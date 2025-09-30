Индия и Русия ще проведат съвместни военни учения "Индра 2025" в пустинята Раджастан

От 1 до 15 октомври Индия и Русия ще проведат съвместни учения на сухопътните войски под наименованието "Индра 2025", съобщава руското посолство в Делхи, цитирано от ТАСС, предава БТА.
Маневрите ще се проведат в пустинята в западния индийски щат Раджастан, близо до град Биканер. В тях ще участват около 250 руски военнослужещи.
Посолството на Русия подчерта, че съвместните учения потвърждават характера на особено привилегированото стратегическо партньорство между Москва и Делхи.
Оттам напомниха, че Русия и Индия редовно провеждат ученията на сухопътните войски "Индра" на всеки две години и на разменни начала в двете държави. Предишните учения се проведоха през 2021-2022 г., отбелязва ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
19:08 30.09.2025
2 Kaлпазанин
19:10 30.09.2025
3 Pyccкий Карлик 😄
Коментиран от #5
19:11 30.09.2025
4 Дедо ви...
Коментиран от #9, #11
19:16 30.09.2025
5 БлуΔницата УкраИна
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик 😄":Колко точно го каза —учение из териториалния термин уКраИна !
Смятай ако решат да тръгнат по–сериозно ...
19:16 30.09.2025
6 Това е все едно:
19:17 30.09.2025
7 си дзън
19:17 30.09.2025
8 Гражданин
19:17 30.09.2025
9 си дзън
До коментар #4 от "Дедо ви...":И 64 броя Су-61ГЗ купува
19:18 30.09.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
чИ аз като прескоча до ЛонДон,
ги превъртам толкова аραδски Πиж...κи
за един уЙкенд 😉
19:22 30.09.2025
11 Баба ви
До коментар #4 от "Дедо ви...":Склерозата бълнува пак...
19:22 30.09.2025
12 Цирк
19:30 30.09.2025
13 Съвместни учения-Индра???
19:31 30.09.2025
14 Иван
19:33 30.09.2025
15 Лавров
19:37 30.09.2025
16 Наринда
19:39 30.09.2025
17 Герасимов
19:41 30.09.2025