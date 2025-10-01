Сенатът на САЩ отхвърли два законопроекта за държавно финансиране

Сенатът на САЩ отхвърли два законопроекта, насочени към предотвратяване на частично спиране на работата на федералното правителство, което може да се случи в следващите часове. Заседанието беше излъчено от C-SPAN.

Законопроектът, предложен от републиканците, приет от Камарата на представителите и предназначен да избегне спиране на работата на правителството, получи 55 гласа „за“ и 45 гласа „против“.

Законопроектът, предложен от демократите, получи 47 гласа „за“ и 53 гласа „против“. Одобрението в горната камара изисква поне 60 гласа. Така Сенатът не е успял да приеме законопроекта, който би предотвратил потенциално спиране на работата на правителството в полунощ местно време на 1 октомври (7:00 ч. българско време в сряда).

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това повдигна въпроса за възможността за спиране на работата на правителството, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за допълнително разпределение на средства за федералното правителство до 1 октомври. Законодателите от двете основни партии не могат да се споразумеят по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че се опитват да провокират спиране на работата на правителството заради политически цели.

През март Тръмп подписа закон, с който се продължава финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключи на 30 септември. Това предотврати спиране на дейността на 15 март, което би довело до преустановяване на работата на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплащането на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят в случай на спиране на дейността на федералното правителство. Подобни изисквания се налагат на държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Държавните служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено им се изплаща след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. - по време на първия мандат на Тръмп.