Френските власти разследват танкер от „сенчестия флот“ за връзки с руски петролни доставки

30 Септември, 2025 22:37, обновена 30 Септември, 2025 23:04 592 6

Boracay е в списъците със санкции на Великобритания и ЕС и е заподозрян в участие в заобикаляне на международни ограничения.

Френските власти разследват танкер от „сенчестия флот“ за връзки с руски петролни доставки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският военноморски флот обяви във вторник, че е започнало разследване срещу петролния танкер Boracay (под флага на Бенин), заподозрян в нарушение на международните правила. Случаят е предаден на прокуратурата в Брест, която вече е стартирала официално производство, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Построен през 2007 г., танкерът е включен в санкционните списъци на Великобритания и Европейския съюз. Лондон и Брюксел наложиха ограничения съответно през октомври 2024 г. и февруари 2025 г., обвинявайки плавателния съд в транспортиране на руски суров петрол и нефтопродукти чрез „нередовни и високорискови практики“. Британските власти твърдят, че Boracay е използван за дейности, подпомагащи руското правителство и застрашаващи стабилността на Украйна.

Корабът е сменял името си няколко пъти - Kiwala, Pushpa и в момента Boracay. Независимо от имената, уникалният IMO номер остава непроменен. През април 2025 г. Естония го освободи след задържане заради липса на валиден флаг.

Boracay е част от „сенчест флот“, група стари танкери с неясна собственост и застраховка, често използвани за заобикаляне на санкции срещу руския петрол. В момента танкерът е на котва край атлантическото крайбрежие на Франция, близо до Сен Назер.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Подобни новини


  • 1 си дзън

    1 9 Отговор
    Докато французите разследват, китайците затвориха пристанищата си за
    стари корита, каквито са 90% от руския сенчест флот. И франсетата така трябва.

    Коментиран от #6

    23:08 30.09.2025

  • 2 ЕманЮел мИкрон

    7 0 Отговор
    Франция се подготвя за Frexid.

    23:10 30.09.2025

  • 3 Право куме в очи

    0 9 Отговор
    Тръмп за Медведев: "Той е тъпак".

    Коментиран от #4

    23:10 30.09.2025

  • 4 А тръмп

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Право куме в очи":

    е луд.

    23:12 30.09.2025

  • 5 Канак

    5 0 Отговор
    Току виж изплувала руска подводница в Сен Лазар, а вече ги няма полицаите от Сен Тропе, да оправят нещата! Френски военноморски флот 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Много поздрави от Нова Каледония!😂😂😂😂

    23:12 30.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А аз си държа моето пристанище отворено
    и готово да поеме всеки кораб

    23:12 30.09.2025

