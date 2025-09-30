Индия и Русия ще проведат съвместни военни учения "Индра 2025" в пустинята Раджастан

От 1 до 15 октомври Индия и Русия ще проведат съвместни учения на сухопътните войски под наименованието "Индра 2025", съобщава руското посолство в Делхи, цитирано от ТАСС, предава БТА.

Маневрите ще се проведат в пустинята в западния индийски щат Раджастан, близо до град Биканер. В тях ще участват около 250 руски военнослужещи.

Посолството на Русия подчерта, че съвместните учения потвърждават характера на особено привилегированото стратегическо партньорство между Москва и Делхи.

Оттам напомниха, че Русия и Индия редовно провеждат ученията на сухопътните войски "Индра" на всеки две години и на разменни начала в двете държави. Предишните учения се проведоха през 2021-2022 г., отбелязва ТАСС.