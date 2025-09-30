Новини
Русия се надява планът на Тръмп за Газа да бъде осъществен

30 Септември, 2025 16:18

Песков заяви, че "Русия винаги приветства всякакви усилия от страна на Тръмп да прекрати случващата се трагедия"

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че се надява планът на американския президент Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа да бъде осъществен и да даде тласък към установяването на мирно положение в Близкия изток, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Доналд Тръмп успя да спечели подкрепата на израелския премиер Бенямин Нетаняху за мирно предложение в Газа, подкрепено от САЩ, но все още не е ясно дали Хамас ще го приеме.

В телефонен разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "Русия винаги подкрепя и приветства всякакви усилия от страна на Тръмп да прекрати случващата се трагедия (в Газа). И разбира се, ние се надяваме планът да се осъществи, за да разреши по мирен път събитията в Близкия изток"

Русия критикуваше военните операции на Израел в Газа през последните две години, след като задълбочи отношенията си с вечния му съперник Иран. От дълго време Москва настоява, че двудържавното решение е единственият път към уреждането на конфликта в Близкия изток.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надяват се точно на обратното

    0 5 Отговор
    кремълски планктоноиди.

    16:21 30.09.2025

  • 2 Факт чекър

    1 2 Отговор
    Пуслер се моли и се надява САЩ да не го взривят в мазата.

    Коментиран от #4

    16:23 30.09.2025

  • 3 ВВП

    1 1 Отговор
    Много съм слаб купейки... Никой не ме брои за фактор

    16:24 30.09.2025

  • 4 Геноциден милиционер с памперс и токчета

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт чекър":

    Дано да го взривят, да се отърват от него и руснаците

    16:25 30.09.2025

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор
    Планът на Тръмп изисква колосални разходи...

    16:30 30.09.2025

  • 6 Pyccкий Карлик 😄

    1 0 Отговор
    За Газа не знам, ама Бай Дончо хорошие, очень хорошие планове за Масква и Кремъл 😄👍

    16:36 30.09.2025

