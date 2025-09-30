Кремъл твърди, че в Одеса и Николаев има подкрепа за присъединяване към Русия

Кремъл заяви във вторник, че има "много" хора, живеещи в южните региони на Украйна - Одеса и Николаев, които искат да "свържат съдбата си с Русия", но се страхуват да говорят открито, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на хипотетичен въпрос какво би се случило, ако на хората в тези региони бъде позволено да гласуват дали да станат част от Русия, не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.
Русия умишлено мълчи относно мащаба на териториалните си амбиции в Украйна. Тя твърди, че е започнала война там през 2022 г., отчасти за да защити рускоезичните от потисничество - аргумент, отхвърлен от Киев и неговите западни съюзници като неверен.
През 2022 г. Москва обяви, че четири области на Украйна - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка - вече са част от руска територия, след провеждане на референдуми, които бяха осъдени от Киев и западните страни като незаконни и принудителни.
Всякакви официални изявления, предполагащи, че Москва вижда проруска подкрепа в други части на страната, следователно са потенциално обезпокоителни за Украйна.
"Определено, както в Одеса, така и в Николаев, има много хора, които със сигурност биха искали да свържат съдбата си с Русия", каза Песков пред репортери.
"Тези хора едва ли ще могат да се обявят в подкрепа на това сега; това би било просто животозастрашаващо", добави той.
Русия многократно е нанасяла ракетни удари по украински градове, включително Одеса и Николаев, с ракети и дронове по време на войната, при която са загинали десетки хиляди хора, включително много цивилни. Москва отрича да е насочвала удари срещу цивилни.
Русия все още е далеч от контрола над всичките четири региона, които анексира през 2022 г. Но националисти, включително бившият президент Дмитрий Медведев, периодично заявяваха, че в крайна сметка трябва да навлезе много по-дълбоко в Украйна и да се завземат райони, включително Николаев и Одеса - голямо пристанище на Черно море.
Превземането на Николаев и Одеса, в допълнение към другите региони, окупирани от Русия, би лишило Украйна от всякакво черноморско крайбрежие, превръщайки я в силно намалена държава без излаз на море. Русия преди това анексира Кримския полуостров през 2014 г.
В отговор на отделен въпрос, Песков заяви, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността, вместо да се стреми да изгражда "стена от дронове".
29 Дик диверсанта
Одеса дори и ВОСР не успя да я подчини, единствено анархиста Нестор Махно (украенец) можеше да се разпорежда там.
49 горски
Или ако беше спазил Минските споразумения? Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински. Това е причината за войната-изискваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО. Одеса ще я вземе със сигурност. Руснаците " нямали " успехи на сухопътния фронт. Пък една четвърт от Укрия е под техен контрол. Проблемът е, че Украйна няма вече войници да умират за Володимир Зеленски тъпото, марионетката на Великобритания, а Одеса ще стане Руска, както винаги е била.
22:20 30.09.2025
63 az СВО Победа80
Нормално е да търсят обединението си.
Нека припомня, че България дори с война е защитавала обединението си през 1885г., а сега за подобно нещо от 2014г. тече организирана чудовищна световна кампания по оплюването и дискредитацията на Русия!
Слава Богу, хората не са глупави и много добре разбират всичко...
Коментиран от #68, #72
22:33 30.09.2025
72 Малко История
До коментар #63 от "az СВО Победа80":За Обединението на БГ 1885 - Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
76 Изберете Т ор Р
До коментар #23 от "Нека да пиша":САЩ имат вече и ще имат в бъдеще други интереси - извън Европа. България ще бъде предадена на влиянието на Англия. А тя, от своя страна, подло ще ни предостави на Турция, както се е случвало през 14-19 век.
А сега: Спомнете си анексията на Северен Кипър.
И не забравяте завладяването на Сирия и убийствата и насилия на христяни и обезглавяването на деца и жени в Южна Сирия от Алкайда с насърчаване, помощта и съдействието на Турция.
Ами арменския геноцит. Били са убивани всички мъже и момчета.
Какво ви пиша за Сирия? Спомни си Брацигово и Батак и за кланетата на българи през 19 век. А Перущица забрави ли ?
Мислете за икономическо господство на Турция в Южна Бъкгария (по диагонала Варна Благоевград) и възможна и надвисващата културна турска автономия и последващите действия и последствия за България.
И така ще трябва да избираме между Турция и Русия.
Нека всеки българин да си избере. още сега, коя от двете държави, ако ни се даде тази възможност, разбира се.
78 стоян георгиев
До коментар #66 от "Стояне,":Над три милиона руснака избягаха само в германия през последните двадесет години.повечето о до днес са с клатещи се статути .що не питаш тях?децата на всеки руски олигарх или известен политик преди войната имаха поне по един западен паспорт.тях що не ги питаш защо?
Коментиран от #84
83 стоян георгиев
До коментар #48 от "Аз съм циганин":Най лошото е че си наистина циганин.макар да си в различни роли пт евреин до руснак.
85 Ами
Песков просто ги шилосва.
На всички е ясно, че Русия няма да приключи нито с Николаев, нито с Одеса, нито с Киев.
