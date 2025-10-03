Новини
„Хамас“ се съгласи да освободи всички израелски заложници

3 Октомври, 2025 23:14 584 9

  • хамас-
  • израел-
  • палестина-
  • газа-
  • заложници-
  • ивицата газа

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палестинското радикално движение "Хамас" тази вечер съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.

Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи, се добавя в изявлението.

По-рано тази вечер телевизия "Ал Джазира" съобщи, че отговорът на "Хамас" вече е предаден на Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното мирно споразумение за ивицата Газа до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време (01:00 ч. в нощта срещу понеделник българско) и заплаши, че палестинската въоръжена групировка ще претърпи още атаки, ако не го направи, предадоха Асошийтед прес и Ройтерс.

"Всички страни са подписали! Ако това споразумение, което дава ПОСЛЕДЕН ШАНС, не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се отприщи невиждан досега ад", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Споразумението с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време". "По един или друг начин в Близкия изток ще има мир", добави американският президент.

Тръмп представи плана си по-рано тази седмица в Белия дом заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

На въпроса дали "Хамас" е финализирал отговора си по отношение на плана на Тръмп за ивицата Газа, представител на палестинската групировка заяви снощи пред Ройтерс: "Все още не, водят се интензивни дискусии". Представителят на "Хамас" подчерта, че групировката е провела разговори с посредници от арабските държави, Турция и палестински фракции, за да оформи "палестинския отговор".

Във вторник Тръмп заяви, че ще даде на "Хамас" около три или четири дни, за да приеме мирния план, състоящ се от 20 точки, който призовава групировката да се разоръжи - изискване, което палестинското движение неведнъж е отхвърляло.


Оценка 4 от 4 гласа.
  • 1 Факт

    6 3 Отговор
    Правилно. Да освободят хората, да предадат управлението на палестинска власт!

    23:18 03.10.2025

  • 2 Дик диверсанта

    4 11 Отговор
    И въпреки това, края, който Израел обеща на тези терористи не е дошъл. А техните подбудители - Русия тепърва ще берат "плодовете" на успеха.
    Оттук нататък всеки терорист ще бъде намерен и заведен на концерт на Кобзон.

    Коментиран от #5

    23:19 03.10.2025

  • 3 Винкело

    3 2 Отговор
    Добре. А сега си задайте въпроса "Кому беше необходимо всичко това?" След 100 000 убити евреи и палестинци всичко се връща там, където е било и преди това. Защо???

    23:20 03.10.2025

  • 4 схгфх

    0 1 Отговор
    да ма не всички

    23:25 03.10.2025

  • 5 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дик диверсанта":

    Какво да ти кажа, освен дик ненормалния....

    23:25 03.10.2025

  • 6 Горски

    2 0 Отговор
    Това няма да изненада и трогни никой. Евреина е истински убиец и насилник, всички го знаят. За да е кристално ясно ако на някой не му все още станало ясно Бенямин Нетаняху изобщо не ги вълнува съдбата на останалите ( евентуално) живи двайсетина заложници . Той няма да се спре докато не унищожи Хамас НАПЪЛНО! Той не иска да унищожи Хамас, а иска да засели с евреи и да направи Тръм комплекс. Хамас е само покривалото реално целта я каза Тръмп. Ще избият всички и ще заграбят земята. Това Израел го прави от десетилетие, не е новост.

    23:25 03.10.2025

  • 7 Онзи

    0 0 Отговор
    Май ще се намери баланс. Много ама много невинни хора загинаха. Дано се стигне до консенсус в края на краищата всеки иска да живее нормално и спокойно.

    23:30 03.10.2025

  • 8 Чичо Ван

    0 0 Отговор
    Те останаха 20 оцелели, какво като са съгласили, нека Тръмпоча си изпълни заканата. Хамас са терористи и не трябва да участват в новата палестинска държава

    23:30 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.