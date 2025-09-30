СВР обвини Киев в подготовка на провокация срещу Русия и Беларус

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) обвини Киев в подготовка на "шумна провокация", целяща да представи Москва като ескалираща страна и да подтикне европейските държави към "възможно най-суров", включително военен, отговор, съобщи ТАСС, цитирайки прессъобщение на службата, предава News.bg.
В изявлението СВР твърди, че Киев, "изправен пред перспективата за неизбежно поражение", е готов да използва всички необходими средства, дори с риск от разпалване на "голяма война", като действа "под прикритието на европейците". Според руското разузнаване една от възможните провокации е симулирана атака срещу критична инфраструктура в Полша, с цел да предизвика обществено възмущение.
СВР твърди, че планът се разработва от Главното разузнавателно управление (ГУР) на украинското министерство на отбраната "в сътрудничество" с полските разузнавателни служби и може да включва поетапни удари срещу полски обекти. СВР посочва също, че след инцидентите с дронове в полското и румънското въздушно пространство Украйна е започнала да подготвя нова операция.
В изявлението СВР също твърди, че в операцията ще участва диверсионно-разузнавателна група, която ще бъде представена като подразделение на руските и беларуските специални части, за да се създаде впечатлението за пряка намеса на Москва и Минск.
Според руските власти потенциалните участници в операцията са бойци, воюващи на страната на украинските Въоръжени сили, включително представители на "Легион „Свобода на Русия“" и беларуския "Полк „К. Калиновски“", които СВР описва като признати за терористични в Русия и Беларус.
СВР добавя, че след като полските служби "открият и неутрализират" групата, нейните членове планират да се явят пред медиите и да дадат показания, целящи да "потвърдят" участието на Русия и Беларус в опита за дестабилизация.
