Прага забрани влизането на руски дипломати и бизнесмени с дипломатически паспорти

Чехия въведе забрана за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти. Това съобщи външният министър Ян Липавски, цитиран от БиБиСи, предава News.bg.
Министърът уточни, че руснаци с акредитация, издадена от чешките власти, ще могат да продължат да влизат в страната. Той подчерта, че това е първият подобен случай сред държавите от Европейския съюз.
Ограничението е въведено на фона на руската инвазия в Украйна и след дългогодишните призиви на Прага за ограничаване на движението на руски дипломати в рамките на ЕС, отбелязва AFP.
Липавски заяви, че подобна мярка на ниво ЕС би могла да „помогне за решаването на проблема със сигурността, тъй като дипломатическата мрежа (на Русия) крие агенти, които застрашават нашата сигурност тук“.
