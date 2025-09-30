Новини
Прага забрани влизането на руски дипломати и бизнесмени с дипломатически паспорти

Прага забрани влизането на руски дипломати и бизнесмени с дипломатически паспорти

30 Септември, 2025 16:56

Чешкият външен министър: Мярката цели ограничаване на заплахите за националната сигурност

Прага забрани влизането на руски дипломати и бизнесмени с дипломатически паспорти - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чехия въведе забрана за влизане на притежатели на руски дипломатически и служебни паспорти. Това съобщи външният министър Ян Липавски, цитиран от БиБиСи, предава News.bg.

Министърът уточни, че руснаци с акредитация, издадена от чешките власти, ще могат да продължат да влизат в страната. Той подчерта, че това е първият подобен случай сред държавите от Европейския съюз.

Ограничението е въведено на фона на руската инвазия в Украйна и след дългогодишните призиви на Прага за ограничаване на движението на руски дипломати в рамките на ЕС, отбелязва AFP.

Липавски заяви, че подобна мярка на ниво ЕС би могла да „помогне за решаването на проблема със сигурността, тъй като дипломатическата мрежа (на Русия) крие агенти, които застрашават нашата сигурност тук“.


Чехия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    29 12 Отговор
    Червената армия е влизала в Чехия и без паспорти.

    Коментиран от #5, #14, #24

    16:59 30.09.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    16 8 Отговор
    Май жъ амат бубата чехите . . .

    17:03 30.09.2025

  • 3 Северноатлантик

    22 13 Отговор
    Браво ! Чехите печелят наградата за най- добри лизачи и изпълнители на англосаксонски директиви в алианса !

    Коментиран от #4

    17:10 30.09.2025

  • 4 ууу

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Северноатлантик":

    Пуслер е виноват, заради високите си нива на естроген.

    17:11 30.09.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Тя и нашата е била без паспорти.Имам свидетели,хаххах

    17:13 30.09.2025

  • 6 а ние кога?

    7 7 Отговор
    ами ние какво още чакаме че не сме сложили забрана за руския език?

    тук само на турски може да се гледат новините по бнт

    17:20 30.09.2025

  • 7 а маг.берьозка кога ще я гоним?

    6 8 Отговор
    и магазини берьозка изгонете от бг че продава руски неща и говорят на руски

    Коментиран от #15

    17:21 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мутата

    9 6 Отговор
    Чехите както са я подарили, скоро ще налапатмазнатаопашка.

    17:22 30.09.2025

  • 10 Pyccкий Карлик 😄

    8 10 Отговор
    Зоопарковете трябва да са единствените места, които да приемат руснаци !!! Надпис на табелата - монголско племе, което от 1945г загуби всичко 😄

    Коментиран от #16

    17:26 30.09.2025

  • 11 Драгой

    6 5 Отговор
    А у нас кога?

    17:35 30.09.2025

  • 12 Това е подготовка за изборите

    7 3 Отговор
    да внушат "руска намеса" и като Санду да забранят някоя партия. И ако не харесва терора на урсулите да я нарекат "анти-европейска". "про-руска", "крайно-дясна".....

    17:37 30.09.2025

  • 13 Голия

    6 4 Отговор
    страхотни новини , нещата започват да се нареждат.

    17:39 30.09.2025

  • 14 Свободен

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Червена Армия няма отдавна!
    Има пияни, парцаливи и корумпирани руснаци!

    Коментиран от #17

    17:40 30.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Справедлив

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Свободен":

    Вярвай си, а когато ти потропат на вратата хубаво да си разтвориш бузите.

    Коментиран от #22

    17:44 30.09.2025

  • 18 Бен Вафлек

    5 5 Отговор
    Браво на чехите. Помнят нахлуването на войските от Варшавския договор под командването на ссср. Чехия също беше член на ВД.

    Все едно натовска държава да нападне друга натовска.

    17:45 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    2 2 Отговор
    То разузнавачите не са само в посолствата, нищо няма да спрат! Тези в посолствата са акредитирани в местното МВнР като дипломати и се движат с дипломатически карти! Де факто спират само официални лица идващи от вън с ранг, на кратко пребиваващи или транзитно преминаващи! Ала бала, важното е да кипи безсмислен труд и да се създава психоза, която няма да опази властващата джендърия от идващите промени, които ще ги пометат!

    17:50 30.09.2025

  • 21 Май русофобията

    4 2 Отговор
    се превръща в държавна политика при чехите...

    Коментиран от #23

    17:57 30.09.2025

  • 22 Виж как

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Справедлив":

    Знаеш
    Какво трябва да правиш .
    Русорабите в това сте най добри .

    17:58 30.09.2025

  • 23 ФАКТ

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Май русофобията":

    Никой не ги харесва и не ги ще в Европа. Що се натискат мизерниците? За да има фобия - има и причина.. па да вземат да се погледнат дали не е в тях проблема.

    17:59 30.09.2025

  • 24 И в Афганистан

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Без паспорти

    Ама се наложи да целуват КУРанът

    17:59 30.09.2025

  • 25 Сандо

    3 1 Отговор
    И каква им е далаверата на поевропейчените чехи?Може би са забравили колко от техните войници успяха да се приберат живи от пътешествията си в огромната Русия след Първата и Втора световни войни?

    18:04 30.09.2025

  • 26 Луганск

    2 1 Отговор
    Предлагаю разбомбить Прагу! ФАШИСТИ!

    ДА ЗДРАВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    18:04 30.09.2025

  • 27 Мнение

    1 0 Отговор
    Отмъщават си за 1968 година.

    18:13 30.09.2025

  • 28 Как

    0 1 Отговор
    То у нас президента ни е активен агент на КГБ. Даже не се и крие!

    18:16 30.09.2025

