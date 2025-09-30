Новини
Индия и Русия ще проведат съвместни военни учения "Индра 2025" в пустинята Раджастан

30 Септември, 2025 19:06 555 17

Ученията ще се състоят от 1 до 15 октомври и ще включват 250 руски военнослужещи, като потвърждават стратегическото партньорство между двете държави.

Индия и Русия ще проведат съвместни военни учения "Индра 2025" в пустинята Раджастан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

От 1 до 15 октомври Индия и Русия ще проведат съвместни учения на сухопътните войски под наименованието "Индра 2025", съобщава руското посолство в Делхи, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Маневрите ще се проведат в пустинята в западния индийски щат Раджастан, близо до град Биканер. В тях ще участват около 250 руски военнослужещи.

Посолството на Русия подчерта, че съвместните учения потвърждават характера на особено привилегированото стратегическо партньорство между Москва и Делхи.

Оттам напомниха, че Русия и Индия редовно провеждат ученията на сухопътните войски "Индра" на всеки две години и на разменни начала в двете държави. Предишните учения се проведоха през 2021-2022 г., отбелязва ТАСС.


Индия
  • 1 си дзън

    2 12 Отговор
    Индия почва да изнася бензин за русията.

    19:08 30.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Па какво стана с митата на клоуна за Индия ,че купували петрол от Русия нали щеше да ги блокира нещо

    19:10 30.09.2025

  • 3 Pyccкий Карлик 😄

    4 15 Отговор
    Четири года рушняците правеждат учения в Украйна, така на нищо се не научиха, та сейчас ли ?

    Коментиран от #5

    19:11 30.09.2025

  • 4 Дедо ви...

    16 1 Отговор
    Индия купува от Русия 37 изстребилеря Су 57 и ПРО С400 и С500

    Коментиран от #9, #11

    19:16 30.09.2025

  • 5 БлуΔницата УкраИна

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Колко точно го каза —учение из териториалния термин уКраИна !
    Смятай ако решат да тръгнат по–сериозно ...

    19:16 30.09.2025

  • 6 Това е все едно:

    2 12 Отговор
    Столипиново и Максуда ще обсъдят как да бачкат джебчиите...

    19:17 30.09.2025

  • 7 си дзън

    3 14 Отговор
    Индийските военни, набити от Пакистан ще обучават руските, набити от укрите ли?

    19:17 30.09.2025

  • 8 Гражданин

    1 14 Отговор
    Пакистан пак ще опука руската безаналогова железария

    19:17 30.09.2025

  • 9 си дзън

    2 12 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви...":

    И 64 броя Су-61ГЗ купува

    19:18 30.09.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор
    250 човека 🤣
    чИ аз като прескоча до ЛонДон,
    ги превъртам толкова аραδски Πиж...κи
    за един уЙкенд 😉

    19:22 30.09.2025

  • 11 Баба ви

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви...":

    Склерозата бълнува пак...

    19:22 30.09.2025

  • 12 Цирк

    0 7 Отговор
    Индира Ганди....

    19:30 30.09.2025

  • 13 Съвместни учения-Индра???

    1 8 Отговор
    РФ пак е в окопите....

    19:31 30.09.2025

  • 14 Иван

    5 0 Отговор
    В Мексико и югозападните САЩ също има пустини, руснаците и индийците могат и там да си проведат ученията.

    19:33 30.09.2025

  • 15 Лавров

    2 1 Отговор
    А ,какво да правим с рупиите ?

    19:37 30.09.2025

  • 16 Наринда

    0 0 Отговор
    Ще плащаме Су 57 с индийско орехче,за Орешници !

    19:39 30.09.2025

  • 17 Герасимов

    0 0 Отговор
    Може да отделим само 250 здрави мужика !

    19:41 30.09.2025

