран от #6
14:07 30.09.2025
6 абе селчо
До коментар #5 от "Чудя се как държава,":когато е имало израелска ДЪРЖАВА преди 4000 години под управлението на царете Давид, Соломон и т.н., не само араби е нямало по тия земи, ами са се криели по пещери и дупки в днешен Йемен и Оман.
Коментиран от #7
14:13 30.09.2025
7 Пръснати са по света след възстанието
До коментар #6 от "абе селчо":срещу Римската империя през 69г. сл. Хр,ако не бъркам годината.Териториални претенции след почти 2 хилядолетия не са актуални.
Коментиран от #8
14:17 30.09.2025
8 ...
До коментар #7 от "Пръснати са по света след възстанието":И нас ни е нямало 500 години. А за пръскането по света не е вярно. Пръскат се едва след ПСВ.
14:34 30.09.2025