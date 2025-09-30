Кремъл заяви във вторник, че има "много" хора, живеещи в южните региони на Украйна - Одеса и Николаев, които искат да "свържат съдбата си с Русия", но се страхуват да говорят открито, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на хипотетичен въпрос какво би се случило, ако на хората в тези региони бъде позволено да гласуват дали да станат част от Русия, не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.

Русия умишлено мълчи относно мащаба на териториалните си амбиции в Украйна. Тя твърди, че е започнала война там през 2022 г., отчасти за да защити рускоезичните от потисничество - аргумент, отхвърлен от Киев и неговите западни съюзници като неверен.

През 2022 г. Москва обяви, че четири области на Украйна - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка - вече са част от руска територия, след провеждане на референдуми, които бяха осъдени от Киев и западните страни като незаконни и принудителни.

Всякакви официални изявления, предполагащи, че Москва вижда проруска подкрепа в други части на страната, следователно са потенциално обезпокоителни за Украйна.

"Определено, както в Одеса, така и в Николаев, има много хора, които със сигурност биха искали да свържат съдбата си с Русия", каза Песков пред репортери.

"Тези хора едва ли ще могат да се обявят в подкрепа на това сега; това би било просто животозастрашаващо", добави той.

Русия многократно е нанасяла ракетни удари по украински градове, включително Одеса и Николаев, с ракети и дронове по време на войната, при която са загинали десетки хиляди хора, включително много цивилни. Москва отрича да е насочвала удари срещу цивилни.

Русия все още е далеч от контрола над всичките четири региона, които анексира през 2022 г. Но националисти, включително бившият президент Дмитрий Медведев, периодично заявяваха, че в крайна сметка трябва да навлезе много по-дълбоко в Украйна и да се завземат райони, включително Николаев и Одеса - голямо пристанище на Черно море.

Превземането на Николаев и Одеса, в допълнение към другите региони, окупирани от Русия, би лишило Украйна от всякакво черноморско крайбрежие, превръщайки я в силно намалена държава без излаз на море. Русия преди това анексира Кримския полуостров през 2014 г.

В отговор на отделен въпрос, Песков заяви, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността, вместо да се стреми да изгражда "стена от дронове".