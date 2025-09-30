Новини
Кремъл твърди, че в Одеса и Николаев има подкрепа за присъединяване към Русия
Кремъл твърди, че в Одеса и Николаев има подкрепа за присъединяване към Русия

Москва заявява, че много жители на южните региони на Украйна искат да свържат съдбата си с Русия, но се страхуват да го обявят публично

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл заяви във вторник, че има "много" хора, живеещи в южните региони на Украйна - Одеса и Николаев, които искат да "свържат съдбата си с Русия", но се страхуват да говорят открито, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, отговаряйки на хипотетичен въпрос какво би се случило, ако на хората в тези региони бъде позволено да гласуват дали да станат част от Русия, не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.

Русия умишлено мълчи относно мащаба на териториалните си амбиции в Украйна. Тя твърди, че е започнала война там през 2022 г., отчасти за да защити рускоезичните от потисничество - аргумент, отхвърлен от Киев и неговите западни съюзници като неверен.

През 2022 г. Москва обяви, че четири области на Украйна - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка - вече са част от руска територия, след провеждане на референдуми, които бяха осъдени от Киев и западните страни като незаконни и принудителни.

Всякакви официални изявления, предполагащи, че Москва вижда проруска подкрепа в други части на страната, следователно са потенциално обезпокоителни за Украйна.

"Определено, както в Одеса, така и в Николаев, има много хора, които със сигурност биха искали да свържат съдбата си с Русия", каза Песков пред репортери.

"Тези хора едва ли ще могат да се обявят в подкрепа на това сега; това би било просто животозастрашаващо", добави той.

Русия многократно е нанасяла ракетни удари по украински градове, включително Одеса и Николаев, с ракети и дронове по време на войната, при която са загинали десетки хиляди хора, включително много цивилни. Москва отрича да е насочвала удари срещу цивилни.

Русия все още е далеч от контрола над всичките четири региона, които анексира през 2022 г. Но националисти, включително бившият президент Дмитрий Медведев, периодично заявяваха, че в крайна сметка трябва да навлезе много по-дълбоко в Украйна и да се завземат райони, включително Николаев и Одеса - голямо пристанище на Черно море.

Превземането на Николаев и Одеса, в допълнение към другите региони, окупирани от Русия, би лишило Украйна от всякакво черноморско крайбрежие, превръщайки я в силно намалена държава без излаз на море. Русия преди това анексира Кримския полуостров през 2014 г.

В отговор на отделен въпрос, Песков заяви, че за Европа би било по-добре да търси диалог с Русия по въпросите на сигурността, вместо да се стреми да изгражда "стена от дронове".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 дано

    44 22 Отговор
    Значи и Одеса ще стане руска !!!

    Коментиран от #23

    21:54 30.09.2025

  • 3 Пич

    45 22 Отговор
    Одеса е ясна ! Няма да я оставят на украинците !!! Аз не бих я оставил , защото оставя ли я на Украйна , оставям я на НАТО !!!

    Коментиран от #73

    21:55 30.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха

    19 22 Отговор
    А в масква има подкрепа за присъединяване към Киев и ЕС!

    21:56 30.09.2025

  • 6 Тити

    21 24 Отговор
    Явно на Рашистите са им продали дрога менте.

    Коментиран от #26

    21:56 30.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гогата Чаушев

    18 23 Отговор
    Твърденията на Кремъл са достоверни колкото публикации във фейсбук...

    21:58 30.09.2025

  • 11 Запри

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Готов за бой":

    Се бе момче! Хай не ми остана да го гърмиш!

    21:58 30.09.2025

  • 12 az СВО Победа80

    9 7 Отговор
    А, не бе!

    21:59 30.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Севастопол

    23 18 Отговор
    Крим е руски, както и Одеса и Николаев!

    22:00 30.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Симферопол

    13 15 Отговор
    И Киев е руски! 😍✨👍

    22:03 30.09.2025

  • 23 Нека да пиша

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "дано":

    Западните Родопи и те кога ще бъдат турски...?

    Коментиран от #31, #76

    22:04 30.09.2025

  • 24 Петролофф

    9 14 Отговор
    скоро ще ядат само хляб от боб и томахавки

    22:04 30.09.2025

  • 25 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "БлуΔницата УкраИна":

    Какво значение има какво означава бе ейййй? Какво означава България?

    Коментиран от #32

    22:04 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дик диверсанта

    12 15 Отговор
    росийката да си гледа бензина, Одеса и Николаев никога няма да са руски.
    Одеса дори и ВОСР не успя да я подчини, единствено анархиста Нестор Махно (украенец) можеше да се разпорежда там.

    22:06 30.09.2025

  • 30 Хахахаха

    10 11 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    Мдааа. Братята руси, от днешна Украйна, бригади и отряди от Мариупол, Харков, Херсон, Запорожие, Киев, Николаев, Одеса, Бердянск и други градове разположени не територията на днешна Украйна и там където живеят техните наследници и воюват за свобода, така както и българите са воювали по турско.

    22:07 30.09.2025

  • 31 Ердо

    13 9 Отговор

    До коментар #23 от "Нека да пиша":

    Утре. И не само Родопите. Цяла България. Това вече е решено. Трети път няма кой да ви спаси.

    Коментиран от #65

    22:07 30.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аха

    11 8 Отговор
    А Курската област е украинска!

    22:08 30.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пенчо

    14 19 Отговор
    Вече 83% от руско говорящите в Укайна, не искат и да чуят за Русия. До началото на войната в цяла Украйна се говореше на руски, но вече никой в Украйна не говори на руски

    Коментиран от #60

    22:09 30.09.2025

  • 36 Хахахаха

    11 12 Отговор

    До коментар #32 от "ХаханЧО":

    Копей, Краина на украински означава държава!

    Коментиран от #58

    22:10 30.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахахаха

    10 10 Отговор

    До коментар #32 от "ХаханЧО":

    А ако искаш да знаеш, територията на УССР е по-голяма от територията на Украйна. Рашите и от там са откраднали.

    22:12 30.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 До козячета

    14 11 Отговор
    БОГ знае кой е създал Харков , Николаев , Днепр , Одеса и няма да ги остави в ръцете на бандерите . БОГ е с Русия !

    22:14 30.09.2025

  • 42 Кит

    11 10 Отговор
    Това, че населението на всички 100% руски градове на Запад от Днепър очаква Русия да ги върне в лоното си не е тайна за никого.
    Въпрос на време е това да се случи.

    22:14 30.09.2025

  • 43 Силиций

    7 10 Отговор
    Русия многократно е нанасяла ракетни удари по украински градове, включително Одеса и Николаев, с ракети и дронове по време на войната, при която са загинали десетки хиляди хора, включително много цивилни. Москва отрича да е насочвала удари срещу цивилни."
    Те отдавна са си " свързали живота и смъртта с Русия"

    22:15 30.09.2025

  • 44 Русyфил хардлaйнарин

    11 10 Отговор
    Песков да си гледа в канчето каква попара му е надробил путин! Той твърдеше Киев за три дня! Така че, неговите думички нищо не струват.

    22:15 30.09.2025

  • 45 Нов световен ред

    6 7 Отговор
    Украйна за Русия, България, Сирия и Кипър за Турция.

    22:16 30.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кит

    10 3 Отговор

    До коментар #40 от "Живков":

    Иди в тази територия и силно извикай това, което си написал тук.
    После ще разбереш що за територия е Руската Федерация и как пипа руската полиция, когато й паднат екземпляри от твоя вид.
    Давай, пробвай се, смелчако!

    22:18 30.09.2025

  • 48 Аз съм циганин

    2 3 Отговор
    Времето е наше! Питайте Иванчо Хаджипенчович, упс, Костов. Зная цигански и турски. Като дойде аскера, ще стана башибозук.

    Коментиран от #83

    22:20 30.09.2025

  • 49 горски

    13 8 Отговор
    Одеса и Николаев / както всичко друго в региона/ са 100% руски градове. Щеше ли да има зловеща офанзива, ако Зеленски беше казал: "Не искаме да влизаме в НАТО?".
    Или ако беше спазил Минските споразумения? Последните предвиждаха 4-те области да останат в Украйна, а доста преди тях РФ предлагаше да наеме Крим за 30 г. и да остане украински. Това е причината за войната-изискваният от РФ буфер да е Украйна, за отдалечаване на опасността и заплахата за РФ от НАТО. Одеса ще я вземе със сигурност. Руснаците " нямали " успехи на сухопътния фронт. Пък една четвърт от Укрия е под техен контрол. Проблемът е, че Украйна няма вече войници да умират за Володимир Зеленски тъпото, марионетката на Великобритания, а Одеса ще стане Руска, както винаги е била.

    22:20 30.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Смешник

    8 5 Отговор
    Разбира се че има те основно са руско езични Освен това има и около 150 хиляди българи пострадали от фашистката хунта които с нетърпение очакват да се присъединят към Русия

    22:24 30.09.2025

  • 52 Русуфил хардлайнарин

    11 8 Отговор
    Ако много искаха в русия, отдавна да са заминали, ама искат в Европа и свобода!

    22:24 30.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Аз съм циганин

    2 3 Отговор
    Служим войници в българската армия. Като дойдат турците, ще им помагаме да колят и изнасилват. Оххх котьооо русофили, русофоби, всички под ножа!

    Коментиран от #70

    22:25 30.09.2025

  • 55 Гошо

    5 2 Отговор
    Миналата седмица украински депутати се бяха загрижили за същото и в Лвов

    22:26 30.09.2025

  • 56 545

    8 7 Отговор
    Рашка Вон!!! Одеса - Украйна!!!!!

    22:27 30.09.2025

  • 57 Нормално

    8 7 Отговор
    Това са руски земи от векове и са населени с хора с руско самосъзнание.

    22:29 30.09.2025

  • 58 Хохончо, тя и май

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    ...ка ти означава, че е к0вра
    но това е обществена тайна 😉

    22:30 30.09.2025

  • 59 стоян георгиев

    4 12 Отговор
    Ако в русия на населението предложат европейски паспорт няма да остане никой в блатата.основниъе.части и то най боеспособните на украйна са от озточноукраинци.толкова харесват русия че азов и кракен са съответно от мариопул и харков.

    Коментиран от #66, #75

    22:30 30.09.2025

  • 60 Ххх

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Пенчо":

    Така е, сега говорят в цяла Украйна на Колумбийски.

    22:30 30.09.2025

  • 61 Аз съм циганин

    1 3 Отговор
    Като дойдат турците, ще ги посрещнем с кючек. Българките много го обичат. Ще им покажем мъжката на теслата дръжката!

    22:31 30.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 az СВО Победа80

    7 7 Отговор
    Руснаците са най-големият разделен народ в света след 1991г.

    Нормално е да търсят обединението си.

    Нека припомня, че България дори с война е защитавала обединението си през 1885г., а сега за подобно нещо от 2014г. тече организирана чудовищна световна кампания по оплюването и дискредитацията на Русия!

    Слава Богу, хората не са глупави и много добре разбират всичко...

    Коментиран от #68, #72

    22:33 30.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 123

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ердо":

    Това никога, няма да стане!По-скоро ще трябва да уредиш дипломатически отношения с Кюрдистан.

    Коментиран от #67

    22:34 30.09.2025

  • 66 Стояне,

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Европейската виза в РФ струва $30. Защо им е паспорт? Ако искат паспорт, ще си подадат молба и ще го получат. В Европа е пълно с укри, но РУСНАЦИ НЯМА. Има само руски туристи в скъпите хотели.

    Коментиран от #78

    22:35 30.09.2025

  • 67 Ако си умен

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "123":

    Никога не казвай никога!

    22:36 30.09.2025

  • 68 Рублевка

    6 5 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа80":

    Съединението прави силата! Пише го на Народното събрание. Русия се съединява със своите територии от Руската империя.

    22:37 30.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Аз съм циганин":

    Нали не си забравил ,че прадядо ти е бил коняр при османците? Ще помагате....за конете,...и за още нещо,ма не точно за което си мислиш:):):)

    Коментиран от #81

    22:40 30.09.2025

  • 71 Глава празна русофиловъдска

    3 2 Отговор
    Аз вярвам само на Песков, Захарова, Путин и дядо Коледа! На никой друг! Само те казват истината.
    И, ако някой се усъмни, значи е част от световната конспирация срещу руската истина!

    22:41 30.09.2025

  • 72 Малко История

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа80":

    За Обединението на БГ 1885 - Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.

    22:42 30.09.2025

  • 73 Точно така!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Това , което ще остане от бивша украйна, няма да има излаз на море и големи реки! Ще е по голямо от Сан Марино, но по малко от Лихтенщайн! Напълно достатъчно за малцината украинци , които ще оживеят! Поради уникалната глупост на този народ и това им е много!

    22:42 30.09.2025

  • 74 Факт

    1 3 Отговор
    Най-малкото никой не ги е питал дали искат да воюват с Русия!

    22:43 30.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Изберете Т ор Р

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Нека да пиша":

    САЩ имат вече и ще имат в бъдеще други интереси - извън Европа. България ще бъде предадена на влиянието на Англия. А тя, от своя страна, подло ще ни предостави на Турция, както се е случвало през 14-19 век.

    А сега: Спомнете си анексията на Северен Кипър.

    И не забравяте завладяването на Сирия и убийствата и насилия на христяни и обезглавяването на деца и жени в Южна Сирия от Алкайда с насърчаване, помощта и съдействието на Турция.

    Ами арменския геноцит. Били са убивани всички мъже и момчета.

    Какво ви пиша за Сирия? Спомни си Брацигово и Батак и за кланетата на българи през 19 век. А Перущица забрави ли ?

    Мислете за икономическо господство на Турция в Южна Бъкгария (по диагонала Варна Благоевград) и възможна и надвисващата културна турска автономия и последващите действия и последствия за България.

    И така ще трябва да избираме между Турция и Русия.

    Нека всеки българин да си избере. още сега, коя от двете държави, ако ни се даде тази възможност, разбира се.

    22:48 30.09.2025

  • 77 !!!?

    3 0 Отговор
    То и в България има малки региони пълни с Копейки които биха се присъединили към руския "мир" !

    22:53 30.09.2025

  • 78 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #66 от "Стояне,":

    Над три милиона руснака избягаха само в германия през последните двадесет години.повечето о до днес са с клатещи се статути .що не питаш тях?децата на всеки руски олигарх или известен политик преди войната имаха поне по един западен паспорт.тях що не ги питаш защо?

    Коментиран от #84

    22:54 30.09.2025

  • 79 Юмрук в зъбите на московита

    4 0 Отговор
    Нахалството на московските нацисти няма край, но скоро ще им дойде техният край....

    22:55 30.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Аз съм циганин

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Силиций":

    Прадядо ми е бил башибозук и бияч в конака. Коняри са били раите.

    22:56 30.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Аз съм циганин":

    Най лошото е че си наистина циганин.макар да си в различни роли пт евреин до руснак.

    22:58 30.09.2025

  • 84 Републиканец

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    Това са укри, льольо! И те говорят по руски. Някои въобще не знаят "мовата".

    22:59 30.09.2025

  • 85 Ами

    0 1 Отговор
    След речта на Лавров в ООН мераклиите нещо се умълчаха.
    Песков просто ги шилосва.
    На всички е ясно, че Русия няма да приключи нито с Николаев, нито с Одеса, нито с Киев.

    23:02 30.09.2025

  • 86 Мдааа...

    0 0 Отговор
    Всъщност Русия си иска земите които бяха харизани на Укркя за да кротува...
    Незаслуженото - бързо се отнема...

    23:02 30.09.2025

  • 87 Историята е тази

    0 0 Отговор
    Одеса и Николаев са руски градове и не само те. Киев е руски. Там винаги е била Русия !

    23:03 30.09.2025

  • 88 Пълни глупости

    0 0 Отговор
    Русия твърдеше също,че никога няма да нападне Украйна.

    23:04 30.09.2025

