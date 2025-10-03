Новини
„Ще се отприщи невиждан досега ад“: Тръмп постави ултиматум на „Хамас“

3 Октомври, 2025 20:39

Тръмп представи плана си по-рано тази седмица в Белия дом заедно с израелския министър-председател Нетаняху

„Ще се отприщи невиждан досега ад“: Тръмп постави ултиматум на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното мирно споразумение за ивицата Газа до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време (01:00 ч. в нощта срещу понеделник българско) и заплаши, че палестинската въоръжена групировка ще претърпи още атаки, ако не го направи, предадоха Асошийтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Всички страни са подписали! Ако това споразумение, което дава ПОСЛЕДЕН ШАНС, не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се отприщи невиждан досега ад", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Споразумението с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време". "По един или друг начин в Близкия изток ще има мир", добави американският президент.

Тръмп представи плана си по-рано тази седмица в Белия дом заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

На въпроса дали "Хамас" е финализирал отговора си по отношение на плана на Тръмп за ивицата Газа, представител на палестинската групировка заяви снощи пред Ройтерс: "Все още не, водят се интензивни дискусии". Представителят на "Хамас" подчерта, че групировката е провела разговори с посредници от арабските държави, Турция и палестински фракции, за да оформи "палестинския отговор".

Във вторник Тръмп заяви, че ще даде на "Хамас" около три или четири дни, за да приеме мирния план, състоящ се от 20 точки, който призовава групировката да се разоръжи - изискване, което палестинското движение неведнъж е отхвърляло.

Американският план, подкрепен от много страни, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците, държани от "Хамас", разоръжаване на ислямисткото движение, което управлява ивицата Газа от 2007 г. насам, поетапно изтегляне на израелската армия, разполагане на международни сили в анклава и установяване там на преходна власт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    29 12 Отговор
    Искат да превърнат Палестина отново в колония на Англия.

    Коментиран от #38, #41

    20:39 03.10.2025

  • 2 Ъхъъъъъ..

    12 16 Отговор
    отрова за поне 155 000 израелци има. Елате в Европа и САЩ мили ми ционисти

    Коментиран от #21

    20:41 03.10.2025

  • 3 Бялджип

    43 14 Отговор
    Тръмп започна здраво да греши. Не може безнаказано да газиш с кални ботуши върху правото, морала, човешките съдби. Съжалявам, дойде с много надежди за мир в света, днес потъпка повечето.

    Коментиран от #6, #40

    20:42 03.10.2025

  • 4 Крим

    7 25 Отговор
    е идеален за палестинска държава !

    Коментиран от #12, #43

    20:44 03.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мислещ

    25 5 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Изнудванията за връзките му с Епщайн дават точно тези резултати.
    Мъск го усети и затова поиска да се отдръпне.

    Коментиран от #30

    20:46 03.10.2025

  • 7 Плъхове не се стрелят

    11 6 Отговор
    И не се мушкат с ножове, тровят се

    20:47 03.10.2025

  • 8 Спецназ

    27 8 Отговор
    Значи палестинците да се разоръжат СЕГА,

    а израелската армия да се изтегли "ПОЕТАПНО" по-късно.

    Колкото "Поетапно се изтеглиха и САЩ от Германия след Втората Световна-
    още си играят на Окупация на Третия Райх,

    та поетапно ще станат 100 години и още "етапи " ли има, ВЕ!!!

    20:49 03.10.2025

  • 9 Бавно действаща отрова

    8 6 Отговор
    И да го поеме тяхната здравна система . 174 рецепти вече има. Евтини и ефективни. 4,12 $ на ционист

    20:50 03.10.2025

  • 10 Шопо

    12 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тровене, само тровене":

    Ами за нашия Паси или Лорер ?
    Какво да ги правим тези

    Коментиран от #14

    20:51 03.10.2025

  • 11 Борн

    6 4 Отговор
    Ултиматумът на Тръмп 19 !

    20:52 03.10.2025

  • 12 Ами

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Крим":

    Гренландия е идеална за еврейска държава.
    Хем ще е в Европа, хем ще е близо да САЩ.

    Коментиран от #15, #18

    20:53 03.10.2025

  • 13 Гост

    18 6 Отговор
    Тръмп не е велик американски президент, Тръмп е средство за постигане на цел..., палестинците са 2 милиона, на които домовете им са откраднати от евреи..., доста държави признаха Палестина и изглежда, че евреите ще трябва да се изнесат от Палестина, а Тръмп да продължава да скандира, дори и златото не се влияе от това, расте със страшна сила...😂

    20:53 03.10.2025

  • 14 Цеко сифоня

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Шопо":

    Коментар 7 ти дава точен отговор.

    20:55 03.10.2025

  • 15 Сахиб

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Ааaa,много студено !Какво ще ядем !

    20:56 03.10.2025

  • 16 Грета

    4 7 Отговор
    Организирам флотилия за палестинците,до Крим !

    20:57 03.10.2025

  • 17 Ами честито

    2 3 Отговор
    3209 израелци вече са диагностицирани с балканската ендемична нефропатия... как ли са я придобили а?

    20:59 03.10.2025

  • 18 Защо

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    мразиш горките палестинци ?

    20:59 03.10.2025

  • 19 Гост

    5 2 Отговор
    Колко ли злато струва американският президент..., В Сащ всичко се мери с пари, ако нямаш пари умираш на улицата и никой няма да забележи, че си мъртъв- уникален свят, прилича на АД, само дето винаги се крие кой е виновен...😉

    21:01 03.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кддк

    5 9 Отговор
    Не харесвам Мошетата ,но ще направят услуга на света като цяло ако изтребят палестинците .

    Коментиран от #28

    21:04 03.10.2025

  • 23 си дзън

    3 1 Отговор
    Ултиматумът на Тръмп е: или тихо зануляваме Газа, или зануляваме Газа с гърмежи.

    21:05 03.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ЦИРК

    2 1 Отговор
    Тази седмица САЩ прехвърлиха огромно количество самолети от Америка до базата си в Катар. Последно подобно мащабно прехвърляне на техника се състоя, преди ударите по Иран. Някои източници анализираха че вероятно САЩ се готвят за голяма въздушна операция в Йемен. Не е невероятен сценарий при положение че Хамас капитулират (реално пълна и безусловна капитулация на Хамас е планът на Тръмп).

    От друга страна, ако Хамас не се съгласят на условията, а и вероятно в момента търсят подкрепа и от други арабски страни (уж размишлявайки над условията) за продължаване на войната. Ако някоя Хамас намерят подкрепа на още няколко държави в региона (не че няма желаещи), може да има доста "интересни" събития следващите седмици в близкия изток. Интересни са и катарците, все пак преди няколко седмици Израел ги бомбандираха, САЩ не ги защити, а сега американската армада е на тяхна територия (сигурно им е казано от САЩ че самолетите им са там за защита на Катар). Познавайки нрава на арабите, които могат да ти бъдат много верен приятел, но ако ги излъжеш дори веднъж, като нищо ще те обезглавят докато спиш.. Тръмп наистина може да се окаже прав че ще се отприщи ада невиждан до сега.

    Коментиран от #39

    21:07 03.10.2025

  • 26 Ами

    5 1 Отговор
    Твърде много ултиматуми от човек представящ се за миролюбец :)

    21:07 03.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Али

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кддк":

    До крак ли ?

    21:09 03.10.2025

  • 29 Иво

    2 1 Отговор
    Трябват действия, не приказки.

    21:11 03.10.2025

  • 30 ИСТИНАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мислещ":

    Щом Ту ТУ и Шиши заговорят за морал, софиянци хукват да си заравят парите в дън горите на Витоша!

    21:12 03.10.2025

  • 31 цирк с много жертви на арената

    5 1 Отговор
    Господарите на тръмп са напълно убедени, че притежават целия свят .

    Коментиран от #45, #46

    21:12 03.10.2025

  • 32 Факт

    3 2 Отговор
    Подобно на предложенията към индианците в Америка!

    21:22 03.10.2025

  • 33 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 1 Отговор
    А, утре ще бъде на друго мнение

    21:25 03.10.2025

  • 34 Минувач

    2 1 Отговор
    Аз, доколкото разбрах, Тръмп предвижда и след тези 20 точки създаването на Палестинска държава. Но, това не е ОК за Израел. Та, Тръмпоча заплашва Хамас, ако не се съгласят, но не виждаме да заплашва и Израел, ако те не се съгласят. А Израел искат, искат, но не искат и Палестинска държава, дори Хамас да сложи оръжие. И, какво правим?!? Нека Тръмпоча да заплаши и Израел с невиждани последици, ако не се съгласят с неговия план, както и за Палестинската държава.

    21:29 03.10.2025

  • 35 Ционист

    3 1 Отговор
    Не го слушайте Тръмпето, има биполярно разстройство. За 2 г. жертвите от Хамас са 5-6 човека.

    21:29 03.10.2025

  • 36 Хахаха

    2 1 Отговор
    Идиот само дрънка глупости какво стана с санкциите на рашата

    21:32 03.10.2025

  • 37 Артилерист

    5 1 Отговор
    Пак са ме изтрили. Не дават да се напише една критична дума за Израел и безусловната им подкрепа от американците...

    Коментиран от #44

    21:33 03.10.2025

  • 38 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бай Дончо отново плиска легена, ама какво да очакваш от световния рекетьор и терорист....

    21:36 03.10.2025

  • 39 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ЦИРК":

    САЩ почти се изнесоха от Персийския залив, малко преди ударите над Иран.
    На тях им е ясно, че вече губят контрол над региона особено след като
    Саудитска Арабия и Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана.
    Тръмп го играе малко като рекетьор - Плащате за да Ви пазим.
    Само че на арабите, такива пазачи май не им трябват.
    Така че Тръмп за сега ще се ограничи с рекета над европейцие.
    САЩ вече нямат възможности и средства за голям конфликт.

    21:36 03.10.2025

  • 40 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Абсолютно си прав, добре си го написал....

    21:38 03.10.2025

  • 41 стига стари дъвки

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ще го направят. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Кой ги караше на 7 октомври 2023 г. да започват пълномащабно нападение срещу Израел от ивицата Газа, пробивайки бариерата между Газа и Израел и нахлувайки през граничните пунктове на Газа в близките израелски селища и военни съоръжения. На всичко отгоре взеха многобройни заложници от мирното население и до сега отказват да провеждат преговори за освобождаването им. Жалко наистина, че накрая го отнася само мирното население на ивицата Газа, но такава е съдбата на всички общности, които търпят главорези да определят начина им на живот десетилетия наред. Същото е и с Русия, която непрекъснато търси оправдание, че воювала не с Украйна, а с НАТО. Все едно не знаеха предварително с кого отварят фронт. Сега най много ще пострадат обикновените руснаци, дето повече от век търпят главорези в управлението на държавата си.

    21:38 03.10.2025

  • 42 Дон Дони

    2 1 Отговор
    Целия свят изпраща хуманитарна помощ, той ад ще стоварва! Когато една държава е зависима от друга става така! Същото е и в Украйна колкото и да върти дъртите евреи в щатите са го хванали за топките! Така че мир за 24 часа няма така и помощ за Газа! Рижко е балалайка само говори и Путин го е претеглил!

    21:45 03.10.2025

  • 43 Да,ама в Крим...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Крим":

    ...говорят на Руски...!
    Никой не разбира Украински,най-малкото пък... Палестински...?!

    21:45 03.10.2025

  • 44 Чудя се?!

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Артилерист":

    Как това критично становище,все още не са ти го изтрили...?!

    21:47 03.10.2025

  • 45 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "цирк с много жертви на арената":

    Никога до сега в човешката история, може би след края на робството, човешкия живот не е бил толкова обезценен колкото сега. И това се наблюдава в световен мащаб, за съжаление все по-малко по-малко започва на някого да му пука и да се замисля с действията си дали ще убие или нарани дори близки до него хора.

    Но това е в следствие на медиите, които търсещи евтина еднодневна сензация, водени от американския модел, че най-много продават секса и насилието, няколко десетилетия промиват бавно и постепенно съзнанието на хората. От там пълна дезорганизация на общества и политика, от което пък се възползват хора които в никакъв случай не трябва да бъдат допускани до власт. Колко от съвременните световни политици сте чули да говорят за мир и просперитет ? Няма такива вече, а от един политик се очаква да бъде по-умен, с по-висок морал, с по-широк поглед над всичко, с желязна логика и воля поне над средното ниво. За да може обществото което съответния политик или група политици ръководят, да има развитие в някаква положителна посока. Израждане на бизнеси и бизнес модели, и завладяването им от хора които никога не биха могли да достигнат подобно ниво със собствените си сили и възможности. Защото един бизнесмен и един бизнес освен да печели пари, има и социален и обществен ефект. В един нормален свят никои бизнес и бизнесмен не може да съществува, ако безугледно потъпква обществото към което е насочен продукта му, и социалният страна на хората, в полза единственно на т

    21:49 03.10.2025

  • 46 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "цирк с много жертви на арената":

    ... и социалната аспект на хората сред които съществува, в полза единственно на това да генерира по-големи печалби.

    Като цяло светът не отива в посока в която аз лично виждам нещо положително, напротив все по-вече и по-вече се приближаваме към пълното изстребление на живота на тази планета. И съм сигурен че 99% от тези които ще прочетат това имат същото усещане. Дано да грешим...

    21:51 03.10.2025

  • 47 демократ

    0 1 Отговор
    Русняците, Орбан и Бабеш знаят че имат малко време защото след като палеснтинците изчезнат от картата ще гинпочнат в Москва.

    21:53 03.10.2025

  • 48 бай Иван

    0 0 Отговор
    "Започвам 7 ма война за да мога като я приключа след два дни да изтрия морно чело и да кажа приключих и тази и чакам наградата за "миротворец"

    21:58 03.10.2025