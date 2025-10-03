„Ще се отприщи невиждан досега ад“: Тръмп постави ултиматум на „Хамас“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното мирно споразумение за ивицата Газа до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време (01:00 ч. в нощта срещу понеделник българско) и заплаши, че палестинската въоръжена групировка ще претърпи още атаки, ако не го направи, предадоха Асошийтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Всички страни са подписали! Ако това споразумение, което дава ПОСЛЕДЕН ШАНС, не бъде постигнато, срещу "Хамас" ще се отприщи невиждан досега ад", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Споразумението с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя вечер в 18:00 ч. вашингтонско време". "По един или друг начин в Близкия изток ще има мир", добави американският президент.
Тръмп представи плана си по-рано тази седмица в Белия дом заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.
На въпроса дали "Хамас" е финализирал отговора си по отношение на плана на Тръмп за ивицата Газа, представител на палестинската групировка заяви снощи пред Ройтерс: "Все още не, водят се интензивни дискусии". Представителят на "Хамас" подчерта, че групировката е провела разговори с посредници от арабските държави, Турция и палестински фракции, за да оформи "палестинския отговор".
Във вторник Тръмп заяви, че ще даде на "Хамас" около три или четири дни, за да приеме мирния план, състоящ се от 20 точки, който призовава групировката да се разоръжи - изискване, което палестинското движение неведнъж е отхвърляло.
Американският план, подкрепен от много страни, предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците, държани от "Хамас", разоръжаване на ислямисткото движение, което управлява ивицата Газа от 2007 г. насам, поетапно изтегляне на израелската армия, разполагане на международни сили в анклава и установяване там на преходна власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #38, #41
20:39 03.10.2025
2 Ъхъъъъъ..
Коментиран от #21
20:41 03.10.2025
3 Бялджип
Коментиран от #6, #40
20:42 03.10.2025
4 Крим
Коментиран от #12, #43
20:44 03.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мислещ
До коментар #3 от "Бялджип":Изнудванията за връзките му с Епщайн дават точно тези резултати.
Мъск го усети и затова поиска да се отдръпне.
Коментиран от #30
20:46 03.10.2025
7 Плъхове не се стрелят
20:47 03.10.2025
8 Спецназ
а израелската армия да се изтегли "ПОЕТАПНО" по-късно.
Колкото "Поетапно се изтеглиха и САЩ от Германия след Втората Световна-
още си играят на Окупация на Третия Райх,
та поетапно ще станат 100 години и още "етапи " ли има, ВЕ!!!
20:49 03.10.2025
9 Бавно действаща отрова
20:50 03.10.2025
10 Шопо
До коментар #5 от "Тровене, само тровене":Ами за нашия Паси или Лорер ?
Какво да ги правим тези
Коментиран от #14
20:51 03.10.2025
11 Борн
20:52 03.10.2025
12 Ами
До коментар #4 от "Крим":Гренландия е идеална за еврейска държава.
Хем ще е в Европа, хем ще е близо да САЩ.
Коментиран от #15, #18
20:53 03.10.2025
13 Гост
20:53 03.10.2025
14 Цеко сифоня
До коментар #10 от "Шопо":Коментар 7 ти дава точен отговор.
20:55 03.10.2025
15 Сахиб
До коментар #12 от "Ами":Ааaa,много студено !Какво ще ядем !
20:56 03.10.2025
16 Грета
20:57 03.10.2025
17 Ами честито
20:59 03.10.2025
18 Защо
До коментар #12 от "Ами":мразиш горките палестинци ?
20:59 03.10.2025
19 Гост
21:01 03.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кддк
Коментиран от #28
21:04 03.10.2025
23 си дзън
21:05 03.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ЦИРК
От друга страна, ако Хамас не се съгласят на условията, а и вероятно в момента търсят подкрепа и от други арабски страни (уж размишлявайки над условията) за продължаване на войната. Ако някоя Хамас намерят подкрепа на още няколко държави в региона (не че няма желаещи), може да има доста "интересни" събития следващите седмици в близкия изток. Интересни са и катарците, все пак преди няколко седмици Израел ги бомбандираха, САЩ не ги защити, а сега американската армада е на тяхна територия (сигурно им е казано от САЩ че самолетите им са там за защита на Катар). Познавайки нрава на арабите, които могат да ти бъдат много верен приятел, но ако ги излъжеш дори веднъж, като нищо ще те обезглавят докато спиш.. Тръмп наистина може да се окаже прав че ще се отприщи ада невиждан до сега.
Коментиран от #39
21:07 03.10.2025
26 Ами
21:07 03.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Али
До коментар #22 от "Кддк":До крак ли ?
21:09 03.10.2025
29 Иво
21:11 03.10.2025
30 ИСТИНАТА
До коментар #6 от "Мислещ":Щом Ту ТУ и Шиши заговорят за морал, софиянци хукват да си заравят парите в дън горите на Витоша!
21:12 03.10.2025
31 цирк с много жертви на арената
Коментиран от #45, #46
21:12 03.10.2025
32 Факт
21:22 03.10.2025
33 ⚒️⚒️⚒️⚒️
21:25 03.10.2025
34 Минувач
21:29 03.10.2025
35 Ционист
21:29 03.10.2025
36 Хахаха
21:32 03.10.2025
37 Артилерист
Коментиран от #44
21:33 03.10.2025
38 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бай Дончо отново плиска легена, ама какво да очакваш от световния рекетьор и терорист....
21:36 03.10.2025
39 Ами
До коментар #25 от "ЦИРК":САЩ почти се изнесоха от Персийския залив, малко преди ударите над Иран.
На тях им е ясно, че вече губят контрол над региона особено след като
Саудитска Арабия и Пакистан подписаха пакт за взаимна отбрана.
Тръмп го играе малко като рекетьор - Плащате за да Ви пазим.
Само че на арабите, такива пазачи май не им трябват.
Така че Тръмп за сега ще се ограничи с рекета над европейцие.
САЩ вече нямат възможности и средства за голям конфликт.
21:36 03.10.2025
40 Европеец
До коментар #3 от "Бялджип":Абсолютно си прав, добре си го написал....
21:38 03.10.2025
41 стига стари дъвки
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ще го направят. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Кой ги караше на 7 октомври 2023 г. да започват пълномащабно нападение срещу Израел от ивицата Газа, пробивайки бариерата между Газа и Израел и нахлувайки през граничните пунктове на Газа в близките израелски селища и военни съоръжения. На всичко отгоре взеха многобройни заложници от мирното население и до сега отказват да провеждат преговори за освобождаването им. Жалко наистина, че накрая го отнася само мирното население на ивицата Газа, но такава е съдбата на всички общности, които търпят главорези да определят начина им на живот десетилетия наред. Същото е и с Русия, която непрекъснато търси оправдание, че воювала не с Украйна, а с НАТО. Все едно не знаеха предварително с кого отварят фронт. Сега най много ще пострадат обикновените руснаци, дето повече от век търпят главорези в управлението на държавата си.
21:38 03.10.2025
42 Дон Дони
21:45 03.10.2025
43 Да,ама в Крим...
До коментар #4 от "Крим":...говорят на Руски...!
Никой не разбира Украински,най-малкото пък... Палестински...?!
21:45 03.10.2025
44 Чудя се?!
До коментар #37 от "Артилерист":Как това критично становище,все още не са ти го изтрили...?!
21:47 03.10.2025
45 ЦИРК
До коментар #31 от "цирк с много жертви на арената":Никога до сега в човешката история, може би след края на робството, човешкия живот не е бил толкова обезценен колкото сега. И това се наблюдава в световен мащаб, за съжаление все по-малко по-малко започва на някого да му пука и да се замисля с действията си дали ще убие или нарани дори близки до него хора.
Но това е в следствие на медиите, които търсещи евтина еднодневна сензация, водени от американския модел, че най-много продават секса и насилието, няколко десетилетия промиват бавно и постепенно съзнанието на хората. От там пълна дезорганизация на общества и политика, от което пък се възползват хора които в никакъв случай не трябва да бъдат допускани до власт. Колко от съвременните световни политици сте чули да говорят за мир и просперитет ? Няма такива вече, а от един политик се очаква да бъде по-умен, с по-висок морал, с по-широк поглед над всичко, с желязна логика и воля поне над средното ниво. За да може обществото което съответния политик или група политици ръководят, да има развитие в някаква положителна посока. Израждане на бизнеси и бизнес модели, и завладяването им от хора които никога не биха могли да достигнат подобно ниво със собствените си сили и възможности. Защото един бизнесмен и един бизнес освен да печели пари, има и социален и обществен ефект. В един нормален свят никои бизнес и бизнесмен не може да съществува, ако безугледно потъпква обществото към което е насочен продукта му, и социалният страна на хората, в полза единственно на т
21:49 03.10.2025
46 ЦИРК
До коментар #31 от "цирк с много жертви на арената":... и социалната аспект на хората сред които съществува, в полза единственно на това да генерира по-големи печалби.
Като цяло светът не отива в посока в която аз лично виждам нещо положително, напротив все по-вече и по-вече се приближаваме към пълното изстребление на живота на тази планета. И съм сигурен че 99% от тези които ще прочетат това имат същото усещане. Дано да грешим...
21:51 03.10.2025
47 демократ
21:53 03.10.2025
48 бай Иван
21:58 03.10.2025