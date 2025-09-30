Нетаняху не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в "Телеграм".

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".

Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Планът, който бе приет вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва пълно разоръжаване на групировката "Хамас", незабавно освобождаване на израелските заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.

"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас.