СВР обвини Киев в подготовка на провокация срещу Русия и Беларус
  Тема: Украйна

СВР обвини Киев в подготовка на провокация срещу Русия и Беларус

30 Септември, 2025 15:12 977 22

Москва твърди, че Украйна планира атаки в Полша с цел въвличане на Европа в конфликта

СВР обвини Киев в подготовка на провокация срещу Русия и Беларус - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) обвини Киев в подготовка на "шумна провокация", целяща да представи Москва като ескалираща страна и да подтикне европейските държави към "възможно най-суров", включително военен, отговор, съобщи ТАСС, цитирайки прессъобщение на службата, предава News.bg.

В изявлението СВР твърди, че Киев, "изправен пред перспективата за неизбежно поражение", е готов да използва всички необходими средства, дори с риск от разпалване на "голяма война", като действа "под прикритието на европейците". Според руското разузнаване една от възможните провокации е симулирана атака срещу критична инфраструктура в Полша, с цел да предизвика обществено възмущение.

СВР твърди, че планът се разработва от Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското министерство на отбраната "в сътрудничество" с полските разузнавателни служби и може да включва поетапни удари срещу полски обекти. СВР посочва също, че след инцидентите с дронове в полското и румънското въздушно пространство Украйна е започнала да подготвя нова операция.

В изявлението СВР също твърди, че в операцията ще участва диверсионно-разузнавателна група, която ще бъде представена като подразделение на руските и беларуските специални части, за да се създаде впечатлението за пряка намеса на Москва и Минск.

Според руските власти потенциалните участници в операцията са бойци, воюващи на страната на украинските Въоръжени сили, включително представители на "Легион „Свобода на Русия“" и беларуския "Полк „К. Калиновски“", които СВР описва като признати за терористични в Русия и Беларус.

СВР добавя, че след като полските служби "открият и неутрализират" групата, нейните членове планират да се явят пред медиите и да дадат показания, целящи да "потвърдят" участието на Русия и Беларус в опита за дестабилизация.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    16 10 Отговор
    Не Москва това го потвърдиха унгарците член на нато и е.с

    15:16 30.09.2025

  • 2 Пешо Волгата - 4 хилядник

    14 22 Отговор
    Лъжата е издигната в ранг на държавна политика в Русия. Каквото заявят от Москва, значи е точно обратното.

    15:17 30.09.2025

  • 3 Алоууу, мисирката

    16 6 Отговор
    Есе Русия сънуваш, но това го казва Унгария.
    Спри се мало бе, фитко.

    Коментиран от #4

    15:18 30.09.2025

  • 4 Хахахаха

    6 20 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууу, мисирката":

    Ами да де. Орбан твърди, това което му кажат от масква! Понеже е називисим ръйш ли!

    15:21 30.09.2025

  • 5 русия Агресор

    6 17 Отговор
    Нагъл Агресор е русия ,която обаче иска да мине за миролюбива.. :))))

    15:27 30.09.2025

  • 6 шмекер

    5 17 Отговор
    Кремълските лъжи обичат простите хора, а простите хора обичат кремълските лъжи.

    15:27 30.09.2025

  • 7 Хибриден войн.

    12 1 Отговор
    Подобни изявления както от Русия, така и от ЕС/Украйна са си част от хибридната война. Едната страна пуска информация за да отнеме инициативата от другата. Ако това е истина, излиза, че полското разузнаване/контраразузнаване подготвя провокация на собствена територия. Колко е законно това не знам.

    15:28 30.09.2025

  • 8 путин Ангел Убиец

    6 12 Отговор
    русия избива с нежелание жени и деца от съседните и държави!?! :)))

    15:29 30.09.2025

  • 9 Празна глава

    4 14 Отговор
    Аз вярвам само на Лукашенко, Путин и дядо Коледа! На никой друг! Само те казват истината! Е, понякога се доверявам и на Боян Чуков, но само по външнополитическите въпроси.

    15:29 30.09.2025

  • 10 Българин

    4 14 Отговор
    Кремъл води война за унищожаване на Украйна. Интересно, какво очакват в Москва? Да им пращат букети?!?

    15:31 30.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българин

    13 4 Отговор
    Украйна отдавна иска да въвлече Европа във война с Русия.Тъй като Украйна търпи поражение,тя е способна на всичко за да въвлече страни от НАТО в тази война.Ясно е като бял ден.Това е нацисткия режим в Киев.Що се отнася до Русия- НИКОГА НЯМА ДА НАПАДНЕ ДРУГА СТРАНА!

    15:36 30.09.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 2 Отговор
    Украйна предостави списък с 339 деца, за които се твърди, че са изведени от страната, повечето от които са се озовали в Европа — Лавров

    Киев твърди, че Русия е „извела десетки хиляди украински деца“.Нашата делегация настоя: Моля, дайте ни списък с тези деца, това е сериозен въпрос.След много упорити убеждавания украинците предадоха списък с 339 деца.Повечето от тях се оказаха възрастни и се намираха не в Русия, а в Европа.

    15:55 30.09.2025

  • 14 В В.П.

    5 3 Отговор
    На окропитеците не им върви в живота .Алчни ,корумпирани ,тъпи рогачи.водяъ ги за носа ,като панаирджийска мечка .

    16:20 30.09.2025

  • 15 В В.П.

    5 2 Отговор
    РФ ,има право да ликвидира опастност в близост до границата и...И ще го направи ..Крайната е ликвидирана на 1/3 ..държи Киев ,не вреим .някой трябва да плаща ,масрафа ..

    16:26 30.09.2025

  • 16 Блатни бактерии от задунайская

    0 2 Отговор
    Почваме да циркаме и смърдим на блато в полза на кална просия!

    16:32 30.09.2025

  • 17 В В.П.

    1 2 Отговор
    Само ликвидиране на окраинските террористи.На полските и литовски ,също....Както Тромп ги трепе в Карибите ..

    Коментиран от #18

    16:33 30.09.2025

  • 18 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "В В.П.":

    Първо и на 100% ще бъдат изтрити всички блатни бактерии фили,можеш да бъдеш сигурен!

    16:35 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 В В.П.

    1 2 Отговор
    Кефя се че ликвидират окраинската смрад.Ненужни .

    16:37 30.09.2025

  • 21 В В.П.

    0 1 Отговор
    ЗЕЛЮ артиста прави последни титанични напъни.. Урсула и Шмерца го ръгат отзад..

    16:38 30.09.2025

  • 22 В В.П.

    0 0 Отговор
    Никой не иска да си разбие кочината .Само тъпото племе окропитеци..Водено от Зелю артиста..Ахаха

    16:42 30.09.2025

