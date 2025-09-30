Новини
Мерц: Планът на Тръмп за Газа е „най-добрият шанс досега“ за край на войната

30 Септември, 2025 15:53 542 10

Германският канцлер призова Хамас да приеме предложението и обеща подкрепа за възстановяването на регионa

Мерц: Планът на Тръмп за Газа е „най-добрият шанс досега“ за край на войната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа представлява „най-добрият шанс досега“ за прекратяване на войната между Израел и Хамас, съобщава Политико, предава News.bg.

„След почти три години кръвопролития, този план е най-добрият шанс, поне най-добрият досега, за край на войната“, каза Мерц пред репортери в Берлин. Той подчерта, че подкрепата на Израел за предложението е „значителна стъпка напред“ и призова Хамас да се съгласи, за да се проправи пътят към мир.

Коментарите на канцлера дойдоха след срещата в Белия дом между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която двамата обявиха предварително споразумение по 20-точковия план.

Документът предвижда Хамас да се разоръжи, да освободи всички заложници в рамките на 72 часа и да се откаже от властта в анклава. В замяна израелските сили ще се изтеглят и ще освободят около 2000 палестинци - заложници и задържани. Хамас все още не е дал официален отговор.

Мерц подчерта, че Германия е готова да подпомогне прилагането на мирния план и възстановяването на Газа - „политически, хуманитарно и с оглед на дългосрочното развитие на региона“. Той определи това като стъпка към траен мир между израелци и палестинци в рамките на решението за две държави.

По-рано във вторник канцлерът се срещна със семействата на израелските заложници в Берлин. Междувременно външният министър Йохан Вадефул съобщи, че през уикенда ще посети Близкия изток за разговори с израелски представители.

Вътрешнополитически обаче коалиционното правителство на Мерц - съставено от консервативния алианс и Социалдемократическата партия (ГСДП) - среща трудности да постигне единна позиция по войната и санкциите срещу Израел. Докато социалдемократите подкрепят предложенията на ЕС за санкции, консерваторите се противопоставят. Очакваното единно становище на Германия за срещата на европейските лидери в Копенхаген в сряда остава неясно, тъй като коалицията все още не е постигнала съгласие.


Израел
  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    3 1 Отговор
    Украйна предостави списък с 339 деца, за които се твърди, че са изведени от страната, повечето от които са се озовали в Европа — Лавров

    Киев твърди, че Русия е „извела десетки хиляди украински деца“.Нашата делегация настоя: Моля, дайте ни списък с тези деца, това е сериозен въпрос.След много упорити убеждавания украинците предадоха списък с 339 деца.Повечето от тях се оказаха възрастни и се намираха не в Русия, а в Европа.

    15:54 30.09.2025

  • 2 Ха така...!

    3 1 Отговор
    Внукът на ОберЩумбанФюрера от ,,СС" -Фридрих Мерц,да сe натегне на Началника си-Тръмп...!

    15:59 30.09.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 2 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    16:00 30.09.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    2 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    16:01 30.09.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    3 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:01 30.09.2025

  • 6 Гледащ

    0 1 Отговор
    Това е измама

    16:01 30.09.2025

  • 7 Буха ха

    1 2 Отговор
    Мерц иска Американски РУК

    16:08 30.09.2025

  • 8 Уса

    0 2 Отговор
    Лижи еврогеичо лижи

    16:12 30.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    И аз мислех германците за умни хора,да търпят да ги управлява едно наркозависимо магаре

    16:22 30.09.2025

  • 10 Сатана Z

    0 2 Отговор
    А кво правим с евреите - военнопрестъпници?
    С мед ли ще ги мажете или направо под душовете в общежитията на Ади да ги къпете с Циклон 2?Вие,Германците имате опит.

    16:23 30.09.2025