Правителството в САЩ спря работа. Какво следва?

Правителството на САЩ спря работа за първи път от шест години, след като Конгресът не постигна консенсус за бюджета.

Законодателният орган на САЩ редовно постига съгласие за нов бюджет в последния момент, като обичайно дори приема временни бюджети преди това. Но във вторник вечер последният опит на републиканците се провали. Въпреки крехкото мнозинство, което те имат в Сената, за приемане на бюджет са им нужни 60 от 100 гласа, което значи, че е необходима и подкрепа от демократите. Тя не беше получена, а предложенията на сенаторите от Демократическата партия така и не бяха приети.

Какво значи това?

Ако не бъде приет бюджет или поне примерен такъв, правителството и държавната администрация на САЩ остават без средства, обяснява АРД. Затова се налага замразяване на разходите и продължаването на работата на много държавни структури се поставя под въпрос. Институциите, чиято дейност не се смята за съществена, ще трябва да затворят врати за неопределен период от време и да пуснат служителите си в неплатен отпуск.

Редица държавни служители няма да получават заплата, докато не бъде приет бюджет. Неизплатените суми после ще им бъдат платени със задна дата. Много от тях обаче нямат спестявания и живеят от месец на месец. Изплащането на дължими суми със задна дата пък изобщо не е гарантирано за свободните работници, които имат само временни договори с правителството.

Служителите в държавни структури от съществено значение като армията, спешните служби, гранична полиция и ръководство на въздушното движение ще продължат да работят, но няма да получават заплащане по време на спирането на работата на правителството. Членовете на Конгреса, както и президентът на САЩ, продължават да получават заплатите си.

Защо се провалиха преговорите?

Приемането на бюджет обикновено предизвиква ожесточени политически спорове в САЩ. Този път здравеопазването беше в центъра на дискусиите. Представителите на Демократическата партия изискват да се върне част от орязаното финансиране на програмата Medicaid, която осигурява здравна закрила на хората с ниски доходи. Промените във финансирането бяха приети с "големия красив закон" на Тръмп, така че републиканците едва ли скоро ще се откажат от тях.

Представителите на Републиканската партия се опитват да изместят фокуса на дебатите към имиграционната политика и твърдят, че демократите искат да пренасочат държавни пари за здравни застраховки на нелегалните мигранти в страната. Няколко американски организации за проверка на фактите отбелязват, че доказателство за подобно нещо няма. Самите представители от Демократическата партия категорично отричат подобни планове и твърдят, че нито долар няма да отиде за нелегални мигранти.

Докога ще продължи блокажът?

Не е ясно колко време ще продължи блокажа на американското правителство. Най-дългото спиране на работата му в историята на САЩ беше по време на първия мандат на Тръмп - в края на 2018 и началото на 2019 година правителството беше поставено в този режим за над пет седмици.

Сенатът иска да гласува повторно още днес. Камарата на представителите обаче по план не трябваше изобщо да има заседания тази седмица. С оглед на обстоятелствата обаче такова може да бъде свикано. Предложението за бюджет трябва да бъде прието и от двете камари на Конгреса, за да бъде предадено на президента за подпис.

Председателят на бюджетната служба към президента Ръсел Воут заплаши още преди да се стигне до блокажа, че ако има такъв, ще последват уволнения. Това е в съответствие с подхода на администрацията на Тръмп в първите месеци от мандата му, когато много държавни служители бяха освободени. Воут се счита за ключова фигура в администрацията на Тръмп.

Какво ще последва за американците и за финансовите пазари?

За американците спирането на работата на правителството може да доведе до забавяне в най-различни дейности на държавата като обработката на документи. Най-вероятно ще затворят и националните паркове. Туристите също може да усетят влиянието на блокажа - възможни са забавяния на полети и дори отменени такива. Изчисления посочват, че всичко това може да струва около милиард долара на седмица.

Тази ситуация може да доведе и до проблеми за финансовите пазари. Икономистът от "Беренбърг" Атакан Бакискан наскоро предположи, че Белият дом ще класифицира агенцията, отговорна за статистиката на трудовия пазар, като несъществена, което ще я принуди да прекрати дейността си. Тогава данните за заетостта и потребителските цени може да не бъдат публикувани навреме, което ще повлияе на решенията на Федералния резерв. Той преразглежда основния лихвен процент въз основа на данните и взема решение за евентуално по-нататъшно понижение на лихвите.