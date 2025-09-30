Френските власти разследват танкер от „сенчестия флот“ за връзки с руски петролни доставки

Френският военноморски флот обяви във вторник, че е започнало разследване срещу петролния танкер Boracay (под флага на Бенин), заподозрян в нарушение на международните правила. Случаят е предаден на прокуратурата в Брест, която вече е стартирала официално производство, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Построен през 2007 г., танкерът е включен в санкционните списъци на Великобритания и Европейския съюз. Лондон и Брюксел наложиха ограничения съответно през октомври 2024 г. и февруари 2025 г., обвинявайки плавателния съд в транспортиране на руски суров петрол и нефтопродукти чрез „нередовни и високорискови практики“. Британските власти твърдят, че Boracay е използван за дейности, подпомагащи руското правителство и застрашаващи стабилността на Украйна.

Корабът е сменял името си няколко пъти - Kiwala, Pushpa и в момента Boracay. Независимо от имената, уникалният IMO номер остава непроменен. През април 2025 г. Естония го освободи след задържане заради липса на валиден флаг.

Boracay е част от „сенчест флот“, група стари танкери с неясна собственост и застраховка, често използвани за заобикаляне на санкции срещу руския петрол. В момента танкерът е на котва край атлантическото крайбрежие на Франция, близо до Сен Назер.