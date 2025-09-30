Мерц: Планът на Тръмп за Газа е „най-добрият шанс досега“ за край на войната

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че мирният план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа представлява „най-добрият шанс досега“ за прекратяване на войната между Израел и Хамас, съобщава Политико, предава News.bg.
„След почти три години кръвопролития, този план е най-добрият шанс, поне най-добрият досега, за край на войната“, каза Мерц пред репортери в Берлин. Той подчерта, че подкрепата на Израел за предложението е „значителна стъпка напред“ и призова Хамас да се съгласи, за да се проправи пътят към мир.
Коментарите на канцлера дойдоха след срещата в Белия дом между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, на която двамата обявиха предварително споразумение по 20-точковия план.
Документът предвижда Хамас да се разоръжи, да освободи всички заложници в рамките на 72 часа и да се откаже от властта в анклава. В замяна израелските сили ще се изтеглят и ще освободят около 2000 палестинци - заложници и задържани. Хамас все още не е дал официален отговор.
Мерц подчерта, че Германия е готова да подпомогне прилагането на мирния план и възстановяването на Газа - „политически, хуманитарно и с оглед на дългосрочното развитие на региона“. Той определи това като стъпка към траен мир между израелци и палестинци в рамките на решението за две държави.
По-рано във вторник канцлерът се срещна със семействата на израелските заложници в Берлин. Междувременно външният министър Йохан Вадефул съобщи, че през уикенда ще посети Близкия изток за разговори с израелски представители.
Вътрешнополитически обаче коалиционното правителство на Мерц - съставено от консервативния алианс и Социалдемократическата партия (ГСДП) - среща трудности да постигне единна позиция по войната и санкциите срещу Израел. Докато социалдемократите подкрепят предложенията на ЕС за санкции, консерваторите се противопоставят. Очакваното единно становище на Германия за срещата на европейските лидери в Копенхаген в сряда остава неясно, тъй като коалицията все още не е постигнала съгласие.
