Нетаняху не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава

Нетаняху не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава

30 Септември, 2025 13:48 743 8

Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата, каза премиерът на Израел

Нетаняху не се е съгласил на срещата си с Тръмп да бъде създадена палестинска държава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е приел на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп вчера принципа за създаване на палестинска държава, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Изобщо не съм приемал това и то не фигурира в спогодбата. Едно нещо обаче беше ясно обяснено (по време на дискусиите с Тръмп) и то е, че се противопоставяме твърдо на една евентуална палестинска държава", казва Нетаняху на видеозапис, публикуван в акаунта му в "Телеграм".

Планът, представен от Доналд Тръмп гласи, че "в крайна сметка са налице всички условия, за да се пристъпи към ясно самоопределение и създаване на палестинска държава".

Ръководителите на европейските институции приветстваха днес плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за мир в ивицата Газа, предаде ДПА.

"Планът на президента Тръмп е възможност за траен мир. Това е най-добрият непосредствен шанс за прекратяване на войната. ЕС е готов да помогне той да успее", написа в Екс върховният представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Планът, който бе приет вчера от израелския премиер Бенямин Нетаняху, включва пълно разоръжаване на групировката "Хамас", незабавно освобождаване на израелските заложници в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа.

"Израел вече подкрепи плана. Сега "Хамас" трябва също да го приеме без никакво отлагане и да започне незабавно да освобождава заложниците", посочи Калас.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хехе

    10 0 Отговор
    Донито да го уволни, ако може.

    13:49 30.09.2025

  • 2 Ротшилд

    7 4 Отговор
    Нетаняху стои много над Тръмп в западната "демокрация"

    13:50 30.09.2025

  • 3 ФАКТ

    5 7 Отговор
    Палестинска държава е нямало, няма и няма и да има. Заради такива недоразумения има сега измислена Македонска държава.

    13:55 30.09.2025

  • 4 Трол

    2 1 Отговор
    Аз пък си рекох, че се е съгласил.

    13:55 30.09.2025

  • 5 Чудя се как държава,

    5 4 Отговор
    създадена с резолюция на ООН , отрича възможността за легитимирането на палестинска държава , упомената в същата резолюция, в която става дума за две държави - арабска и еврейска.

    Коментиран от #6

    14:07 30.09.2025

  • 6 абе селчо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Чудя се как държава,":

    когато е имало израелска ДЪРЖАВА преди 4000 години под управлението на царете Давид, Соломон и т.н., не само араби е нямало по тия земи, ами са се криели по пещери и дупки в днешен Йемен и Оман.

    Коментиран от #7

    14:13 30.09.2025

  • 7 Пръснати са по света след възстанието

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "абе селчо":

    срещу Римската империя през 69г. сл. Хр,ако не бъркам годината.Териториални претенции след почти 2 хилядолетия не са актуални.

    Коментиран от #8

    14:17 30.09.2025

  • 8 ...

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пръснати са по света след възстанието":

    И нас ни е нямало 500 години. А за пръскането по света не е вярно. Пръскат се едва след ПСВ.

    14:34 30.09.2025